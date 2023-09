Prudential tham gia lễ hội kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Vương Quốc Anh - Việt Nam

Lễ hội Vương quốc Anh được tổ chức trong tháng 9 năm nay nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Vương quốc Anh và Việt Nam với nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực.

Lễ hội Vương quốc Anh diễn ra vào ngày 9, 10/9 tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội và ngày 16/9 tại đường Lê Lợi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh được mở cửa hoàn toàn miễn phí để chào đón người dân. Tại đây, công chúng có thể tham gia và thưởng thức các hoạt động mang đậm nét văn hóa Anh quốc, cũng như hòa mình vào những giai điệu âm nhạc tới từ nhóm nhạc đình đám một thời 911, hay trải nghiệm "nhà ga đặc biệt" gắn liền với tác phẩm văn học “Harry Potter” lừng danh.

Góp mặt trong các hoạt động đó, Prudential tham gia tại khu vực Dịch vụ Tài chính với chủ đề “Pioneer for a Sustainable Future together – Cùng tiên phong vì một tương lai bền vững”. Tại khu vực sự kiện, khách tham quan được trải nghiệm các hoạt động tương tác thú vị với cơ hội nhận được nhiều phần quà “đậm chất Prudential”. Trong đó, phải kể tới trò chơi đạp xe có tên gọi “Đồng hành cùng Prudential trên hành trình phát triển bền vững” và đố vui “Prudential 101”. Đây là các hoạt động thử thách người chơi cả về thể chất lẫn khả năng ghi nhớ.

Thông qua các hoạt động này, người chơi sẽ có cơ hội hiểu rõ hơn về các sáng kiến và hành động của Prudential Việt Nam trong định hướng phát triển bền vững, những dự án trách nhiệm cộng đồng nổi bật, và các giải thưởng danh giá mà Prudential Việt Nam đã đạt được trong thời gian gần đây.

Năm 2023 ghi dấu cột mốc 175 năm thành lập của tập đoàn Prudential. Prudential hiện đang phục vụ hơn 18 triệu khách hàng tại khắp các thị trường châu Á và châu Phi. Tại Việt Nam, Prudential cam kết hỗ trợ chính phủ Việt Nam cho mục tiêu hướng tới giảm phát thải ròng bằng 0 tới năm 2050 thông qua việc trở thành một trong những tổ chức tài chính đang hành động theo thỏa thuận Chuyển dịch năng lượng công bằng (JETP).

Ông Phương Tiến Minh – Tổng Giám đốc của Prudential Việt Nam chia sẻ: “Prudential tự hào với lịch sử phát triển lâu đời tại Anh Quốc và là doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài có mặt sớm nhất, đặt nền móng cho sự phát triển của ngành bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam. Prudential luôn ủng hộ mạnh mẽ các hoạt động củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược Vương Quốc Anh - Việt Nam. Song hành với phát triển hoạt động kinh doanh, Prudential sẽ nỗ lực trong các hành động thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, cam kết đồng hành cùng các tổ chức, cơ quan, ban ngành giải quyết các thách thức của xã hội, xây dựng một tương lai bền vững”.

Trong 24 năm phát triển tại thị trường Việt Nam, Prudential đã và đang cung cấp các giải pháp chăm sóc sức khỏe và bảo vệ an toàn tài chính cho 7 triệu khách hàng, và không ngừng nỗ lực trở thành doanh nghiệp kiểu mẫu của ngành bảo hiểm nhân thọ.

Thực hiện cam kết bảo vệ an toàn tài chính đối với khách hàng, trong 6 tháng đầu năm 2023, Prudential đã chi trả cho khách hàng 5.977 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm gần 1/4 tổng chi trả toàn ngành bảo hiểm nhân thọ Việt Nam.

Bên cạnh kinh doanh hiệu quả, Prudential cũng ưu tiên đầu tư cho các hoạt động xã hội với mục tiêu phát triển cộng đồng bền vững, tập trung vào các lĩnh vực Giáo dục, Sống khỏe và An toàn. Trong lĩnh vực Giáo dục, Prudential phát triển dự án “Giáo dục quản lý tài chính Cha-Ching” từ năm học 2019-2020. Tới nay, dự án đã được triển khai tại 210 trường tiểu học, trang bị kiến thức, kỹ năng về quản lý tài chính cho 78.000 học sinh. Ở lĩnh vực An toàn, từ năm 2020 tới nay, dự án “Đến trường an toàn” đã được triển khai tại 11 trường tiểu học, trang bị kiến thức, kỹ năng về an toàn giao thông cho 8.000 học sinh.

Những nỗ lực và cam kết của Prudential Việt Nam về phát triển bền vững đã được ghi nhận bằng những giải thưởng danh giá trong nước và khu vực. Gần đây nhất, vào tháng 8/2023, trong Lễ trao giải Insurance Asia Awards tại Singapore, Prudential lần thứ 5 được công nhận là “Công ty Bảo hiểm nhân thọ Quốc tế của năm” (International Life Insurer of the Year) và năm thứ 2 nhận giải thưởng “Sáng kiến ESG của năm” (ESG Initiative of the Year) – giải thưởng dành cho những dự án thiết thực đóng góp trực tiếp vào việc giải quyết các vấn đề xã hội và phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, trong năm 2022, Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã vinh danh Prudential trong Top 10 doanh nghiệp bền vững, nhóm ngành thương mại - dịch vụ, Top 5 Doanh nghiệp thực hiện kinh doanh có trách nhiệm, tôn trọng quyền trẻ em.

Ngày 30/8 vừa qua, Tập đoàn Prudential ra mắt tôn chỉ mục đích mới “Cho mọi cuộc sống – Cho mọi tương lai”, thể hiện sứ mệnh trở thành người bạn đồng hành và người bảo vệ đáng tin cậy nhất cho các thế hệ hôm nay và mai sau thông qua việc mang đến các giải pháp bảo vệ tài chính và sức khỏe đơn giản, dễ tiếp cận, cũng như định hướng phát triển bền vững cho tương lai.