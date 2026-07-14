Phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn cho du khách tại các điểm du lịch

(Ngày Nay) - Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Thành phố, Bộ Tư lệnh Thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường, các sở, ban, ngành, đơn vị của thành phố, 168 phường, xã, đặc khu và các tổ chức, cá nhân có liên quan bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng điểm du lịch, khu du lịch; khu di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Cụ thể, các điểm du lịch, khu du lịch, khu di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, điểm tham quan… phải có hướng dẫn, biện pháp đảm bảo an toàn cho người lao động, khách du lịch, khách tham quan vào tham quan, nghỉ dưỡng tùy theo tình hình diễn biến thời tiết, chủ động tạm ngừng tiếp nhận khách du lịch, khách tham quan và các hoạt động ngoài trời khi có cảnh báo thiên tai. Các bên kiểm tra, rà soát thực trạng và có biện pháp gia cố, giằng chống bảo đảm an toàn công trình, cơ sở hạ tầng, chủ động bố trí nhân lực, phương tiện, chuẩn bị trang thiết bị và nhu yếu phẩm cần thiết để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho khách du lịch, khách tham quan. UBND Thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt chỉ đạo các điểm du lịch, khu du lịch, khu di tích lịch sử tại các vùng trũng thấp, ven sông, ven biển, ven khu vực đồi núi phải chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán, di dời, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách và người lao động cũng như tài sản, cơ sở vật chất trước khi có bão, áp thấp nhiệt đới, gió mạnh, sạt lở (bao gồm sạt lở đất, bờ sông, bờ biển), mưa lớn hoặc ngập lụt. Song song đó, các cơ sở phải thông báo đến các đơn vị quản lý của điểm du lịch, khu du lịch, quản lý tàu, thuyền du lịch (trên sông, trên biển) và khách du lịch tuyệt đối không được tắm biển, tham gia các trò chơi dưới nước, trò chơi ngoài trời, các tàu, thuyền du lịch không được xuất bến khi có gió mạnh, mưa lớn hoặc ngập lụt.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh cũng yêu cầu các cơ quan đơn vị, địa phương bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác; ở khu đô thị, điểm dân cư nông thôn; trong quản lý, vận hành và sử dụng khu công nghiệp; trong quản lý, vận hành, sử dụng công trình phòng, chống thiên tai thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn quản lý.

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