Thông điệp mạnh mẽ về đối ngoại chủ động và tầm nhìn phát triển toàn diện của Việt Nam

(Ngày Nay) - Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-la chuyển tải thông điệp mạnh mẽ về sự kết hợp giữa đối ngoại chủ động và tầm nhìn phát triển quốc gia toàn diện.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 và trả lời một số câu hỏi của đại biểu tham dự.
Bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-la lần thứ 23 đã chuyển tải một thông điệp mạnh mẽ về sự kết hợp giữa đối ngoại chủ động và tầm nhìn phát triển quốc gia toàn diện.

Đây là nhận định của nhà nghiên cứu lịch sử và quốc phòng Đông Nam Á tại Malaysia, ông Enzo Sim Hong Jun, trong cuộc phỏng vấn với phóng viên tại Malaysia.

Theo ông Enzo, các chủ đề chính của bài phát biểu đã khéo léo cân bằng giữa các mối quan ngại về an ninh khu vực với một chương trình nghị sự kinh tế đầy tham vọng của Việt Nam, được xây dựng dựa trên 3 trụ cột cốt lõi, bao gồm: tự chủ chiến lược, khát vọng vươn mình của dân tộc và ngoại giao kinh tế-công nghệ.

Chính sách ngoại giao tiếp tục được khẳng định như một cam kết về đường lối đối ngoại độc lập, không chọn bên trong cuộc cạnh tranh giữa các siêu cường, đồng thời nhấn mạnh việc thượng tôn luật pháp quốc tế và vai trò trung tâm của ASEAN.

Đặc biệt, nhà nghiên cứu Enzo cho rằng tầm nhìn mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã trình bày trước diễn đàn toàn cầu liên kết chặt chẽ sự ổn định của khu vực châu Á-Thái Bình Dương với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045 thông qua tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ.

Vượt ra khỏi các khuôn khổ quốc phòng truyền thống, bài phát biểu còn tập trung sâu vào khả năng phục hồi chuỗi cung ứng, chuyển đổi số và công nghệ xanh, vốn đã được cụ thể hóa bằng các thỏa thuận công nghệ và chuỗi cung ứng ký kết với Singapore.

Sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại diễn đàn an ninh hàng đầu khu vực và thế giới cũng đưa ra lời khẳng định với các đối tác quốc tế và nhà đầu tư rằng Việt Nam vẫn ổn định chính trị, có định hướng cải cách rõ ràng, luôn mở cửa cho các hoạt động kinh doanh.

Việc lãnh đạo Việt Nam có bài phát biểu dẫn đề đã nâng cao đáng kể vị thế địa chính trị của quốc gia, xác lập vị trí của Việt Nam như một cường quốc tầm trung chủ động, có khả năng điều hướng các đường lối địa chính trị phức tạp và tham gia định hướng chính sách tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Bên cạnh đó, chiến lược lồng ghép ngoại giao kinh tế vào diễn đàn quốc phòng đã củng cố vị thế của Việt Nam như một lựa chọn hàng đầu, ổn định về chính trị cho các công ty công nghệ phương Tây và khu vực đang tìm cách đa dạng hóa chuỗi sản xuất và cung ứng.

Bằng cách duy trì mối quan hệ cân bằng với các cường quốc, đồng thời đề cao vai trò trung tâm của ASEAN, Việt Nam đang tối đa hóa lợi ích từ nhiều phía, từ hợp tác an ninh đến chuyển giao công nghệ và thương mại bền vững.

Nhà nghiên cứu Enzo khẳng định bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-la 2026 không chỉ thể hiện một kỷ nguyên ngoại giao tự tin mà còn nhấn mạnh sự tham gia toàn cầu là công cụ then chốt để đảm bảo sự phát triển của Việt Nam trong tương lai.

