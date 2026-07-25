Sáng tạo tài sản trí tuệ văn hóa từ giá trị di sản Phở Hà Nội

Cuộc thi tiếp nhận các tác phẩm ở nhiều loại hình như ký họa, ảnh, video ngắn, video shorts, sản phẩm truyền thông số, bộ nhận diện di sản và các ý tưởng sáng tạo IP văn hóa. Tổng giá trị giải thưởng gần 40 triệu đồng.

Hồ sơ dự thi gồm: Phiếu đăng ký tham gia cuộc thi; tác phẩm dự thi; thông tin tác giả hoặc nhóm tác giả gồm: họ và tên, năm sinh, địa chỉ, CCCD, số điện thoại và đơn vị công tác (nếu có). Tác giả gửi tác phẩm dự thi từ ngày 24/7-30/9/2026 theo hình thức trực tuyến tới email: Ippho2026@gmail.com

Cuộc thi do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chủ trì; Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam phối hợp tổ chức.