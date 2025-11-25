Đề xuất đầu tư hơn 580.000 tỷ đồng hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục

Cảnh báo thiên tai: “Mưa 300mm, 500mm hay 700 mm sẽ gây ngập đến đâu?” (Ngày Nay) - Trong bối cảnh thiên tai diễn biến khốc liệt, các địa phương cần nghiên cứu xây dựng mô phỏng rủi ro ngập lụt và sạt lở theo từng vùng, từng cấp độ hoàn thiện để phục vụ cảnh báo chủ động.

Thiên tai khiến 409 người chết và mất tích, thiệt hại kinh tế gần 85.100 tỷ đồng (Ngày Nay) - Từ đầu năm 2025 đến nay, thiên tai diễn ra dồn dập, khốc liệt đã khiến 409 người chết, mất tích; thiệt hại kinh tế ước tính trên 85.099 tỷ đồng. Dự báo thời gian tới, thiên tai vẫn còn phức tạp.

Nhà Trắng tuyên bố không thể cung cấp vũ khí cho Ukraine vô thời hạn (Ngày Nay) - Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt mới đây cho biết Mỹ không thể tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine vô thời hạn, đồng thời nhấn mạnh nỗ lực mới của Washington nhằm tìm kiếm giải pháp ngoại giao chấm dứt chiến tranh của Nga.

Những trí tuệ hàng đầu chung tay tìm lời giải cho tương lai bền vững của hành tinh (Ngày Nay) - Biến đổi khí hậu với những hiện tượng khí tượng cực đoan, suy giảm tài nguyên và áp lực lên hệ sinh thái đang đặt ra yêu cầu tái định hình các mô hình phát triển bền vững dựa trên khoa học và công nghệ. Những chủ đề trọng yếu này sẽ là nội dung thảo luận tại tọa đàm “Khoa học và Đổi mới sáng tạo vì Tương lai Bền vững”, diễn ra ngày 4/12 tới tại Hà Nội, trong khuôn khổ Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025 .

Vùng lũ Phú Yên: Phơi lúa trong mưa (Ngày Nay) -Với những người ở thành phố như tôi, không thể tưởng tượng được trên nhiều con đường làng ở Phú Yên (cũ) vẫn không ngớt mưa gió lúc này, người dân lại đang phơi lúa bị nhấn chìm trong nước bạc trong trận lũ vừa qua. Họ phơi lúa bằng hy vọng chứ không phải bằng nắng trời, với ước mong cứu vớt được chút công sức sau một vụ mùa.

Những vấn đề còn bỏ ngỏ trong kế hoạch hòa bình của Mỹ và Ukraine (Ngày Nay) - Mỹ và Ukraine mới đây thông báo đã xây dựng một “khuôn khổ hòa bình được cập nhật và điều chỉnh” nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột với Nga. Khuôn khổ này được cho là dựa trên một kế hoạch trước đó do Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump soạn thảo, từng gây tranh cãi vì bị đánh giá là có lợi cho Moskva.

Cảnh báo gió mạnh, sóng cao trên Biển Đông do tác động của áp thấp nhiệt đới (Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do tác động của áp thấp nhiệt đới, từ chiều tối 25/11, vùng biển phía Đông khu vực giữa và Nam Biển Đông có gió mạnh, sóng cao.

Luật An ninh mạng 2025: An ninh dữ liệu là cấu phần quan trọng an ninh quốc gia (Ngày Nay) - Dự thảo Luật An ninh mạng mới bổ sung thêm một số quy định quan trọng nhằm tạo nền tảng vững chắc giúp Việt Nam đối phó hiệu quả với các thách thức an ninh mmạng

Di sản văn hoá TP.HCM có gì? (Ngày Nay) - Sáng 24/11, Sở Văn hoá Thể thao TP.HCM tổ chức Hội nghị Di sản văn hóa triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần I (nhiệm kỳ 2025 - 2030) tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng, với sự góp mặt của đông đảo của các cấp, ngành, chuyên gia, nhà khoa học, những người làm công tác bảo tồn di sản văn hóa.