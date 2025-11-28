Quốc hội tiếp tục thảo luận về các dự án luật

(Ngày Nay) - Theo chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 28/11 Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về các dự án luật, trong đó có Luật Quy hoạch (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.

Tại phiên họp buổi sáng, Quốc hội thảo luận việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Bộ trưởng Bộ Tài chính giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Trong phiên họp buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn. Bộ trưởng Bộ Xây dựng giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Trước đó, trong phiên họp ngày 27/11, ngày làm việc thứ 30 của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, buổi sáng dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở Hội trường về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi).

Tại phiên thảo luận có 18 đại biểu phát biểu, 1 đại biểu tranh luận. Đa số ý kiến đại biểu cơ bản nhất trí với sự cần thiết sửa đổi Luật Đầu tư nhằm thể chế hóa các quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường; tăng cường phân cấp, phân quyền; đơn giản hóa thủ tục hành chính; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; huy động các nguồn lực bên ngoài ngân sách Nhà nước cho phát triển đất nước.

Bên cạnh đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các nội dung: Phạm vi điều chỉnh; giải thích từ ngữ; chính sách về đầu tư kinh doanh; ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh; ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; ngành, nghề và điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài; bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật; giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư kinh doanh; ưu đãi đầu tư và hỗ trợ đầu tư; ngành, nghề ưu đãi đầu tư và địa bàn ưu đãi đầu tư; Quỹ Hỗ trợ đầu tư; đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; thực hiện hoạt động đầu tư của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư; thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư; dự án thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; thủ tục đầu tư đặc biệt; nguyên tắc thực hiện dự án đầu tư; thời hạn hoạt động, tiến độ thực hiện của dự án đầu tư; chuyển nhượng dự án đầu tư; chế độ báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam; điều khoản thi hành; quy định chuyển tiếp.

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Tiếp đó, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Tiết kiệm, chống lãng phí.

Tại phiên thảo luận có 3 đại biểu phát biểu; các ý kiến đại biểu cơ bản nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật Tiết kiệm, chống lãng phí và nhiều nội dung của dự thảo Luật. Bên cạnh đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các nội dung: phạm vi điều chỉnh; giải thích từ ngữ; hành vi vi phạm trong tổ chức thực hiện phòng, chống lãng phí; nguyên tắc tiết kiệm, chống lãng phí; cung cấp, xử lý thông tin phát hiện lãng phí và bảo vệ người đấu tranh chống lãng phí; Ngày toàn dân tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng và lan tỏa văn hóa tiết kiệm, chống lãng phí; hợp tác quốc tế về tiết kiệm, chống lãng phí; Chiến lược quốc gia về phòng, chống lãng phí; Chương trình tiết kiệm, chống lãng phí; nội dung công khai về tiết kiệm, chống lãng phí; cơ sở dữ liệu quốc gia về tiết kiệm, chống lãng phí; kiểm tra tiết kiệm, chống lãng phí; giám sát về tiết kiệm, chống lãng phí; trách nhiệm của Chính phủ; trách nhiệm của cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân; trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; xử lý vi phạm và bồi thường thiệt hại.

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Trong phiên họp buổi chiều, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, Quốc hội thảo luận ở Hội trường về dự án Luật Trí tuệ nhân tạo.

Tại phiên thảo luận có 17 đại biểu phát biểu; đa số ý kiến đại biểu cơ bản nhất trí với sự cần thiết và tính cấp bách của việc ban hành Luật Trí tuệ nhân tạo nhằm giúp Việt Nam nắm bắt, làm chủ và tận dụng làn sóng công nghệ mới để phát triển kinh tế xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Bên cạnh đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các nội dung: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, tên gọi của dự thảo Luật; giải thích từ ngữ; nguyên tắc cơ bản; chính sách của Nhà nước về trí tuệ nhân tạo; các hành vi bị cấm; Cổng thông tin điện tử một cửa về trí tuệ nhân tạo và cơ sở dữ liệu quốc gia về hệ thống trí tuệ nhân tạo; mức độ rủi ro của hệ thống trí tuệ nhân tạo; phân loại và thông báo hệ thống trí tuệ nhân tạo; trách nhiệm minh bạch và gắn nhãn; trách nhiệm quản lý và xử lý sự cố trí tuệ nhân tạo; đánh giá sự phù hợp đối với hệ thống trí tuệ nhân tạo có rủi ro cao; quản lý hệ thống trí tuệ nhân tạo có rủi ro cao, rủi ro trung bình, rủi ro thấp; hạ tầng trí tuệ nhân tạo quốc gia; cơ sở dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo; Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo; chính sách phát triển hệ sinh thái và thị trường trí tuệ nhân tạo; cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với trí tuệ nhân tạo; Quỹ Phát triển trí tuệ nhân tạo Quốc gia; phát triển nguồn nhân lực trí tuệ nhân tạo; khung đạo đức trí tuệ nhân tạo quốc gia; trách nhiệm đạo đức và đánh giá tác động khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong khu vực Nhà nước; xử lý vi phạm và trách nhiệm bồi thường thiệt hại; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo; hiệu lực thi hành; điều khoản chuyển tiếp.

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.