Thị trường bất động sản 2026 sẽ bùng nổ nguồn cung

Hà An Hà An In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) -Báo cáo thị trường do BHSProperty thực hiện vừa được công bố có nhiều nội dung rất đáng chú ý, trong đó, đơn vị này dự báo Thị trường BĐS 2026 sẽ bùng nổ nguồn cung , trọng tâm là phân khúc nhà ở cao tầng, thấp tầng và nhà ở xã hội.
Thị trường bất động sản 2026 sẽ bùng nổ nguồn cung

Mặt bằng giá căn hộ chung cư đã kịch trần

Báo cáo cho thấy thị trường nhà ở cao tầng tại Hà Nội và TP. HCM năm 2025 đã tăng mạnh cả về nguồn cung và lượng giao dịch, lũy kế cung cấp ra thị trường gần 37 ngàn căn hộ. Năm 2025 thị trường 2 thành phố lớn này xuất hiện hơn 50 dự án mới/ phân khu mới của dự án hiện hữu, chiếm tỷ trọng lớn nguồn cung sơ cấp của thị trường.

Tỷ lệ hấp thụ chung năm 2025 tại HN và TP. HCM đạt 60,3% nguồn cung và lượng giao dịch của 2 thị trường không chênh lệch quá lớn. Phần lớn lượng giao dịch và nguồn cung mới đến từ phân khúc căn hộ hạng A và hạng sang. Giá bán trung bình đnag chào bán mới trên thị trường tại Hà Nội tăng hơn 40% so với cuối năm 2024, TP.HCM (cũ) mức điều chỉnh giá cao hơn khoảng 30% so với cùng kỳ do sự xuất hiện của nhiều dự án phân khúc cao cấp và các dự án đi vào giai đoạn bàn giao.

Tại các thị trường khác, báo cáo ghi nhận trong năm 2025 có hơn 40 ngàn căn hộ với 35 ngàn dự án mở bán mới, cung cấp ra thị trường nguồn cung khổng lồ. Trong đó, nguồn cung cực lớn đến từ các khu vực Hưng Yên, Ninh Bình, Đà Nẵng. Tỷ lệ hấp thụ phân khúc căn hộ các khu vực này đạt 64%.

Đặc biệt, báo cáo nhận định, năm 2025, mặt bằng giá căn hộ chung cư gần như được đẩy lên đỉnh giá. Tại Hà Nội giá chung cư lên ngưỡng cao chưa từng có, tuy nhiên mức giá ghi nhận tại cuối quý 4/2025 gần như giữ nguyên hoặc chỉ tăng nhẹ. Thị trường căn hộ phía Nam thu hút sự quan tâm hơn khi những vướng mắc về vấn đề pháp lý của các dự án cũ đang dần được tháo gỡ và sau khi chính thức sáp nhập tỉnh thành. Dự báo làn sóng nguồn cung dồi dào sẽ đổ bộ mạnh mẽ từ năm 2026-2027.

Thị trường bất động sản 2026 sẽ bùng nổ nguồn cung ảnh 1

Giá căn hộ chung cư tại các thành phố lớn đã kịch trần.

Giá nhà đất mới chỉ tăng nhẹ

Trái với sức nóng thị trường căn hộ, thị trường nhà ở thấp tầng năm 2025 ghi nhận tín hiệu tích cực khi nguồn cung và lượng giao dịch tăng trưởng mạnh mẽ so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trường đón nhận hơn 35.600 sản phẩm, sản phẩm xây thô chiếm tỷ trọng lớn (khoảng 80%). Trong đó, lũy kế cả năm 2025 nguồn cung tại Hà Nội và TP .HCM đạt gần 10.900 sản phẩm, tỷ lệ hấp thụ đạt khoảng 60%, lượng giao dịch chủ yếu đến từ các đại dự án, còn lại đến từ hàng tồn của các dự án hiện hữu.

