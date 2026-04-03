PV GAS ký kết các thỏa thuận LNG quy mô lớn, mở rộng hạ tầng cung ứng khí cho các trung tâm điện lực trọng điểm

(Ngày Nay) - Ngày 03/4/2026 tại Hà Nội, Tổng công ty Khí Việt Nam cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đã ký kết các thỏa thuận quan trọng về cung cấp khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) cho các dự án điện khí quy mô lớn. Sự kiện đánh dấu bước tiến cụ thể trong việc hình thành hệ thống cung ứng LNG mang tính quốc gia, với PV GAS giữ vai trò trung tâm trong chuỗi giá trị từ nhập khẩu đến tiêu thụ.

Lễ ký kết có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo đại diện các cơ quan Trung ương, địa phương và doanh nghiệp.

Về phía cơ quan Trung ương có đồng chí Phan Văn Hùng – Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; đồng chí Nguyễn Hoàng Long – Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Trần Báu Hà – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; cùng đại diện các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

Về phía Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) có đồng chí Lê Ngọc Sơn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên; đồng chí Lê Xuân Huyên – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành.

Về phía Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Tổng Giám đốc.

Về phía Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) có đồng chí Hoàng Văn Quang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị và đồng chí Lê Như Linh – Tổng Giám đốc.

Về phía Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) có đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị; đồng chí Phạm Văn Phong – Tổng Giám đốc.

Cùng tham dự còn có các đồng chí lãnh đạo, đại diện các Ban chuyên môn, đơn vị thành viên của các bên, cùng các đối tác, khách hàng và cơ quan truyền thông, báo chí.

Các nội dung ký kết tập trung vào hai phần chính. Thứ nhất là Thỏa thuận khung giữa PV GAS và EVN về cung cấp LNG tái hóa từ Kho LNG Vũng Áng cho các Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch II và Quảng Trạch III, dự kiến bắt đầu cấp khí từ 30/4/2029. Thứ hai là Phụ lục Hợp đồng mua bán LNG tái hóa giữa PV GAS và PV Power cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4.

Trong bối cảnh nguồn khí nội địa suy giảm và thị trường năng lượng toàn cầu nhiều biến động, PV GAS đang từng bước khẳng định vai trò doanh nghiệp đầu mối trong chuỗi LNG. PV GAS đã triển khai đồng bộ từ thu xếp nguồn LNG nhập khẩu, đầu tư hạ tầng kho cảng đến tái hóa và cung cấp khí cho các nhà máy điện.

Tại miền Trung, trọng tâm là khu vực Vũng Áng, PV GAS đang phát triển Dự án Kho LNG Bắc Trung Bộ theo mô hình kho trung tâm, quy mô công suất lớn nhằm cung cấp khí cho các trung tâm điện lực trong khu vực. Theo chủ trương đầu tư được duyệt, dự án có công suất giai đoạn 1 từ 1–3 triệu tấn LNG/năm, tổng mức đầu tư khoảng 26.700 tỷ đồng, sử dụng khoảng 53 ha đất liền và 426 ha mặt nước, dự kiến vận hành trong giai đoạn 2029 - 2030. Mục tiêu của dự án là cung cấp LNG cho các nhà máy điện Quảng Trạch II, Quảng Trạch III, Vũng Áng III, các nhà máy điện tiềm năng khác, hộ tiêu thụ công nghiệp tại các khu vực lân cận với định hướng tiến tới hình thành trung tâm công nghiệp năng lượng sinh thái Petrovietnam tại khu vực Bắc Trung Bộ/Vũng Áng – Hà Tĩnh.

Tại Đông Nam Bộ, PV GAS tiếp tục mở rộng chuỗi cung ứng LNG thông qua dự án Nhơn Trạch 3&4 – tổ hợp điện khí LNG đầu tiên của Việt Nam. PV GAS đã ký kết Phụ lục hợp đồng cung cấp LNG dài hạn trong 25 năm với PV Power, đảm bảo nguồn nhiên liệu ổn định cho vận hành nhà máy.

