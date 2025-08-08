“Sách trao em” vùng sâu vùng xa cùng sách nói Bookas

(Ngày Nay) -Chiều 8/8 tại TPHCM, đã diễn ra buổi tọa đàm ‘Sách trao em” do Công ty sách Sbook và sách điện tử Bookas tổ chức với sự tham gia của các diễn giả: đại sứ văn hóa đọc Trung Nghĩa, ông Nguyễn Anh Dũng, ca sĩ Duyên Quỳnh - nổi tiếng với ca khúc “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”.

Tại đây, Sách nói Bookas là thành viên của Sbook, chính thức phát động chương trình thiện nguyện, kêu gọi cộng đồng cùng tham gia hỗ trợ trẻ em vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn và những vùng chịu ảnh hưởng do mưa lũ. Điều này không chỉ giúp lan tỏa văn hóa đọc, mà còn tạo nên kết nối hai chiều giữa người cho sách và người nhận sách – tất cả cùng chung tay viết tiếp những giấc mơ tri thức cho thế hệ tương lai.

Ngoài sách, Bookas còn kêu gọi cộng đồng quyên góp vở viết, dụng cụ học tập – những thứ tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại vô cùng quý giá với nhiều trẻ em ở những nơi vẫn đang thiếu thốn.

Ông Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch Sách điện tử Bookas, chia sẻ: “Một cuốn sách trao đi, một cuộc đời được ươm dưỡng - đó là điều mà tôi luôn tâm niệm kể từ khi bắt đầu bước vào ngành sách. Là người đã từng đi qua những ngày gian khó, những khi muốn đọc mà không biết phải đọc gì, tìm ở đâu, tiền đâu để mua, tôi càng thấu hiểu sự trở ngại khi tiếp cận sách vở của các em nhỏ nơi vùng sâu vùng xa. Sách có thể cũ, nhưng tri thức chưa bao giờ cũ, và với tinh thần cũ người nhưng mới ta, thông qua chương trình “Sách trao em”, chúng tôi mong muốn kêu gọi cộng đồng cùng chung tay mang đến những cuốn sách giá trị, những trang tri thức mới, dành tặng cho các em nhỏ nơi thăm thẳm núi rừng. Văn hóa đọc không chỉ cần phát triển ở các thành phố lớn, mà còn cần phát triển ở những tỉnh thành khác và đi sâu hơn đến những nơi ít người đặt chân tới.”

Đại sứ Văn hóa đọc đầu tiên của TP.HCM, nhà báo Trung Nghĩa, cho rằng: “Khi trao đi một cuốn sách hay trao đi một yêu thương thì sẽ nhận về niềm vui. Những cuốn sách có giá trị khi bạn đọc xong, và giá trị ấy được nhân lên khi bạn không chỉ cất lên kệ mà trao đến những nơi cần sách.Trẻ em vùng sâu vùng xa khi nhận được những cuốn sách ấy sẽ đón nhận với niềm vui vỡ oà. Và tôi mong rằng trong văn hoá đọc luôn có văn hoá chia sẻ.

Trẻ em rất cần được chúng ta chia sẻ tình yêu sách, thói quen đọc sách. Với các bạn nhỏ ở vùng sâu, vùng xa sách rất cần thiết. Việc duy trì hoạt động ủng hộ cho các tủ sách ở nơi xa có nhiều đầu sách phong phú, cập nhật hàng năm… là tín hiệu rất đáng mừng và thiết thực, góp phần nuôi dưỡng thói quen đọc của các bạn nhỏ một cách bền vững. Những cộng đồng đọc sách đa phương tiện có thể lan toả tình yêu thương, niềm hi vọng cho hiện tại và tương lai”.

Ca sĩ Duyên Quỳnh, quê ở Đăk Lăk, cho hay: “Nơi vùng quê nghèo mà trẻ em thế hệ của Quỳnh lớn lên chỉ được tiếp cận sách giáo khoa, các loại sách tham khảo, phát triển tri thức khác ngoài giáo khoa rất khó kiếm. Chúng tôi phải mượn sách từ thư viện, đọc xoay vòng. Quỳnh đã trải qua một tuổi thơ thiếu sách, thường trốn ra sau hè để tranh thủ đọc sách khi gia đình đi ngủ sớm (thói quen ngủ sớm thường gặp ở nhiều gia đình quê Quỳnh)

Khi lớn lên, nhất là khi thành ca sĩ, và hiện còn sáng tác ca khúc thì việc đọc sách càng cần thiết đối với Quỳnh. Những lúc bí đề tài, Quỳnh thường đọc sách để lấy cảm hứng cho nghệ thuật, và sách giúp Quỳnh khơi mở nhiều cảm hứng, cảm xúc trong nghệ thuật.

Quỳnh tham gia một nhóm thiện nguyện nhỏ hoạt động hằng năm. Trong các chuyến thiện nguyện, Quỳnh luôn ưu tiên đề nghị các mạnh thường quân trao tặng sách. Gần đây nhất Quỳnh được Bookas đồng hành trong chuyến thiện nguyện ở Đắk Lăk. Và Quỳnh nghĩ, khi trao đi những cuốn sách là chúng ta trao những hạt giống yêu thương để nảy mầm tri thức, tưới mát tâm hồn. Quỳnh hạnh phúc khi được sẻ chia điều ý nghĩa ấy”.

Được biết, Bookas đặt mục tiêu trang bị 1.000 tủ sách cho các thư viện cộng đồng tại vùng sâu, vùng xa – nơi trẻ em vẫn còn thiếu thốn cơ hội tiếp cận tri thức. Mỗi tủ sách sẽ là một “cánh cửa mở” dẫn các em đến với thế giới mới, khơi dậy niềm say mê học hỏi và nuôi dưỡng ước mơ. Thông qua hoạt động quyên góp sách, chọn lọc và phân phối đúng nhu cầu, Bookas mong muốn góp phần thu hẹp khoảng cách tri thức giữa các vùng miền. Chương trình cũng là lời kêu gọi cộng đồng, doanh nghiệp cùng chung tay kiến tạo tương lai bền vững thông qua văn hóa đọc.