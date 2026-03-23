Phối hợp đa viện ghép tạng trong đêm, cứu sống nhiều người bệnh

(Ngày Nay) - Các kíp bác sỹ tại nhiều bệnh viện ở Hà Nội đã phối hợp khẩn trương lấy, vận chuyển và ghép đa tạng từ người hiến chết não, thực hiện nhiều ca phẫu thuật cùng lúc, cứu sống nhiều bệnh nhân trong thời gian giới hạn nghiêm ngặt.
Êkíp tiến hành lấy gan người hiến tại Bệnh viện E.
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa hỗ trợ thực hiện ca lấy ghép đa tạng từ người hiến chết não, là một nam thanh niên 31 tuổi, tại Bệnh viện E. Điểm đặc biệt của ca lấy ghép lần này không chỉ nằm ở số lượng tạng được hiến, mà còn ở cách tổ chức triển khai mang tính đa nhiệm.

Ngày 21/3, một nam thanh niên 31 tuổi đã ra đi, anh được chẩn đoán chết não tại Bệnh viện E. Trong đau thương, mất mát, gia đình anh đã lựa chọn trao đi một cơ hội sống cho nhiều người khác.

Ngay sau khi gia đình anh đồng ý hiến tạng cho y học, cho những cuộc đời khác, 9 giờ sáng cùng ngày, các chuyên gia của các bệnh viện ở Hà Nội tham gia hội chẩn, dưới sự chủ trì của Trung tướng, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Hoàng Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Sau gần 2 giờ hội chẩn, trên cơ sở đánh giá toàn diện và thận trọng về chuyên môn, Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Hoàng Ngọc cho biết: tạng tim, gan phải và một quả thận được chuyển về Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; một quả thận được giữ lại ghép tại Bệnh viện E; phần gan trái được điều phối tới Bệnh viện Vinmec để ghép cho một bệnh nhi; phổi được chuyển đến Bệnh viện Phổi Trung ương; hai giác mạc được chuyển tới Bệnh viện Quân y 103.

13 giờ, các bác sỹ của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 gồm nhiều kíp lấy gan, thận, tim, gây mê hồi sức,… đã có mặt tại Bệnh viện E để hỗ trợ thực hiện ca lấy tạng và tiến hành ghép.

“Trong ca lấy ghép lần này, chúng tôi đảm nhiệm 3 vai trò quan trọng trong cùng một thời điểm. Đó là vừa tiếp nhận tạng và thực hiện thành công các ca ghép tim, gan, thận tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Chúng tôi triển khai từ gan người hiến tiến hành ghép cho hai bệnh nhân (gan phải chuyển về Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, gan trái cho bệnh nhi tại Bệnh viện Vinmec), nhằm tối ưu hóa nguồn tạng hiến. Chúng tôi cử 1 êkíp thực hiện ghép thận ngay tại đơn vị bạn. Qua đó, chúng tôi nhận thấy rõ rằng, trong ghép tạng, một hệ thống tốt có thể cứu được nhiều người hơn một cá nhân xuất sắc,” Trung tá, Tiến sỹ Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Ghép tạng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chia sẻ.

Trong ca ghép này, khi các tạng được lấy ra tại Bệnh viện E, thông tin về thời gian kẹp động mạch chủ, thời điểm rời cơ thể người hiến, thời gian vận chuyển,… liên tục được cập nhật theo thời gian thực về Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Tại đây, các êkip ghép đã sẵn sàng, từng bước chuẩn bị để ngay khi tạng về đến nơi là có thể tiến hành phẫu thuật ngay lập tức.

16 giờ, tim được lấy ra, thì đến 16 giờ 28 phút trái tim đã có mặt tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

16 giờ 25 phút, gan được lấy ra, 17 giờ kịp thời trở về.

16 giờ 45 phút, thận được lấy ra và được vận chuyển về Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Ba chuyến xe cứu thương chở tạng nối tiếp nhau lăn bánh, mang theo hy vọng, chạy đua với từng nhịp sống mong manh.

Một bệnh nhi tại Bệnh viện Vinmec và một người phụ nữ 53 tuổi tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 được cứu sống nhờ tạng gan của người hiến.

Thượng tá, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Vũ Văn Quang, Phó Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật Gan-Mật-Tụy chia sẻ về kỹ thuật ghép gan: “Đây là một trong những kỹ thuật phức tạp nhất trong ghép tạng và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 triển khai kỹ thuật này thường quy. Điều này không chỉ tối ưu hóa nguồn tạng quý giá mà còn mở rộng cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân hơn, đặc biệt trong bối cảnh nguồn tạng hiến còn khan hiếm.”

Với nữ bệnh nhân được ghép gan, cách đây 4 năm, xuất hiện tình trạng xuất huyết dưới da thành đám vùng da tiếp xúc hay va chạm, đi khám và được chẩn đoán xơ gan nghi do viêm gan tự miễn. Gần đây, bệnh nhân xuất hiện mệt, có lúc vàng da, ăn kém, khó ngủ. Bệnh nhân đi khám tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và chẩn đoán xơ gan mất bù.

Sau ghép gan, sức khỏe toàn trạng của bệnh nhân ổn định, tiếp tục được theo dõi chức năng tạng ghép.

Đối với ca ghép tim, sức khỏe của bệnh nhân tiếp tục được theo dõi, chăm sóc đặc biệt.

“Chúng tôi tổ chức, phân chia 2 kíp lấy ghép thận: một kíp thực hiện ghép thận tại Bệnh viện E; một kíp ghép tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Từ khâu đánh giá người nhận, từng thao tác phẫu thuật, chúng tôi đảm bảo ca ghép được triển khai an toàn, chính xác. Thận ghép của 2 ca đều hoạt động tốt, nước tiểu trong, toàn trạng các bệnh nhân ổn định,” Đại tá, Tiến sỹ Nguyễn Việt Hải, Giám đốc Trung tâm Tiết niệu và Nam khoa cho biết.

Nếu ghép tạng là hành trình cứu người, thì chuyển giao kỹ thuật chính là cách để hành trình ấy được nhân rộng. Việc các bác sỹ của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trực tiếp thực hiện và chuyển giao kỹ thuật ghép thận cho Bệnh viện E giúp cứu sống người bệnh, đồng thời phát triển mạng lưới ghép tạng tại Việt Nam.