Giá nhà đất năm 2025 tại hai thành phố HN và TP.HCM chỉ tăng nhẹ, 6-9% so với thời điểm cuối năm 2024.

Thị trường nhà đất các tỉnh thành còn lại ghi nhận hơn 24.800 sản phẩm đất nền/ nhà xây thô, nguồn cung chủ yếu đến từ các dự án có quy mô lớn tại Hải Phòng, Long An, Tây Ninh, Ninh Bình. Tỷ lệ hấp thụ đạt 43,5%.

Đáng lưu ý, thị trường nhà ở thấp tầng năm 2025 đón nhận làn sóng nguồn cung từ các khu vực vùng ven như Đan Phượng, Đông Anh, Cần Giờ…nhờ đầu tư quy hoạch hạ tầng bài bản và xu hướng giãn dân, giảm bớt áp lực nội đô cùng nhu cầu sống xanh. Đồng thời lượng hấp thụ tốt tập trung vào các dự án có chủ đầu tư uy tín, tiện ích đầy đủ, phục vụ nhu cầu ở thực và đầu tư dài hạn.

Thị trường BĐS 2026 sẽ bùng nổ nguồn cung

Tổng quan chung về thị trường 2025, BHSProperty nhận định: Thị trường phục hồi mạnh mẽ khi ghi nhận nguồn cung và giao dịchtăng gấp đôi so với 2024. Thị trường miền Bắc trở thành“đầu tàu” khi ghi nhận nguồn cung và lượng giao dịch chiếm hơn 50% toàn thị trường. Thị trường miền Nam có sự tăng trưởng mạnh mẽ khi nguồn cung năm 2025 tăng gấp 3 lần so với năm 2024. Miền Trung chiếm tỷ trọng nhỏ nhất tuy nhiên vẫn ghi nhận sự tăng trưởng mạnh về cả nguồn cung và lượng giao dịch. Tỷ lệ hấp thụ năm 2025 đạt 90,3%, cao hơn so với năm 2024 (83.7%)

Thị trường bất động sản 2026 sẽ bùng nổ nguồn cung ảnh 2

Nhà đầu tư quan tâm tới các dự án có pháp lý chuẩn chỉ.

BHSProperty dự báo năm 2026 - 2027 sẽ là năm bùng nổ nguồn cung căn hộ chung cư với hàng loạt dự án lớn đang rục rịch chuẩn bị ra hàng. Nguồn cung chủ yếu đến từ khu vực lân cận các thành phố lớn nhờ sở hữu quỹ đất rộng, giá cả hợp lý hơn trong khi khu vực nội thành đang neo mức giá quá cao và hạ tầng giao thông ngày càng phát triển. Giá bán cuối năm 2025 đã gần đạt ngưỡng “đỉnh giá”, cùng với “cơn sóng” nguồn cung sắp đổ bộ, dự kiến giá bán sẽ không tăng hoặc tăng nhẹ.

Phân khúc thấp tầng vẫn là phân khúc tiềm năng nhờ hạ tầng phát triển, sự khan hiếm về quỹ đất nội đô và nhu cầu thực của nhiều khách hàng. Thị trường sẽ có sự sàng lọc, khách hàng có xu hướng lựa chọn các dòng sản phẩm của những chủ đầu tư lớn uy tín, với chất lượng bàn giao và cơ sở hạ tầng, pháp lý chuẩn chỉnh, ưu tiên đầu tư dài hạn, hạn chế đầu cơ, lướt sóng. Giá bán dự kiến sẽ tăng ổn định do nguồn cung tương đối lớn trên thị trường.

