Nhiều trường tư thục ở Hà Nội khởi động tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027

(Ngày Nay) - Trước áp lực cạnh tranh vào lớp 10 công lập ngày càng lớn, hàng loạt trường tư thục tại Hà Nội chủ động khởi động tuyển sinh sớm, đa dạng hóa phương thức xét tuyển để mở rộng thêm cơ hội cho học sinh.

Giữa bối cảnh cạnh tranh ngày càng cao trong kỳ tuyển sinh lớp 10 công lập ở Hà Nội, việc các trường ngoài công lập tại Hà Nội chủ động khởi động tuyển sinh sớm, đa dạng hóa phương thức xét tuyển không chỉ mở rộng thêm cơ hội cho học sinh mà còn góp phần giảm áp lực cho phụ huynh trong giai đoạn “nước rút.”

Sự linh hoạt trong tổ chức tuyển sinh cho thấy nỗ lực thích ứng của các nhà trường trước nhu cầu thực tế; đồng thời tạo điều kiện để học sinh được lựa chọn môi trường học tập phù hợp với năng lực và định hướng cá nhân.

Cụ thể từ ngày 3/3, Trường Trung học Phổ thông Tạ Quang Bửu (phường Bạch Mai, Hà Nội) sẽ mở cổng đăng ký trực tuyến tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027.

Toàn bộ quy trình đăng ký như tạo tài khoản, nộp hồ sơ, xác nhận nhập học đều thực hiện theo hình thức trực tuyến, nằm trong mục tiêu chuyển đổi số giáo dục, giúp phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi thông tin cùng các mốc quan trọng của nhà trường; đồng thời, tiết kiệm thời gian làm thủ tục đăng ký.

Phụ huynh sau đó chỉ cần đến trường nộp hồ sơ gốc theo lịch hẹn.

Năm học 2026-2027, Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Nguyễn Siêu (phường Yên Hòa, Hà Nội) tuyển 300 học sinh lớp 10. Trong đó, trường dành 50% chỉ tiêu cho học sinh lớp 10 AS-Alevels, 50% cho lớp 10AE (lớp Anh ngữ học thuật tăng cường).

Trường cũng ưu tiên tuyển các học sinh có chứng chỉ IELTS từ 6.0 trở lên; xét cấp học bổng đầu cấp cho những học sinh đạt thành tích cao trong quá trình học tập cấp trung học cơ sở và có các giải thưởng.

Ngoài các yếu tố như: nguyện vọng, quá trình học tập, sức khỏe, trắc nghiệm tâm lý, các học sinh phải làm bài kiểm tra đánh giá năng lực môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh theo hình thức kiểm tra trên máy tính, kiểm tra trên giấy và phỏng vấn.

Với 675 chỉ tiêu, Trường Trung học Cơ sở & Trung học Phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm-Cầu Giấy triển khai nhiều mô hình lớp như song ngữ, chuyên Toán, chuyên Tiếng Anh và chất lượng cao. Trường xét học bạ 5 học kỳ đạt từ khá trở lên kết hợp điểm thi lớp 10 và phỏng vấn khi cần thiết.

Trường Marie Curie thông báo tuyển sinh 400 chỉ tiêu tại cơ sở Mỹ Đình, 560 chỉ tiêu tại cơ sở Văn Phú, 600 chỉ tiêu tại cơ sở Việt Hưng.

Trường sẽ xét điểm kỳ thi vào lớp 10 do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức. Trong đó với xét học bạ, trường xét tổng điểm trung bình 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ trong năm lớp 8 và học kỳ I lớp 9; kết quả rèn luyện 4 năm đạt từ loại khá trở lên.

Với xét tuyển dựa vào thành tích học tập, trường tuyển học sinh giỏi 3 năm trung học cơ sở; học sinh đạt giải quốc gia năm lớp 9 về văn nghệ, thể dục thể thao, cuộc thi khoa học kỹ thuật; học sinh đoạt giải Khuyến khích trở lên trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố các môn văn hóa, máy tính cầm tay, Tin học trẻ...

Với lịch tuyển sinh dàn trải từ đầu tháng Ba, thí sinh và phụ huynh cần theo sát thông báo của từng trường để lựa chọn phương án phù hợp, tránh bỏ lỡ cơ hội. Tuy nhiên, phụ huynh và học sinh cần tìm hiểu kỹ thông tin, cân nhắc chất lượng đào tạo, học phí và điều kiện học tập để đưa ra quyết định thận trọng, bảo đảm quyền lợi lâu dài cho con em mình.