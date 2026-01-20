Phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng

(Ngày Nay) - Sáng 20/1/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trong cả nước.

Tạo bước chuyển mạnh mẽ, thực chất, đưa đất nước phát triển bứt phá

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên khai mạc Đại hội. Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đọc Diễn văn khai mạc Đại hội nhấn mạnh, Đại hội XIV của Đảng có trách nhiệm lịch sử rất to lớn: Không chỉ đề ra mục tiêu, định hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2026 - 2030, mà còn quyết định những vấn đề mang tầm chiến lược đối với tương lai và vận mệnh của dân tộc trong nhiều thập niên tới, nhằm tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, niềm tự hào, tự cường dân tộc, khơi thông mọi nguồn lực, mọi động lực phát triển, phát huy sức mạnh Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành thắng lợi mục tiêu xây dựng đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ước vọng của toàn dân tộc Việt Nam.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Tiểu ban Văn kiện trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm và điểm mới của dự thảo các văn kiện để Đại hội xem xét, thảo luận và cho ý kiến quyết định. Hệ thống dự thảo các văn kiện trình Đại hội bao gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) và đề xuất, định hướng sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng. Trong đó, Dự thảo Báo cáo chính trị tích hợp đồng bộ 3 Báo cáo (Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội và Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng) tạo thành một chỉnh thể thống nhất, toàn diện, rõ trọng tâm, trọng điểm, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ triển khai.

Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ: Phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển" của Đại hội là lời hiệu triệu, là mệnh lệnh của trách nhiệm trước lịch sử. Báo cáo chính trị nêu mục tiêu tổng quát là: Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững đất nước; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc; thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, là một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân cho giai đoạn 2026 - 2030 từ 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD/năm. Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Báo cáo chính trị xác định 12 định hướng lớn; 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược. Chương trình hành động đã cụ thể hóa các nhiệm vụ có thể triển khai thực hiện ngay. Tinh thần cốt lõi được cô đọng trong 8 nội dung quan trọng, thể hiện rõ yêu cầu: Lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả.

Đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh, kế thừa truyền thống vẻ vang dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng; với sự đồng lòng, chung sức của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; với ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của dân tộc; với tầm nhìn chiến lược và các quyết sách đột phá đã được xác định trong các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; chúng ta nhất định sẽ tạo ra bước chuyển mạnh mẽ, thực chất, đưa đất nước phát triển bứt phá, thực hiện trọn vẹn di nguyện thiêng liêng của Bác Hồ: "Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới".

Tăng cường quan hệ với các nước, chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế

Đại hội vui mừng, phấn khởi nhận được thư, điện chúc mừng của nhiều chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế gửi đến Đại hội XIV, một sự kiện trọng đại của Đảng ta, của đất nước ta, dân tộc ta. Tại phiên khai mạc, thay mặt Đoàn Thư ký Đại hội, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Đoàn Thư ký Đại hội cho biết: Tính đến ngày 19/1/2026, Đại hội phấn khởi nhận được 559 thư, điện mừng từ 109 chính Đảng, 6 tổ chức quốc tế và khu vực, 16 cá nhân, 122 tổ chức nhân dân và 306 hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.

Đây là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với công cuộc đổi mới của nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, cũng là biểu hiện sinh động của quan hệ hợp tác, hữu nghị ngày càng sâu sát giữa Đảng ta với các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế cũng như tình cảm ngày càng gắn bó của kiều bào đối với quê hương, đất nước.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn tình cảm hữu nghị, sự hợp tác, ủng hộ và giúp đỡ quý báu của các chính đảng, các tổ chức và bạn bè quốc tế đã dành cho Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, Đại hội tiếp tục khẳng định thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại mà Đảng ta đã đề ra, thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy của tất cả các nước trên thế giới vì mục tiêu hòa bình, hợp tác, phát triển và vì mục tiêu tiến bộ, công bằng xã hội trên toàn thế giới.