Hà An
BHSProperty thị trường BĐS 2026 giá căn hộ chung cư

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bốn cam kết hành động của Đảng bộ thành phố Hà Nội
Bốn cam kết hành động của Đảng bộ thành phố Hà Nội
(Ngày Nay) - Tiếp tục chương trình làm việc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sáng 21/1, thay mặt Đảng bộ thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội trình bày tham luận: “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ thành phố Hà Nội đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới, góp phần kiến tạo tương lai phát triển của đất nước”.
Lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới thuộc phường Thường Lạc (tỉnh Đồng Tháp). (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)
Tăng cường quản lý, phòng chống xuất, nhập cảnh trái phép dịp cận Tết
(Ngày Nay) - Với việc lực lượng chức năng Campuchia tăng cường truy quét các khu lừa đảo trực tuyến, tội phạm công nghệ cao và lao động bất hợp pháp, nhiều trường hợp đã tìm cách nhập cảnh trái phép về Việt Nam bằng các đường, hướng khác nhau, trong đó có tuyến biên giới tỉnh Đồng Tháp. Trước tình hình này, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp đã tăng cường phối hợp với các lực lượng liên quan đấu tranh phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép, bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới.
Từ Gyeongju đến Phú Quốc: Bài học hạ tầng cho APEC 2027
Từ Gyeongju đến Phú Quốc: Bài học hạ tầng cho APEC 2027
(Ngày Nay) - Đăng cai tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) là phép thử lớn về năng lực chuẩn bị hạ tầng cho một sự kiện ngoại giao – kinh tế tầm cỡ toàn cầu. Năm 2025, quá trình chuẩn bị cho APEC tại Gyeongju, Hàn Quốc vẫn bộc lộ hàng loạt thách thức, đặc biệt trong lĩnh vực hạ tầng lưu trú, giao thông, không gian tổ chức sự kiện. Phú Quốc - địa điểm được chọn đăng cai APEC 2027, sẽ rút được bài học kinh nghiệm gì từ việc này?
Đại hội Đảng XIV: Nhân dân là nền tảng, là chủ thể và trung tâm của đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Đại hội Đảng XIV: Nhân dân là nền tảng, là chủ thể và trung tâm của đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
(Ngày Nay) - Ngày 20/1, trang web của Đảng Cộng sản Liên bang Nga (kprf.ru) và báo điện tử Rossiyskaya Gazeta (rg.ru) của Nga đã đăng tải các bài viết về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó đánh giá cao quyết tâm chuyển mình với mục tiêu lấy nhân dân làm nền tảng phát triển trong nhiệm kỳ tới.
Đại hội Đảng XIV: Dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên vươn mình của dân tộc
Đại hội Đảng XIV: Dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên vươn mình của dân tộc
(Ngày Nay) - Sáng 20/1/2026, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng chính thức khai mạc. Diễn ra trong bối cảnh đất nước vừa hoàn thành nhiệm kỳ 2021-2025 với nhiều dấu ấn nổi bật sau 40 năm Đổi mới, Đại hội XIV không chỉ tổng kết chặng đường đã qua mà còn xác lập tầm nhìn, khơi dậy khát vọng phát triển mới. Từ nền tảng thành tựu và bản lĩnh đã được khẳng định, Đại hội XIV mở ra cho dân tộc một chặng đường mới, phát triển bứt phá, toàn diện.
Cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 7011 (Hải đội 322, Hải đoàn 32) trực quan sát trên biển. Ảnh: TTXVN phát
Đại hội XIV của Đảng: Từ đầu sóng ngọn gió, vững vàng niềm tin hướng về
(Ngày Nay) - Giữa trùng khơi sóng gió, nơi tuyến đầu Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển cùng các lực lượng chấp pháp trên biển ngày đêm kiên trì thực thi pháp luật, giữ vững chủ quyền quốc gia. Từ biển xa, họ gửi trọn niềm tin và kỳ vọng son sắt hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đất nước.
Tổng thống Mỹ tuyên bố không dự hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp G7
Tổng thống Mỹ tuyên bố không dự hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp G7
(Ngày Nay) - Ngày 20/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp của Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7), do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề xuất, dự kiến diễn ra ngày 22/1, đồng thời bày tỏ hoài nghi về vai trò của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đối với an ninh của Mỹ.