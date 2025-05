Quy định một số nội dung cốt lõi trong quản lý nhà nước về tài sản số

(Ngày Nay) - Các đơn vị, địa phương, thành viên Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang cần phối hợp chặt chẽ, thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao, đảm bảo kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Đây là yêu cầu của Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy - Trưởng Ban Chỉ đạo kỳ thi tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2025 trên địa bàn tỉnh, tổ chức sáng 9/5.