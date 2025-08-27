Ra mắt sách "BÉ KHỎE, MẸ CHILL" – Cẩm nang sức khỏe thực tiễn cho trẻ từ 0-6 tuổi

(Ngày Nay) - Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục HYN (HYNBooks) liên kết với Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam chính thức phát hành cuốn sách “Bé khỏe, Mẹ chill – Vững tâm xử trí các vấn đề sức khỏe của trẻ (0-6 tuổi)” của Tiến sĩ, Bác sĩ Minh Nguyễn.
Sau thành công của cuốn sách đầu tay “Bác sĩ thông thái của con – Thương lắm Kiến ơi” (2021), “Bé khỏe, Mẹ chill” tiếp tục là món quà tâm huyết mà Tiến sĩ, Bác sĩ Minh Nguyễn dành tặng các bậc cha mẹ đang đồng hành cùng con nhỏ trong những năm tháng đầu đời. Cuốn sách mang đến những kiến thức y học được viết dưới dạng sổ tay với những gạch đầu dòng cô đọng, dễ hiểu, tối giản, đồng thời đi kèm với phần “Thực hành kiến thức” – giúp phụ huynh áp dụng ngay vào thực tế chăm sóc trẻ.

Một số nội dung tiêu biểu được đề cập trong sách: Có nhất thiết phải dùng kháng sinh khi trẻ bị sốt; Có nên hạ sốt ngay khi trẻ sốt cao; Nguyên nhân biếng ăn ở trẻ và cách xử lý; Táo bón ở trẻ – hiểu và xử lý đúng; Bé bị tiêu chảy, có cần uống men vi sinh? Làm gì khi con ốm liên miên? Trẻ nôn trớ có phải do trào ngược dạ dày thực quản?

“Bé khỏe, Mẹ chill” là cuốn sổ tay gối đầu giường dành cho bố mẹ hiện đại – những người mong muốn đồng hành cùng con bằng kiến thức khoa học, sự bình tĩnh và tình yêu thương đúng cách.

Minh Nguyễn sinh ra trong gia đình có truyền thống Đông y tại Hà Nội. Cô là con gái của Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Minh Hà – nguyên Giám đốc Viện Y học cổ truyền Quân đội và có mẹ là Tiến sĩ chuyên ngành Tiêu hóa. Minh Nguyễn nhận học vị Tiến sĩ tại Đại học Y Hà Nội khi mới 33 tuổi, là diễn giả tại nhiều hội nghị y khoa quốc tế và sở hữu các chứng chỉ chuyên môn từ Bệnh viện Bạch Mai, Viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Chợ Rẫy, Đại học Y Harvard (Hoa Kỳ), Đại học Yale (Hoa Kỳ), Đại học Melbourne (Úc)...

Không chỉ là một bác sĩ nhi khoa giàu kinh nghiệm, Minh Nguyễn còn là chuyên gia giáo dục giới tính cho thanh thiếu niên và có hơn 15 năm gắn bó với công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em.

