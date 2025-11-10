PV GAS tăng trưởng ấn tượng, tạo đà vững chắc cho năm 2026

(Ngày Nay) - PV GAS công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2025 với kết quả kinh doanh tăng trưởng ấn tượng, tạo đà vững chắc cho năm 2026 và giai đoạn phát triển tiếp theo.

Theo đó, quý 3/2025, PV GAS ghi nhận doanh thu gần 35.711 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2024; lợi nhuận trước thuế 3.209 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.613 tỷ đồng, đều tương đương cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, PV GAS đạt tổng doanh thu gần 91.490 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ; Lợi nhuận trước thuế 12.599 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế gần 10.184 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2024. Các chỉ tiêu tài chính đều đã vượt xa kế hoạch năm 2025 của PV GAS được Đại hội đồng cổ đông thường niên giao.

Tổng tài sản của PV GAS tính đến 30/9/2025 đạt 93.865 tỷ đồng, tăng khoảng 15% so với hồi đầu năm. Kết quả khả quan này khẳng định hiệu quả vượt trội của PV GAS, đặc biệt khi đạt được trên nền tăng trưởng cao của năm 2024 và trong bối cảnh thị trường không thuận lợi (giá dầu thô và huy động khí cho điện đều giảm mạnh). Điều này cho thấy PV GAS đang chuyển dịch thành công để giảm phụ thuộc vào các động lực tăng trưởng truyền thống.

Trên đà tăng trưởng cao, năm 2026, PV GAS đặt kế hoạch tăng trưởng doanh thu 10% so với thực hiện năm 2025, với nhiều chỉ tiêu dự kiến sẽ có sự bứt phá mạnh mẽ. Động lực tăng trưởng đến từ hoạt động kinh doanh quốc tế, phát triển sản phẩm, dịch vụ mới và chuyển đổi số toàn diện.

Bên cạnh việc duy trì vai trò chủ lực trong chuỗi giá trị khí của Việt Nam, PV GAS đang chủ động mở rộng sang các lĩnh vực năng lượng xanh, năng lượng sạch và công nghệ thông minh. PV GAS cho biết, dự kiến bắt đầu sản xuất thử nghiệm Hydro xanh (H2 xanh) tại Nhà máy Xử lý Khí Dinh Cố (GPP Dinh Cố) từ Quý I/2026, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình hiện thực hóa mục tiêu “Hành trình năng lượng xanh”.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số và tự động hóa, PV GAS đang triển khai giai đoạn 1 Dự án Nhà máy thông minh tại Nhà máy Xử lý khí Cà Mau (GPP Cà Mau), đồng thời chuẩn bị mở rộng mô hình quản trị thông minh sang cụm kho cảng Thị Vải, hướng đến tiêu chuẩn quản lý, vận hành, logistics theo chuẩn quốc tế. Song song đó, công ty PV GAS Logistics đã được thành lập sẽ góp phần hoàn thiện chuỗi dịch vụ logistics chuyên biệt cho ngành công nghiệp khí, đóng góp tích cực vào doanh thu và lợi nhuận của Tổng công ty trong năm 2026.

Giai đoạn 2026 – 2030 được PV GAS xác định là giai đoạn bản lề trong đầu tư cơ sở hạ tầng, đảm bảo tăng trưởng cho giai đoạn tiếp theo với tổng giá trị đầu tư ước tính khoảng 3,5 tỷ USD. Bên cạnh đó, PV GAS cũng nỗ lực duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân 8-10%/năm, hướng đến việc chiếm lĩnh 100% thị phần khí tự nhiên trong nước, 65 – 75% thị phần LPG và LNG toàn quốc, đồng thời tham gia sâu rộng vào thị trường kinh doanh và dịch vụ quốc tế, phấn đấu vào Top 50 doanh nghiệp dẫn đầu trong bảng xếp hạng 500 Doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á (Fortune Southeast Asia 500) năm 2030.

PV GAS cũng xác định 4 động lực tăng trưởng chính cho giai đoạn tới: Phát triển đồng bộ chuỗi giá trị năng lượng khí từ thượng nguồn, trung nguồn, đến hạ nguồn; Ưu tiên đầu tư các LNG-Hub tại các khu vực kết nối với hạ tầng công nghiệp khí sẵn có, góp phần chủ lực hình thành các Trung tâm công nghiệp năng lượng sinh thái quốc gia của Petrovietnam; Phát triển thị trường khí, đa dạng hoá thị trường tiêu thụ, lấy kinh doanh quốc tế làm động lực, với mục tiêu kinh doanh quốc tế chiếm từ 30-35% tổng doanh thu; Tiên phong trong phát triển năng lượng mới, năng lượng xanh, với mục tiêu sản phẩm, dịch vụ mới đến năm 2030 đạt 25% cơ cấu doanh thu.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2025 với kết quả kinh doanh tăng trưởng ấn tượng là minh chứng rõ ràng cho năng lực điều hành, tư duy đổi mới và sức bật nội lực của tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên PV GAS, những con người không ngừng khát vọng, dám chinh phục, sẵn sàng bứt phá để đóng góp cho hành trình phát triển bền vững của ngành công nghiệp - năng lượng Việt Nam.