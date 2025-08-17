Sáng kiến AI của chính phủ Hàn Quốc gặp trở ngại

(Ngày Nay) - Phần ngân sách dành cho AI của Hàn Quốc có thể bị thu hẹp do ưu tiên phải dành cho các chính sách dân sinh khác như an toàn, nhân khẩu học và tăng trưởng khu vực.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã công bố kế hoạch chi 210.000 tỷ won (151,11 tỷ USD) cho chương trình nghị sự 5 năm, trong đó có gói sáng kiến công nghệ-công nghiệp nhằm đưa Hàn Quốc vào nhóm ba cường quốc hàng đầu thế giới về Trí tuệ Nhân tạo (AI).

Tuy nhiên, tính khả thi của việc huy động nguồn vốn để hiện thực hóa tham vọng này đang gây nhiều tranh luận.

Theo Ủy ban Kế hoạch các vấn đề nhà nước, chương trình bao gồm dự án “xa lộ năng lượng AI” với mục tiêu đảm bảo hơn 50.000 bộ xử lý đồ họa (GPU), xây dựng cơ sở hạ tầng dữ liệu và năng lượng tiên tiến, phát triển công nghệ AI thế hệ tiếp theo và đào tạo nhân lực.

Chính phủ dự kiến phân bổ 25.000 tỷ won cho các dự án AI trong tổng ngân sách 210.000 tỷ won.

Chính quyền tuyên bố sẽ huy động 116.000 tỷ won từ cắt giảm chi tiêu và 94.000 tỷ won từ tăng thu, song giới chuyên gia cho rằng khó đạt được nếu không điều chỉnh thuế, nhất là trong bối cảnh ngân sách quốc gia đã bị thâm hụt nặng nề.

Nợ công của Hàn Quốc tăng thêm 120.000 tỷ won, vượt mốc 1.300.000 tỷ won năm 2024, trong khi thâm hụt ngân sách ở mức 4,2% GDP, cao nhất trong Nhóm các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) 6 năm liền.

Một số ý kiến lo ngại phần ngân sách dành cho AI có thể bị thu hẹp do ưu tiên phải dành cho các chính sách dân sinh khác như an toàn, nhân khẩu học và tăng trưởng khu vực.

Bên cạnh đó, có suy đoán chính phủ có thể trông cậy vào Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc (KEPCO) để bù đắp thiếu hụt thông qua việc tăng giá điện lần đầu sau hai năm.

KEPCO báo lãi hoạt động 5.890 tỷ won trong nửa đầu năm 2025, nhưng vẫn gánh khoản thâm hụt lũy kế gần 29.000 tỷ won kể từ 2021.

Nếu không tăng giá điện, KEPCO sẽ phải phát hành thêm trái phiếu, vốn đã gần chạm trần theo quy định.

Tuy nhiên, khi lạm phát tiêu dùng vẫn duy trì mức tăng 2% trong hai tháng liên tiếp, việc tăng giá điện được xem là lựa chọn đầy nhạy cảm về chính trị và xã hội.