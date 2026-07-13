Quyết định đột phá trong phòng mổ, cứu bệnh nhân lóc tách động mạch chủ cận kề "cửa tử"

Khi mạng xã hội trở thành "tòa án": Đừng để một nghi vấn biến thành bản án (Ngày Nay) - Chỉ trong vài giờ sau khi tập 2 của chương trình Tinh Hà "Say Hi" lên sóng, mạng xã hội xuất hiện hàng loạt video ghép ca khúc "Xoay Vòng" với "Nerves" của DPR IAN. Từ một vài đoạn cắt ngắn, những tranh luận nhanh chóng leo thang thành các kết luận như "đạo nhạc", "copy beat", kéo theo làn sóng chỉ trích hướng về chương trình, producer và các nghệ sĩ tham gia.

Bộ Quốc phòng kiện toàn lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ ở Khánh Hòa (Ngày Nay) - Bộ Quốc phòng đã có Quyết định về thành lập Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa, nhằm đảm bảo thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm hiệu quả tại địa phương.

Thêm 20 bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trong ngày 13/7 (Ngày Nay) -Trong ngày 13/7, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng đã phát hiện và quy tập thêm 20 bộ hài cốt liệt sĩ.

Sắp xếp trụ sở công dôi dư - Bài 1: Những quỹ đất vàng “cửa đóng then cài” (Ngày Nay) - Chủ tịch UBND TP.HCM đã có chỉ đạo triển khai Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 28/5/2026 của Thành ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý và khai thác hiệu quả quỹ nhà, đất công trên địa bàn TP.HCM Trên thực tế ở thời điểm hiện tại vẫn còn rất nhiều trụ sở công án ngữ ở các vị trí “đất vàng” rơi vào cảnh hoang vắng, cần sớm có phương án sử dụng hiệu quả.

Giải mã bí ẩn về sự tuyệt chủng hàng loạt lớn nhất trong lịch sử Trái đất (Ngày Nay) -Một nghiên cứu mới do các nhà khoa học Đại học Stanford dẫn đầu đã đưa ra bằng chứng thuyết phục nhất từ trước đến nay để giải thích vì sao một số sinh vật biển có thể sống sót sau cuộc đại tuyệt chủng lớn nhất trong lịch sử Trái Đất, trong khi vô số loài khác biến mất vĩnh viễn. Kết quả nghiên cứu còn đưa ra lời cảnh báo về những tác động mà hiện tượng nóng lên của đại dương ngày nay có thể gây ra đối với sự sống dưới biển.

Lễ hội truyền thống lớn nhất của Mông Cổ đã chính thức diễn ra (Ngày Nay) - Ngày 11/7, Lễ hội Naadam - lễ hội truyền thống lớn nhất của Mông Cổ chính thức khai mạc. Tổng thống Ukhnaagiin Khürelsükh nhấn mạnh giá trị lịch sử, văn hóa, tinh thần đoàn kết dân tộc và khát vọng xây dựng một Mông Cổ hùng cường trong thời đại mới.

Mỹ và Iran tiếp tục tranh cãi về quyền kiểm soát eo biển Hormuz (Ngày Nay) - Iran khẳng định đã kiểm soát eo biển Hormuz và sẽ duy trì quyền kiểm soát, trong khi Mỹ cho rằng đây là tuyến hàng hải quốc tế và đang bảo đảm tự do hàng hải ở khu vực này.

Chuyển đổi số trong hệ thống chính trị: Phát triển dữ liệu và nền tảng chung (Ngày Nay) - Chuyển đổi số đã góp phần quan trọng bảo đảm hoạt động thông suốt của hệ thống chính trị, phục vụ vận hành mô hình tổ chức mới và chính quyền 3 cấp.

Xác định xong 4 đội tuyển góp mặt ở bán kết World Cup 2026 (Ngày Nay) - Các đội tuyển Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Argentina là những cái tên sẽ bước vào vòng đấu bán kết để tranh hai tấm vé góp mặt ở chung kết World Cup 2026.