Phát biểu tại Lễ ký kết, đồng chí Nguyễn Hoàng Long – Thứ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh việc ký kết các thỏa thuận giữa EVN, Petrovietnam và các đơn vị thành viên là bước đi quan trọng nhằm từng bước đưa LNG nhập khẩu trở thành nguồn nhiên liệu chính cho các nhà máy điện khí, qua đó thực hiện các chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Đồng chí cũng khẳng định việc ký kết Thỏa thuận khung và Phụ lục hợp đồng lần này thể hiện rõ quyết tâm của ngành Công Thương trong đảm bảo nguồn cung năng lượng, đồng thời góp phần củng cố quan hệ hợp tác bền vững giữa các doanh nghiệp chủ lực trong ngành, tạo nền tảng cho phát triển lâu dài.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Tổng Giám đốc EVN cho biết việc ký kết các thỏa thuận lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo nguồn nhiên liệu dài hạn cho các dự án điện khí LNG, đặc biệt trong bối cảnh nguồn khí nội địa suy giảm và nhu cầu phụ tải tiếp tục tăng trưởng. EVN xác định LNG sẽ là nguồn nhiên liệu quan trọng, góp phần nâng cao tính linh hoạt của hệ thống điện, hỗ trợ tích hợp năng lượng tái tạo và đảm bảo vận hành ổn định hệ thống điện quốc gia. Đối với cụm dự án Quảng Trạch II và III với quy mô khoảng 3.000 MW, EVN cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với PV GAS triển khai thỏa thuận một cách hiệu quả, đảm bảo tiến độ, an toàn và tuân thủ các quy định pháp luật

Từ góc độ của Petrovietnam, đồng chí Lê Xuân Huyên – Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành Tập đoàn cho biết các biến động địa chính trị đầu năm 2026 đã tác động trực tiếp đến thị trường năng lượng. Trước bối cảnh này, Petrovietnam đang đẩy mạnh các giải pháp đảm bảo nguồn cung cả trước mắt và lâu dài, đồng thời tăng cường liên kết nội bộ ngành. Theo định hướng của Petrovietnam, LNG tái hóa là một trong những trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển năng lượng, góp phần thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 và triển khai Quy hoạch điện VIII. Trong đó, PV GAS được giao vai trò nòng cốt trong đảm bảo nguồn khí cho phát điện.

Tại sự kiện, đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị PV GAS nhấn mạnh việc ký kết thỏa thuận khung, phụ lục hợp đồng lần này là bước đi chiến lược nhằm đưa LNG nhập khẩu trở thành nguồn nhiên liệu chủ lực cho các nhà máy điện khí. Trong bối cảnh địa chính trị phức tạp và nguồn khí trong nước suy giảm, LNG không chỉ là nguồn bổ sung mà sẽ ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu năng lượng. Thỏa thuận với EVN giúp PV GAS đảm bảo đầu ra LNG ổn định, giảm thiểu rủi ro thị trường, đồng thời củng cố quan hệ hợp tác chiến lược trong đảm bảo an ninh năng lượng. Song song đó, hợp tác với PV Power tiếp tục hoàn thiện chuỗi cung ứng LNG, đảm bảo vận hành ổn định cho các dự án điện khí trọng điểm.

Chuỗi dự án LNG do PV GAS phát triển đang dần hình thành hệ sinh thái hoàn chỉnh, kết nối các trung tâm điện lực từ miền Trung đến Đông Nam Bộ. Việc đồng thời ký kết thỏa thuận khung với EVN và Phụ lục Hợp đồng với PV Power không chỉ đảm bảo nguồn nhiên liệu cho từng dự án cụ thể, mà còn khẳng định vai trò dẫn dắt của PV GAS trong thị trường LNG Việt Nam.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa Petrovietnam, EVN, PV GAS và PV Power tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu nâng cao tự chủ năng lượng, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển dịch sang hệ thống năng lượng sạch và bền vững trong dài hạn.