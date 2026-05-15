UBND TP Hà Nội trực tiếp quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam từ ngày 1/7

(Ngày Nay) - Chính phủ ban hành Nghị quyết số 126/NQ-CP về việc chuyển giao Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam về UBND thành phố Hà Nội quản lý.

Cụ thể, Chính phủ đồng ý chủ trương chuyển giao nguyên trạng Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam thuộc quyền quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về UBND thành phố Hà Nội trực tiếp quản lý theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Chính phủ yêu cầu việc bàn giao và tiếp nhận phải hoàn thành trước ngày 1/7/2026. Từ ngày 1/7/2026, UBND thành phố Hà Nội trực tiếp quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Việc quản lý, tổ chức hoạt động văn hóa, đất đai, tài sản, tài chính, nhân sự tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam thực hiện theo quy định của pháp luật về văn hóa, đất đai, đầu tư, tài chính, tài sản công và pháp luật khác có liên quan.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hà Nội và các bộ, ngành liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc chuyển giao nguyên trạng Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam theo quy định tại Nghị quyết này và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Đồng thời, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các thủ tục bàn giao theo quy định của pháp luật; tổ chức bàn giao nguyên trạng tổ chức bộ máy, nhân sự, tài sản, tài chính, tài liệu, các quyền, nghĩa vụ có liên quan, các hoạt động, nhiệm vụ, công việc và các dự án đầu tư công đã và đang thực hiện tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam về UBND thành phố Hà Nội sau khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tiếp tục sử dụng kinh phí và triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch ngân sách nhà nước đã phê duyệt.

UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tiếp nhận nguyên trạng và quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam theo quy định; ban hành quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam theo quy định của pháp luật và bố trí ngân sách thành phố để đảm bảo kinh phí hoạt động của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam không bị gián đoạn từ thời điểm hoàn thành tiếp nhận bàn giao.

* Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam như một “Việt Nam thu nhỏ”, nơi hội tụ kiến trúc, phong tục, nghệ thuật và ẩm thực của 54 dân tộc, với sự hiện diện thường xuyên của nhiều nghệ nhân, đồng bào dân tộc thiểu số vừa sinh sống, lao động, vừa thực hành văn hóa tại đây.

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam không chỉ là không gian lưu giữ di sản, mà còn là nơi để văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số được thực hành, trao truyền và lan tỏa một cách sống động.

Giai đoạn 2021-2025, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam duy trì hoạt động thường xuyên của 16 cộng đồng dân tộc, đón 311 lượt cộng đồng với khoảng 4.616 nghệ nhân và đồng bào tham gia; tổ chức 108 lễ hội, nghi lễ, phong tục cùng 218 chương trình trình diễn, giao lưu văn hóa. Mỗi năm, Làng thu hút gần 1 triệu lượt khách, trong đó khoảng 50% là học sinh, sinh viên, thế hệ trẻ Thủ đô tìm về với cội nguồn văn hóa dân tộc.