Ra mắt trợ lý trí tuệ nhân tạo miễn phí dành cho giáo viên Octo AI

Dự án “OctoAI: Giáo viên thời đại AI mới”, một sáng kiến đưa trí tuệ nhân tạo vào giáo dục phổ thông vừa được STEAM for Vietnam cùng Meta, Vietnet-ICT và HOCMAI đồng tổ chức công bố ra mắt sáng nay, 19/10.

Mục tiêu của dự án là đào tạo cho 2 triệu giáo viên Việt Nam sử dụng thành thạo AI trong công tác giảng dạy. Dự án sẽ thử nghiệm với 5.000 thầy cô trước khi nhân rộng.

Theo Tiến sỹ Trần Việt Hùng, Nhà sáng lập, Tổng giám đốc STEAM for Vietnam, chất lượng giáo dục phụ thuộc vào chất lượng giáo viên. Tuy nhiên, trong bối cảnh công nghệ giáo dục toàn cầu đổi mới từng ngày, giáo viên Việt Nam vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức như lớp học đông, nguồn học liệu chưa thật sự tương tác và việc tiếp cận tài nguyên quốc tế còn hạn chế. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo được kỳ vọng sẽ trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực, giúp giáo viên nâng cao năng lực và tạo ra trải nghiệm học tập phù hợp hơn cho học sinh.

Ông Hùng cho hay STEAM for Vietnam đã trực tiếp đào tạo và tạo tác động đến gần 100.000 giáo viên, chứng kiến AI giúp thầy cô tăng hiệu quả, giảm tác vụ thủ công để tập trung vào sứ mệnh cốt lõi: nuôi dưỡng tri thức và truyền cảm hứng cho học sinh. Nhưng để chạm tới 2 triệu thầy cô, cần một giải pháp đột phá.

Điểm khác biệt lớn nhất của dự án Octo AI nằm ở mô hình song hành: một trợ lý chuyên cung cấp kho học liệu AI đã được Việt hóa, trong khi trợ lý còn lại đóng vai “gia sư trực tuyến”, trực tiếp đồng hành cùng giáo viên trong việc bồi dưỡng kỹ năng số và gợi ý ứng dụng ngay tại lớp học. OctoAI có giao diện trực quan, cho phép giáo viên dễ dàng theo dõi tiến độ, tham gia lớp học và quản lý hành trình học tập.

Đặc biệt, hệ thống có thể tự động xây dựng trọn vẹn một khóa học đa phương tiện cùng bộ câu hỏi đi kèm chỉ với một yêu cầu, đồng thời hỗ trợ điều chỉnh tức thì theo mong muốn của người dùng. Bài học được thiết kế linh hoạt với video, hình ảnh, câu hỏi ôn tập, cho phép giáo viên tự học, nhận phản hồi tức thì và có lộ trình cá nhân hóa. OctoAI luôn sẵn sàng 24/7 để giải thích và gợi ý áp dụng, trong khi giảng viên và trợ giảng định kỳ hỗ trợ tích hợp vào giảng dạy. Với sự kết hợp này, OctoAI trở thành công cụ đồng hành toàn diện, giúp giáo viên tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả và nhanh chóng làm chủ kỹ năng thực tiễn.

“Dự án này hướng tới việc giúp giáo viên Việt Nam tiếp cận và làm chủ công nghệ AI một cách hiệu quả và có trách nhiệm, từ đó lan tỏa năng lực số đến hàng triệu học sinh,” bà Ngô Minh Trang - Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin-Truyền thông Vietnet (Vietnet-ICT) nói.

Dự kiến, từ tháng 12/2025, chương trình sẽ đào tạo thí điểm cho 5.000 giáo viên trung học trên cả nước, triển khai theo cách so sánh đối chứng. Cụ thể, trong số hơn 5.000 giáo viên tham gia, có khoảng 2.500 thầy cô được trực tiếp sử dụng ứng dụng, còn 2.500 thầy cô khác chỉ tiếp cận nguồn học liệu thông thường. Việc chia thành hai nhóm này cho phép theo dõi và so sánh kết quả một cách khách quan về hiệu quả của OctoAI, từ đó tạo cơ sở khoa học để nhân rộng mô hình trên toàn quốc.

Chia sẻ về dự án, ông Phạm Giang Linh, Tổng Giám đốc HOCMAI, đơn vị đồng nghiên cứu cho biết: “Với kinh nghiệm đồng hành cùng giáo viên và học sinh Việt Nam suốt gần hai thập kỷ, chúng tôi hiểu rằng đổi mới giáo dục chỉ có thể thành công khi giáo viên được hỗ trợ bằng những công cụ phù hợp. OctoAI được phát triển với tinh thần đó, trở thành trợ thủ đắc lực giúp thầy cô tiết kiệm thời gian, tối ưu công tác giảng dạy, đồng thời từng bước cá nhân hóa học tập cho từng học sinh, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả học tập trong.”

Dự án được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng để mở rộng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục Việt Nam. Sự thành công của giai đoạn thí điểm sẽ là bước đệm quan trọng để các cơ quan quản lý, đối tác và cộng đồng giáo viên cùng nhân rộng mô hình, hướng tới xây dựng một đội ngũ giáo viên vững vàng trong thời đại trí tuệ nhân tạo.