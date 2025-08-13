Phối hợp chặt chẽ đảm bảo an ninh, an toàn cho công nhân lao động

(Ngày Nay) - Sáng 13/8, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Bộ Công an tổ chức tọa đàm “Tăng cường phối hợp giữa tổ chức Công đoàn và lực lượng Công an nhân dân trong đảm bảo an ninh, an toàn cho công nhân lao động”.

Đây là một trong những hoạt động lớn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9; Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; 96 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Tọa đàm được tổ chức nhằm đánh giá thực trạng, thảo luận, đề xuất các giải pháp tăng cường công tác phối hợp giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với Bộ Công an trong đảm bảo an ninh an toàn cho công nhân lao động, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh; thực hiện hiệu quả phòng trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phát biểu tại tọa đàm, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh: Hiện cả nước có khoảng 17 triệu công nhân, hơn 8 triệu đoàn viên công đoàn. Đội ngũ công nhân có mặt ở tất cả các ngành nghề kinh tế quan trọng, đóng góp 65% tổng sản phẩm trong nước, hơn 70% cho ngân sách nhà nước. Toàn quốc hiện có gần 7 triệu công nhân lao động đang làm việc ở các khu công nghiệp và các doanh nghiệp nước ngoài. Đội ngũ đoàn viên, người lao động đông đảo là lực lượng quan trọng quyết định sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Vì vậy, đảm bảo an ninh, an toàn cho công nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Công an coi là nhiệm vụ quan trọng và thời gian qua đã không ngừng phối hợp để hoàn thành tốt nhiệm vụ này.

Theo ông Nguyễn Đình Khang, trước yêu cầu mới, việc bảo đảm an ninh, an toàn trong công nhân lao động đặt ra yêu cầu cao hơn. Nhiều loại tội phạm len lỏi vào các khu công nghiệp, khu chế xuất, nơi ở của công nhân lao động để hoạt động, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự trong khu vực, đe dọa cuộc sống yên bình của công nhân lao động. Các loại tội phạm truyền thống, như: ma túy, mại dâm, cờ bạc… thường xác định đối tượng công nhân lao động là "khách hàng" của chúng. Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen", hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại nhiều địa phương, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự với thủ đoạn rất tinh vi, phức tạp. Thời gian tới, công tác phối hợp giữa lực lượng Công an và tổ chức Công đoàn cần được phát huy, thực hiện chặt chẽ hơn, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công nhân yên tâm lao động, từng bước nâng cao đồi sống vật chất, tinh thần.

Các đại biểu dự tọa đàm đã tập trung thảo luận về công tác phối hợp giữa lực lượng Công an và tổ chức Công đoàn trong đảm bảo an ninh, an toàn cho công nhân lao động trên không gian mạng; tăng cường phòng, chống ma túy cho công nhân lao động; phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn tại khu nhà trọ, nơi ở, nơi làm việc, khu công nghiệp và trên đường đi làm của công nhân lao động); việc thành lập "Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân", góp phần đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở)… Nhiều ý kiến cũng đề cập, trao đổi về vấn đề an ninh công nhân; việc chủ động giữ vững sự ổn định trong bối cảnh đất nước ta bắt đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; công tác dự báo, chủ động nắm chắc, trao đổi giữa hai bên, xử lý kịp thời thông tin về quan hệ lao động và an ninh công nhân.

Tại tọa đàm, nhiều giải pháp đã được đưa ra nhằm nâng cao công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho cho công nhân lao động thời gian tới, điển hình như: Hỗ trợ đầu tư hệ thống công nghệ (camera Al, bản đồ số, chatbot Al); đào tạo kỹ năng số cho cán bộ quản lý và công đoàn để vận hành hiệu quả các giải pháp công nghệ; xây dựng cơ chế kết nối dữ liệu giữa doanh nghiệp - công đoàn - chính quyền, đảm bảo an toàn thông tin…

Dịp này, lãnh đạo Bộ Công an và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao Kỷ niệm chương "Bảo vệ an ninh Tổ quốc" và "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" cho nhiều cá nhân thuộc hai đơn vị.