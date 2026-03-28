Quyết định thành lập trường Thiếu sinh quân miền Nam

(Ngày Nay) - Sáng 28/3, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập và trao Quân kỳ Quyết thắng của Bộ Quốc phòng cho trường Thiếu sinh quân miền Nam đặt tại ấp Bến Đình, xã Nhuận Đức, TP Hồ Chí Minh.

Tham dự buổi lễ có các đại biểu nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các địa phương trên địa bàn Quân khu 7, Quân khu 9.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, lễ công bố quyết định thành lập và trao Quân kỳ Quyết thắng cho trường Thiếu sinh quân miền Nam là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển trong công tác giáo dục - đào tạo trong Quân đội, nhằm xây dựng nguồn nhân lực kế cận cho Quân đội nhân dân Việt Nam và phục vụ cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước còn có những diễn biến phức tạp, việc thành lập trường Thiếu sinh quân để tạo điều kiện học tập, giáo dục, rèn luyện ngay từ học sinh phổ thông về tinh thần yêu nước, ý chí, nghị lực kiên cường, tạo nguồn nhân lực đóng góp cho Quân đội và cho đất nước trong giai đoạn cách mạng mới là hết sức quan trọng và cần thiết.

Thay mặt lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đề nghị để làm tốt công tác chuẩn bị cho khai giảng năm học 2026-2027, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tập trung tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Nhà trường tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Quyết định của cấp trên về thành lập trường Thiếu sinh quân miền Nam, các quy định của Nhà nước, Bộ Quốc phòng về giáo dục - đào tạo; nhanh chóng kiện toàn ổn định tổ chức, biên chế đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên Nhà trường đủ số lượng, có chất lượng chuyên môn cao, đúng chuyên nghiệp quân sự.

Đồng thời, tiếp tục củng cố cơ sở vật chất, cải tạo doanh trại, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật dạy học; xây dựng, hoàn chỉnh chương trình, nội dung giáo dục - đào tạo theo mô hình trường học thông minh, hiện đại; đảm bảo tổ chức chiêu sinh chặt chẽ, công khai, minh bạch, chất lượng, đúng đối tượng và đúng quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng, trong đó quan tâm đến đối tượng các học sinh mồ côi cha, mẹ do dịch COVID-19; quản lý chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối vũ khí, trang thiết bị cơ sở vật chất, tài sản công; xây dựng Nhà trường chính quy, mẫu mực, sáng, xanh, sạch, đẹp…

Trường Thiếu sinh quân miền Nam được thành lập theo Quyết định số 444/QĐ-BQP ngày 27/01/2026 của Bộ Quốc phòng; là đơn vị trực thuộc Quân khu 7; có địa chỉ tại số 825, Tỉnh lộ 15, ấp Bến Đình, xã Nhuận Đức, TP Hồ Chí Minh. Trường có biên chế gồm Ban Giám hiệu và 3 Phòng, 3 Ban chức năng; 5 Khoa chuyên môn, 8 Đại đội quản lý học viên.

Trường Thiếu sinh quân là loại hình trường học đặc thù trong hệ thống giáo dục quốc phòng và hệ thống giáo dục quốc dân của Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu giáo dục đào tạo, truyền thụ kiến thức văn hóa và nuôi dưỡng, trau dồi những học sinh ưu tú có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, quân sự, hình thành lý tưởng cách mạng, vun đắp tinh thần yêu nước, tính kỷ luật, đạo đức, thể chất và bồi dưỡng kỹ năng sống cho thế hệ trẻ.

Trường Thiếu sinh quân miền Nam hoạt động theo mô hình nội trú, quản lý chặt chẽ học viên cả về học tập và sinh hoạt, đảm bảo môi trường rèn luyện an toàn, lành mạnh. Đào tạo hệ giáo dục phổ thông từ lớp 6 đến lớp 12; đào tạo học sinh Quốc tế từ lớp 10 đến lớp 12.

Hằng năm căn cứ vào chỉ tiêu được giao để tổ chức tuyển sinh và chiêu sinh; đối tượng là con em đồng bào dân tộc thiểu số, đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn Quân khu 7 và Quân khu 9; đào tạo học sinh Quốc tế (Lào, Campuchia...) và các đối tượng khác do cấp có thẩm quyền quyết định.

Hiện các hạng mục, công trình của Nhà trường được đầu tư, xây dựng hiện đại, bảo đảm điều kiện học tập, sinh hoạt, huấn luyện cho khoảng 1.000 học sinh. Năm học 2026 - 2027, Trường tổ chức đào tạo 2 lớp 6 với tổng quân số 100 học sinh; trong đó Quân khu 7 và Quân khu 9, mỗi đơn vị tuyển chọn 1 lớp 50 học sinh.