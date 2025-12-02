Quốc hội thảo luận về chính sách đột phá phát triển giáo dục và y tế

PV In bài viết
(Ngày Nay) - Buổi sáng, Quốc hội thảo luận về cơ chế, chính sách đột phá và chương trình mục tiêu quốc gia phát triển y tế. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận về chương trình mục tiêu quốc gia phát triển giáo dục.
Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Dẫn độ.
Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Dẫn độ.

Theo kế hoạch làm việc của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, hôm nay, 2/12, Quốc hội sẽ dành cả ngày để thảo luận về cơ chế, chính sách đột phá phát triển y tế và giáo dục. Chương trình được truyền hình, phát thanh trực tiếp.

Cụ thể, buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân; chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035.

Bộ trưởng Bộ Y tế giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Trước đó, hai chương trình mục tiêu quốc gia này đã được các đại biểu thảo luận ở tổ. Thống nhất việc cần thiết ban hành chương trình mục tiêu quốc gia phát triển lĩnh vực y tế và giáo dục, tuy nhiên các đại biểu cho rằng cần phải rà soát để tránh chồng chéo, trùng lặp nội dung với các nghị định, chương trình mục tiêu khác. Bên cạnh đó, việc cân đối các nguồn lực tài chính để thực hiện khả thi và hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia này cũng được các đại biểu đặt ra.

PV
Quốc hội khóa XV Chương trình mục tiêu quốc gia Nghị quyết đột phá phát triển giáo dục

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Góc khuất ở Quỹ tín dụng nhân dân
Góc khuất ở Quỹ tín dụng nhân dân
(Ngày Nay) - Hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân ra đời từ năm 1993 với mục tiêu cốt lõi là “tương trợ lẫn nhau” giữa các thành viên. Các Quỹ hoạt động chủ yếu ở khu vực nông nghiệp nông thôn, vùng sâu vùng xa, giúp người dân tăng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính - ngân hàng, góp phần phát triển kinh tế, an sinh xã hội.
Rủi ro khi tự chẩn đoán bệnh bằng "bác sĩ AI"
Rủi ro khi tự chẩn đoán bệnh bằng "bác sĩ AI"
(Ngày Nay) - Sự phát triển nhanh của các công cụ AI (trí tuệ nhân tạo) như ChatGPT, Gemini... khiến việc tìm kiếm tư vấn y tế trực tuyến trở nên phổ biến. Tuy tiện lợi, nhưng nhiều người lại dựa vào AI để tự chẩn đoán và tự mua thuốc, thay vì đến cơ sở y tế. Các chuyên gia cảnh báo đây là thói quen nguy hiểm, dễ dẫn đến chẩn đoán sai, điều trị không phù hợp, gây biến chứng nghiêm trọng và có thể đe dọa tính mạng.
Bế mạc Festival quốc tế Âm nhạc Mới lần thứ IV
Bế mạc Festival quốc tế Âm nhạc Mới lần thứ IV
(Ngày Nay) - Tối 1/12, Lễ bế mạc Festival quốc tế Âm nhạc Mới (Festival quốc tế Âm nhạc mới Á - Âu) lần thứ IV, năm 2025 và chương trình nghệ thuật thứ 6 của festival diễn ra tại Phòng hòa nhạc Lớn, Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Chương trình có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các ban, ngành, các nhạc sĩ, nghệ sĩ trong nước và quốc tế.
Báo động đỏ thuốc lá điện tử: Lan nhanh trong giới trẻ, đe dọa sức khỏe cộng đồng
Báo động đỏ thuốc lá điện tử: Lan nhanh trong giới trẻ, đe dọa sức khỏe cộng đồng
(Ngày Nay) - Chiều 1/12, tại Hà Nội, Cục Báo chí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Tổ chức HealthBridge tại Việt Nam, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam và các diễn giả tổ chức hội thảo “Cung cấp thông tin về tăng cường thực thi Nghị quyết của Quốc hội về quy định cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng”.