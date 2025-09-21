Xung lực thúc đẩy quan hệ Việt Nam - New Zealand tiếp tục phát triển mạnh mẽ, tích cực và toàn diện

(Ngày Nay) - Quan hệ Việt Nam và New Zealand có bước phát triển vượt bậc, với việc hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 2/2025, nhân chuyến thăm của Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đến Việt Nam.
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, sẽ có chuyến thăm và làm việc tại New Zealand từ ngày 22-25/9. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, sẽ có chuyến thăm và làm việc tại New Zealand từ ngày 22-25/9. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 12 của New Zealand, với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2024 đạt 1,3 tỷ USD trong năm 2024; 6 tháng đầu năm 2025 đạt hơn 700 triệu USD (tăng 18,8% so với cùng kỳ năm 2024). New Zealand hiện có 57 dự án đầu tư tại Việt Nam, với tổng số vốn gần 210 triệu USD; trong khi Việt Nam có 12 dự án đầu tư tại New Zealand, với tổng số vốn 44 triệu USD. New Zealand luôn dành cho Việt Nam nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) ổn định.

Hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực khác như giáo dục - đào tạo, nông nghiệp, lao động đạt kết quả đáng khích lệ. Hai bên cũng đang tích cực thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, quốc phòng - an ninh.

Đảng Cộng sản Việt Nam có quan hệ tốt đẹp với các Đảng Quốc gia New Zealand (National Party), Công đảng New Zealand (Labour Party), chủ yếu thông qua việc trao đổi điện, thư. Lãnh đạo Đảng Quốc gia New Zealand và Công đảng New Zealand đều xin hội kiến Tổng Bí thư Việt Nam nhân các chuyến thăm làm việc tới Việt Nam.

Theo kế hoạch, từ ngày 22-25/9, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - sẽ có chuyến thăm và làm việc tại New Zealand. Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Phan Minh Giang cho rằng chuyến thăm lần này của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đến New Zealand có ý nghĩa rất quan trọng.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một đồng chí lãnh đạo cấp Ủy viên Bộ Chính trị của Việt Nam đến New Zealand sau khi hai nước nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 2/2025, cũng như diễn ra ngay sau khi Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức đến Việt Nam vào cuối tháng 8 vừa qua.

Chuyến thăm lần này của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đúng vào dịp Việt Nam và New Zealand đang tích cực phối hợp triển khai các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1975-2025) trong suốt năm 2025. Đồng thời, chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - New Zealand đang tiếp tục phát triển mạnh mẽ và toàn diện trên các lĩnh vực hợp tác, dựa trên nền tảng vững chắc của 50 năm quan hệ, cùng với sự tin cậy chính trị cao và lòng tin chiến lược giữa hai nước ngày càng được củng cố.

Theo Đại sứ Phan Minh Giang, chuyến thăm lần này của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đến New Zealand được cả Việt Nam và New Zealand hết sức coi trọng, phối hợp thu xếp, chuẩn bị chu đáo. Phía New Zealand nhấn mạnh coi trọng chuyến thăm, dành sự đón tiếp trọng thị cho đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa với tư cách khách mời của Chính phủ New Zealand.

Cũng theo Đại sứ Phan Minh Giang, trong khuôn khổ chuyến thăm, dự kiến Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa sẽ chào xã giao Chủ tịch Quốc hội New Zealand, gặp gỡ và làm việc với các bộ trưởng phụ trách giáo dục đại học, biến đổi khí hậu của New Zealand, làm việc với ban lãnh đạo Đại học Victoria Wellington và Đại học Công nghệ Auckland…

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa sẽ có buổi gặp mặt các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand, cũng như gặp mặt đại diện các cán bộ, sinh viên Việt Nam đang tham gia các khóa học, đào tạo tại Đại học Victoria Wellington. Đồng thời, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn đại biểu sẽ tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, do Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand chủ trì tổ chức.

Với các hoạt động phong phú, thiết thực, Đại sứ Phan Minh Giang tin tưởng chuyến thăm lần này của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa sẽ tiếp thêm xung lực thúc đẩy quan hệ Việt Nam-New Zealand tiếp tục phát triển mạnh mẽ, tích cực và toàn diện, trong đó tăng cường hơn nữa hợp tác chính trị thông qua trao đổi cấp cao thường xuyên trên các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội, góp phần quan trọng triển khai hiệu quả mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vừa được thiết lập. Theo đó, hai nước sẽ tích cực phối hợp tận dụng hiệu quả những tiềm năng, thế mạnh sẵn có để tạo nhiều bước tiến đột phá hơn nữa trong các lĩnh vực hợp tác, mang lại nhiều lợi ích thiết thực hơn cho người dân hai nước.

Bên cạnh đó, trong chuyến thăm lần này, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa sẽ dành thời gian gặp mặt, tiếp xúc với đại diện hội đoàn, cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cá nhân đồng chí đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và ở New Zealand nói riêng - một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Đại sứ Phan Minh Giang tin rằng buổi gặp mặt sẽ góp phần kết nối gần gũi hơn những trái tim người Việt xa xứ tại New Zealand với quê hương, đất nước, giúp kiều bào cập nhật tình hình đất nước, những chủ trương chính sách của Nhà nước, thành tựu kinh tế- xã hội của một nước Việt Nam đổi mới, hội nhập và phát triển, đồng thời động viên kiều bào cùng chung tay thực hiện khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.

Đại sứ Phan Minh Giang cũng cho biết giáo dục và đào tạo luôn là một điểm sáng trong hợp tác giữa Việt Nam và New Zealand trong nhiều năm qua. Hàng trăm suất học bổng của Chính phủ New Zealand đã được trao đến các học sinh, sinh viên Việt Nam. Hàng trăm cán bộ, công chức của Việt Nam được đào tạo tiếng Anh và chuyên môn tại New Zealand từ năm 1992 đến nay và đã trở về góp phần quan trọng xây dựng đất nước.

Khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện mà Việt Nam và New Zealand nhất trí thiết lập vào tháng 2/2025 đã khẳng định hợp tác giáo dục và đào tạo tiếp tục là một trụ cột quan trọng, đồng thời mở ra nhiều cơ hội mới để hai nước phối hợp nâng tầm hợp tác trong lĩnh vực quan trọng này.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, dự kiến đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa sẽ làm việc với Bộ trưởng phụ trách giáo dục đại học New Zealand và ban lãnh đạo một số trung tâm giáo dục, đào tạo danh tiếng như Đại học Victoria Wellington, Đại học Công nghệ Auckland... Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng sẽ có buổi gặp mặt, động viên các cán bộ, sinh viên Việt Nam đang học tập, đào tạo tại Đại học Victoria Wellington - trường có nhiều du học sinh Việt Nam nhất trong số các trường đại học ở New Zealand.

Đại sứ Phan Minh Giang tin rằng những hoạt động thiết thực này chắc chắn sẽ đóng góp tích cực thúc đẩy hợp tác song phương về giáo dục và đào tạo đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn nữa, thông qua nhiều chương trình hợp tác đa dạng về liên kết đào tạo, hỗ trợ nâng cao năng lực, trao đổi chuyên môn, học thuật, chia sẻ kinh nghiệm, với nhiều hình thức học bổng hấp dẫn, qua đó góp phần tích cực nỗ lực triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo cùng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết này.

Việt Nam New Zealand đối tác thương mại

