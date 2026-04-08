Ra mắt Liên minh Du lịch Y tế Việt Nam – Bước tiến mới đưa Việt Nam trở thành điểm đến du lịch y tế của thế giới

(Ngày Nay) - Ngày 07/04 tại Hà Nội, Liên minh Du lịch – Y tế Việt Nam (VMTA) chính thức ra mắt, đánh dấu bước khởi đầu cho một mô hình phát triển liên ngành mang tính chiến lược. Liên minh được hình thành với tầm nhìn đưa Việt Nam trở thành trung tâm du lịch y tế tích hợp hàng đầu thế giới, nơi các lĩnh vực y tế – du lịch – tài chính – công nghệ được kết nối trong một hệ sinh thái thống nhất, hiện đại và đạt chuẩn quốc tế.

Sự ra đời của VMTA quy tụ các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực y tế, du lịch, công nghệ và tài chính, dưới sự định hướng của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Cục Quản lý Khám chữa bệnh. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm tạo lập một nền tảng liên kết chặt chẽ, khai thác hiệu quả tiềm năng và gia tăng năng lực cạnh tranh cho du lịch y tế Việt Nam trong bối cảnh khu vực đang phát triển mạnh mẽ.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Trùng Khánh - Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhấn mạnh rằng sự kiện này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ đối với ngành y tế mà còn với ngành du lịch. “Sự kiện đánh dấu sự hình thành của một liên minh, mở ra việc phát triển một sản phẩm mới phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, đồng thời khai thác hiệu quả những tiềm năng sẵn có của Việt Nam; qua đó góp phần thúc đẩy du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng hai chữ số của đất nước”, ông Nguyễn Trùng Khánh nói.

Ông Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, cho biết Việt Nam sở hữu nhiều lợi thế nổi bật trong lĩnh vực y tế, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng việc ra mắt Liên minh Du lịch - Y tế Việt Nam sẽ góp phần phát huy hiệu quả những tiềm năng này.

Liên minh đặt ra sứ mệnh trọng tâm gồm: tích hợp và phát huy hiệu quả các nguồn lực quốc gia; chuẩn hóa dịch vụ du lịch y tế theo tiêu chuẩn quốc tế; xây dựng hành trình bệnh nhân liền mạch, minh bạch và cá nhân hóa; thúc đẩy hệ sinh thái số; đồng thời nâng cao vị thế du lịch y tế Việt Nam trên bản đồ toàn cầu. Trong đó, công nghệ đóng vai trò trụ cột, đảm nhiệm chức năng kết nối toàn diện các thành phần trong hệ sinh thái, đảm bảo dòng chảy dữ liệu thông suốt và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Thế Việt - đại diện VMTA chia sẻ về một số mục tiêu của Liên minh đến năm 2030 bao gồm: Xây dựng mạng lưới du lịch y tế tích hợp các công ty du lịch, lữ hành, lưu trú và đặc biệt là các cơ sở y tế đạt chuẩn quốc tế; bổ sung 1-2 triệu lượt khách du lịch y tế đến Việt Nam; tăng thời gian lưu trú từ 7–8 đêm lên 15–30 đêm; tạo doanh thu 3-5 tỷ USD/năm; 100% giao dịch trên nền tảng số và định vị Việt Nam là điểm đến hàng đầu trong các lĩnh vực trọng điểm.

Liên minh có sự tham gia của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) với vai trò thành viên sáng lập và đối tác tài chính. Tổng Giám đốc SHB Ngô Thu Hà nhấn mạnh, việc SHB đồng hành cùng Liên minh không chỉ dừng lại ở cung cấp các giải pháp tài chính, mà còn hướng tới kiến tạo một hệ sinh thái du lịch y tế hiện đại, thông minh và bền vững.

“Chúng tôi xác định vai trò của SHB trong Liên minh là một đối tác tài chính – công nghệ, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong hệ sinh thái du lịch y tế. Thông qua các giải pháp thanh toán số, bảo lãnh viện phí, tài chính tích hợp và nền tảng số hóa dịch vụ, SHB kỳ vọng cùng các đối tác xây dựng một hành trình trải nghiệm liền mạch, thuận tiện và minh bạch cho người dân, du khách và doanh nghiệp, đồng hành thực thi chiến lược chuyển đổi số quốc gia”, Tổng Giám đốc Ngô Thu Hà chia sẻ.

Sự ra đời của Liên minh Du lịch – Y tế Việt Nam là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển du lịch, y tế và chuyển đổi số. Không chỉ thúc đẩy liên kết ngành, mô hình này còn bám sát tinh thần chủ động hội nhập theo Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới và Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng mạnh trong khu vực, Việt Nam đang từng bước tham gia thị trường du lịch y tế châu Á bằng cách xây dựng một hệ sinh thái tích hợp, kết nối y tế, du lịch, tài chính và công nghệ thành lợi thế cạnh tranh quốc gia.

Vì vậy, sự kiện ra mắt VMTA không chỉ mang ý nghĩa khởi động một mô hình hợp tác mới, mà còn mở ra một giai đoạn hội nhập bài bản hơn, có định hướng rõ hơn và hướng tới mục tiêu xây dựng thương hiệu quốc gia cho du lịch y tế Việt Nam.