Lấy hạnh phúc và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo

Tại Đại hội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Báo cáo nêu rõ: Nhiệm kỳ Đại hội XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư luôn kiên định, vững vàng, đoàn kết, thống nhất, giữ vững nguyên tắc, bám sát quan điểm, đường lối, lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức, cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư luôn đổi mới tư duy, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát quan điểm, đường lối, quy chế làm việc và tình hình thực tiễn; chủ động nắm bắt thời cơ, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đạt được nhiều thành tựu, kết quả rất quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Tổ chức thực hiện quyết liệt cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, hoàn thiện cơ bản mô hình tổng thể của hệ thống chính trị, được cán bộ, đảng viên, Nhân dân đồng tình, ủng hộ. Sự phối hợp giữa Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội được tăng cường, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tổ chức triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với nhiều quyết sách quan trọng có tính đột phá, chiến lược. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát; tiềm lực, quy mô và sức cạnh tranh của nền kinh tế tiếp tục được nâng lên; thu nhập bình quân đầu người vượt mục tiêu Đại hội XIII đề ra; tiến bộ, công bằng, phúc lợi và an sinh xã hội, đời sống nhân dân được nâng cao. Không ngừng hoàn thiện và phát triển tư duy lý luận, đường lối, chủ trương về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới; củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, trật tự và an toàn xã hội; mở rộng, nâng tầm quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Tham gia tích cực, có trách nhiệm vào các cơ chế hợp tác đa phương giải quyết những vấn đề thách thức toàn cầu, xử lý linh hoạt, cân bằng, hài hòa các mối quan hệ song phương, góp phần tiếp tục củng cố, nâng cao vị thế, uy tín của nước ta trên trường quốc tế. Báo cáo nhấn mạnh, những kết quả đạt được của nhiệm kỳ Đại hội XIII có nhiều nguyên nhân, nhưng bao trùm là sự quyết tâm nỗ lực phấn đấu cao độ, sự chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vì mục tiêu chung.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư là trung tâm, hạt nhân lãnh đạo luôn kiên định, bản lĩnh, trí tuệ, giữ vững nguyên tắc, đoàn kết thống nhất cao, bình tĩnh, sáng suốt, nhạy bén, kịp thời có chủ trương, quyết sách đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm lợi ích cao nhất của đất nước và của Nhân dân.

Về hạn chế, khuyết điểm, Báo cáo chỉ rõ: Việc lãnh đạo, chỉ đạo thể chế hóa, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện một số chủ trương, nghị quyết của Đảng vẫn còn có mặt hạn chế; có lúc, có nơi, có việc chưa quyết liệt, chưa theo kịp tình hình và yêu cầu phát triển. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, tháo gỡ các vướng mắc, điểm nghẽn trong một số lĩnh vực còn chậm, chưa đồng bộ, hiệu quả. Nhiều yếu kém, bất cập tồn đọng, tích tụ từ trước chưa được xử lý kịp thời, triệt để, gây hệ luỵ kéo dài. Hệ thống thể chế có mặt chưa đồng bộ, còn là "điểm nghẽn của điểm nghẽn"...

Về phương hướng khắc phục các hạn chế, khuyết điểm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư bám sát định hướng, chủ trương phát triển đất nước trong giai đoạn tới; kế thừa, phát huy những bài học kinh nghiệm; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh.

Trong đó, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, công tác tổ chức, cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát; giữ vững nguyên tắc, kỷ cương, kỷ luật, đoàn kết, thống nhất trong Đảng; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của từng đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp cơ sở.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực. Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các định hướng tự chủ chiến lược, tập trung hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế phát triển nhanh, bền vững đất nước. Khẩn trương nghiên cứu đổi mới mô hình phát triển, xác lập mô hình phát triển mới; đẩy mạnh đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng và thực hiện đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam.

Hoàn thiện mô hình, cơ chế, chính sách quản lý phát triển xã hội hiện đại, bền vững; phát triển kinh tế gắn với bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống và hạnh phúc của Nhân dân. Bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối, toàn diện của Đảng; kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; củng cố môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước.

Lãnh đạo thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tăng cường hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ đối ngoại. Lãnh đạo xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; khắc phục những điểm nghẽn, chồng chéo, thiếu đồng bộ trong hệ thống pháp luật.

Mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước phải thực sự xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân; lấy hạnh phúc và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo và tiêu chuẩn phấn đấu. Phát huy hiệu quả vai trò giám sát của Nhân dân, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Buổi chiều, Đại hội làm việc tại Đoàn theo Chương trình Đại hội đã thông qua./.