Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters

(Ngày Nay) - Chiều 25/11, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cảm ơn Chính phủ New Zealand đã hỗ trợ Việt Nam 1 triệu đô la New Zealand để khắc phục hậu quả thiên tai vừa qua.

Chào mừng Bộ trưởng Winston Peters trở lại thăm Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao đóng góp của Bộ trưởng trong thúc đẩy quan hệ hai nước trong suốt thời gian qua, nhất là việc nâng cấp Đối tác chiến lược toàn diện nhân chuyến thăm của Thủ tướng Christopher Luxon vào tháng 2/2025.

Chúc mừng những thành tựu đạt được của Chính phủ New Zealand trong 2 năm cầm quyền, nhất là ổn định kinh tế và nâng cao vai trò quốc tế, Phó Thủ tướng khẳng định, New Zealand là một trong những đối tác quan trọng nhất của Việt Nam ở khu vực. Hai nước có tin cậy chính trị cao, chung mục tiêu hợp tác bền vững cùng có lợi và tầm nhìn tương đồng trong nhiều vấn đề chiến lược.

Phó Thủ tướng đề nghị, thời gian tới, hai bên phối hợp tích cực triển khai các thỏa thuận cấp cao đã đạt được; trong đó tập trung vào một số trọng tâm: Tiếp tục củng cố tin cậy chính trị sâu sắc thông qua duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao dưới hình thức linh hoạt; phát huy các cơ chế song phương để rà soát và định hướng hợp tác, tăng cường trao đổi thông tin; phối hợp lập trường đối thoại song phương và tăng cường, ủng hộ lẫn nhau trên các vấn đề chiến lược; đồng thời, đưa hợp tác an ninh quốc phòng đi vào thực chất, hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, hai bên đẩy mạnh kết nối kinh tế, thương mại, đầu tư; phát huy thế mạnh và tính bổ trợ của hai nền kinh tế và mạng lưới Hiệp định thương mại tự do hai bên là thành viên; thúc đẩy mạnh mẽ các mô hình hợp tác mới về kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, ứng phó với những vấn đề môi trường; tăng cường trụ cột hợp tác về giáo dục, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, du lịch và giao lưu nhân dân.