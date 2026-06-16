Ra mắt VETC Trạm sạc, liên thông 250 trạm sạc trên toàn quốc

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(Ngày Nay) -  Đáp ứng nhu cầu sử dụng xe năng lượng mới, bao gồm xe điện (EV) và xe hybrid sạc điện (PHEV), đang gia tăng nhanh chóng tại Việt Nam, VETC (đơn vị thành viên của Tasco) chính thức ra mắt VETC Trạm sạc, nền tảng kết nối, tìm kiếm, kích hoạt và thanh toán dịch vụ sạc liên thương hiệu ngay trên ứng dụng VETC.
Ra mắt VETC Trạm sạc, liên thông 250 trạm sạc trên toàn quốc

VETC Trạm sạc được phát triển với mục tiêu mang đến trải nghiệm thuận tiện hơn cho người sử dụng xe năng lượng mới, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận hệ thống trạm sạc của nhiều đơn vị khác nhau mà không cần cài đặt nhiều ứng dụng hay duy trì nhiều tài khoản thanh toán riêng biệt.

Đến ngày 15/6/2026, VETC Trạm sạc đã hoàn tất kết nối toàn trình với 4 hệ thống trạm sạc lớn trên thị trường gồm Tasco Smart Charge, Ford Việt Nam, ESKY và Rabbit EV, cho phép người dùng tìm kiếm, dẫn đường, kích hoạt sạc và thanh toán trên gần 200 trạm sạc trên toàn quốc. Trong nửa cuối tháng 6, VETC tiếp tục kết nối thêm 2 đối tác mới, nâng tổng số trạm sạc liên thông trên nền tảng lên khoảng 250 trạm.

Như vậy, chỉ với ứng dụng VETC, người dùng có thể tìm kiếm trạm sạc theo vị trí, công suất và tình trạng hoạt động; được dẫn đường đến trạm phù hợp; kích hoạt phiên sạc bằng mã QR hoặc trực tiếp trên ứng dụng; theo dõi lượng điện tiêu thụ, thời gian sạc và chi phí theo thời gian thực; thanh toán bằng tài khoản VETC và nhận hóa đơn VAT điện tử ngay sau khi kết thúc phiên sạc.

Điểm khác biệt của VETC Trạm sạc là toàn bộ hành trình từ tìm kiếm trạm, dẫn đường, sạc điện, thanh toán đến nhận hóa đơn đều được thực hiện trên một ứng dụng duy nhất. Khách hàng không cần tải nhiều ứng dụng của các nhà cung cấp trạm sạc khác nhau, không cần nạp tiền vào nhiều ví riêng biệt hay quản lý nhiều tài khoản cùng lúc.

Ra mắt VETC Trạm sạc, liên thông 250 trạm sạc trên toàn quốc ảnh 1

Bên cạnh sự thuận tiện, người dùng còn được tham gia chương trình khách hàng thân thiết của VETC. Sau mỗi lần sạc, khách hàng được tích lũy điểm thưởng để sử dụng cho các dịch vụ trong hệ sinh thái Tasco, đồng thời nhận nhiều ưu đãi và chương trình khuyến mại từ các đối tác trong tương lai.

Không chỉ mang lại lợi ích cho người dùng, VETC Trạm sạc còn hướng tới xây dựng một hệ sinh thái mở dành cho các doanh nghiệp vận hành trạm sạc. Thông qua nền tảng VETC với gần 5 triệu người dùng, các đối tác có cơ hội tiếp cận lượng khách hàng lớn, gia tăng hiệu suất khai thác trạm, đồng thời được hỗ trợ các giải pháp thanh toán, đối soát và truyền thông trên cùng một nền tảng.

VETC cũng triển khai chương trình miễn phí sử dụng nền tảng trong 6 tháng đầu tiên cho các đối tác kết nối mới, đồng thời hỗ trợ tích hợp thông qua chuẩn Open API, giúp rút ngắn thời gian triển khai và đưa dịch vụ đến khách hàng nhanh hơn.

Trong thời gian tới, Tasco và VETC sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với các đơn vị vận hành trạm sạc trên toàn quốc nhằm xây dựng mạng lưới kết nối rộng khắp, mang đến nhiều lựa chọn hơn cho người dùng xe năng lượng mới. Tasco kỳ vọng VETC Trạm sạc sẽ trở thành nền tảng kết nối sạc mở hàng đầu Việt Nam, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh và tạo dựng trải nghiệm thuận tiện, liền mạch cho mọi hành trình.

PV
VETC Trạm sạc Tasco VETC

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