Phở trên hành trình trở thành di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại

(Ngày Nay) - Hà Nội đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa phở trở thành Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Không chỉ là một món ăn quen thuộc, phở đang được nhìn nhận như một thực hành văn hóa giàu giá trị, gắn với đời sống, ký ức và bản sắc của người Việt.

Theo kế hoạch do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội xây dựng, thành phố đang triển khai đồng bộ các hoạt động bảo tồn, quảng bá và phát huy giá trị của “Phở Hà Nội”, đồng thời xây dựng hồ sơ trình UNESCO xem xét ghi danh. Đây là bước đi quan trọng nhằm tôn vinh di sản ẩm thực truyền thống, đồng thời mở ra cơ hội phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch cho Thủ đô.

Việc lập hồ sơ đề cử được thực hiện theo quy định quốc tế, với sự tham gia của nhiều chủ thể, từ cơ quan quản lý, các nhà nghiên cứu đến cộng đồng trực tiếp thực hành di sản. Hà Nội cũng dự kiến phối hợp với một số địa phương có truyền thống phở như Ninh Bình để đảm bảo tính đại diện và hoàn chỉnh của hồ sơ.

Song song với quá trình hoàn thiện hồ sơ, thành phố đẩy mạnh các hoạt động truyền thông và sáng tạo nhằm lan tỏa giá trị của phở. Các chương trình như xây dựng bản đồ số các quán phở, tổ chức cuộc thi sáng tác, ký họa, video, hay thiết kế bộ nhận diện di sản được triển khai nhằm thu hút sự tham gia của cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.

Đáng chú ý, Hà Nội dự kiến tổ chức “Ngày Di sản Phở” vào cuối năm 2026 với chuỗi hoạt động giao lưu, trình diễn và triển lãm. Sự kiện không chỉ góp phần tôn vinh giá trị văn hóa ẩm thực mà còn tạo không gian kết nối những người gìn giữ và phát huy di sản, đồng thời quảng bá hình ảnh phở Việt ra thế giới.

Ở góc độ rộng hơn, việc xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO ghi danh không chỉ mang ý nghĩa bảo tồn một món ăn truyền thống, mà còn khẳng định vị thế của phở như một “thương hiệu văn hóa” quốc gia. Khi được ghi danh, phở được kỳ vọng sẽ trở thành nguồn lực quan trọng thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ và các ngành kinh tế sáng tạo, góp phần nâng cao vị thế văn hóa của Việt Nam trên trường quốc tế.

Có thể thấy, hành trình đưa phở trở thành di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại không chỉ là câu chuyện của một món ăn, mà là nỗ lực gìn giữ và lan tỏa những giá trị tinh túy của văn hóa Việt. Trong dòng chảy hội nhập, phở với hương vị dung dị mà sâu sắc đang từng bước khẳng định vai trò như một “đại sứ văn hóa”, kết nối Việt Nam với thế giới.