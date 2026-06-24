Chọn Tạp chí điện tử Ngày Nay làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút ‘Thêm Ngày Nay trên Google’, hoặc truy cập đường dẫn
    https://www.google.com/preferences/source?q=ngaynay.vn
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Tạp chí điện tử Ngày Nay để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Tạp chí điện tử Ngày Nay là đã hoàn thành.

Sao trẻ gốc Việt được FIFA trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu Jordan-Algeria

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Sau cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước Jordan ở Bảng J của Vòng Chung kết Giải Vô địch bóng đá thế giới 2026 (World Cup 2026), tiền vệ trẻ gốc Việt Ibrahim Maza trong đội tuyển Algeria đã được Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.
Sao trẻ gốc Việt được FIFA trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu Jordan-Algeria

Mặc dù không trực tiếp ghi bàn, song Maza được đánh giá là một trong những nhân tố nổi bật nhất bên phía Algeria. Anh hoạt động rất năng nổ ở tuyến giữa và mặt trận tấn công, liên tục tạo ra đột biến, giúp Algeria gia tăng sức ép trong hiệp hai trước khi lội ngược dòng thành công, thắng 2-1.

Đây là kỳ World Cup đáng nhớ đối với cầu thủ 20 tuổi của Câu lạc bộ Bayer Leverkusen (Đức). Truyền thông châu Âu những ngày qua đã dành nhiều lời khen cho tài năng trẻ này, thậm chí một số nhà bình luận còn nhắc đến biệt danh "Mazadona" mà người hâm mộ dành cho anh. Maza sinh ra tại Đức, có cha là người Algeria và mẹ là người Việt Nam. Trước đây, anh từng khoác áo các đội trẻ của Đức, nhưng sau đó quyết định lựa chọn đội tuyển quốc gia Algeria.

Cầu thủ này hiện được định giá lên tới 45 triệu euro (khoảng 1.350 tỷ VND). Với chiều cao 1,8 m, anh có thể chơi ở vị trí tiền vệ tấn công, hộ công hoặc tiền đạo lùi.

Sau chiến thắng trước Jordan, Maza cùng các đồng đội sẽ hướng tới trận quyết định với đội tuyển Áo vào ngày 27/6 tới. Nếu giành kết quả thuận lợi, Algeria hoàn toàn có cơ hội giành vé vào vòng knock-out World Cup 2026.

PV
World Cup 2026 Ibrahim Maza FIFA

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khán giả Pháp ấn tượng với diễu hành Việt phục tại thành phố Lorient
Khán giả Pháp ấn tượng với diễu hành Việt phục tại thành phố Lorient
(Ngày Nay) - Từ ngày 16 đến 19/6/2026, tại thành phố Lorient, tỉnh Morbihan, Cộng hòa Pháp, đã diễn ra Festival Vietnam lần thứ tư nhằm giới thiệu và quảng bá văn hóa Việt Nam tới công chúng Pháp và bạn bè quốc tế. Sự kiện do Hiệp hội ART SPACE, phối hợp cùng Tòa thị chính thành phố Lorient, Hiệp hội Vietnam Bretagne Sud, Hiệp hội Appel Lorient,... mang đến nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật và cộng đồng.
World Cup 2026: Mỹ nới quy định di chuyển đối với đội tuyển Iran
World Cup 2026: Mỹ nới quy định di chuyển đối với đội tuyển Iran
(Ngày Nay) - Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) đang thay đổi các quy định áp dụng đối với đội tuyển bóng đá quốc gia Iran trước trận đấu thứ 3 tại vòng bảng World Cup vào ngày 26/6 nhằm tạo điều kiện cho đội tuyển này có thêm thời gian tương tự như các quốc gia khác tham dự giải đấu. Sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh Liên đoàn Bóng đá Iran cho biết họ dự định gửi đơn khiếu nại chính thức lên FIFA về cách đội tuyển nước này đã bị đối xử tại Mỹ cho đến nay.
Chính quyền Mỹ đề xuất tăng mạnh lệ phí nhập quốc tịch
Chính quyền Mỹ đề xuất tăng mạnh lệ phí nhập quốc tịch
(Ngày Nay) - Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) ngày 23/6 công bố đề xuất tăng đáng kể lệ phí nhập quốc tịch và chấm dứt một số chương trình miễn, giảm phí dành cho người có thu nhập thấp, trong khuôn khổ các biện pháp của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm siết chặt chính sách di trú.
Nắng nóng thúc đẩy việc thay đổi xu hướng nghỉ dưỡng tại Pháp
Nắng nóng thúc đẩy việc thay đổi xu hướng nghỉ dưỡng tại Pháp
(Ngày Nay) - Sau vài năm tăng trưởng chững lại, thị trường hồ bơi tại Pháp đang cho thấy dấu hiệu phục hồi rõ rệt trong năm 2026. Những đợt nắng nóng đến sớm cùng với sự bất ổn của tình hình quốc tế đã khiến nhiều gia đình lựa chọn đầu tư vào không gian sống tại nhà thay vì chi tiền cho các chuyến du lịch nước ngoài.
Phó bí thư thường trực Thành ủy TP Lê Quốc Phong, Phó bí thư Thành ủy TP Văn Thị Bạch Tuyết trao quyết định và hoa chúc mừng Tổng giám đốc và 4 Phó tổng giám đốc, cùng Hội đồng biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình TP Hồ Chí Minh
TP Hồ Chí Minh thành lập Báo và Phát thanh, Truyền hình TP Hồ Chí Minh
(Ngày Nay) - Sáng 20/6, Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập Báo và Phát thanh, Truyền hình TP Hồ Chí Minh, đánh dấu bước chuyển mới trong quá trình sắp xếp, tinh gọn hệ thống báo chí thành phố theo chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, của thành phố.