Sao trẻ gốc Việt được FIFA trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu Jordan-Algeria

(Ngày Nay) - Sau cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước Jordan ở Bảng J của Vòng Chung kết Giải Vô địch bóng đá thế giới 2026 (World Cup 2026), tiền vệ trẻ gốc Việt Ibrahim Maza trong đội tuyển Algeria đã được Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Mặc dù không trực tiếp ghi bàn, song Maza được đánh giá là một trong những nhân tố nổi bật nhất bên phía Algeria. Anh hoạt động rất năng nổ ở tuyến giữa và mặt trận tấn công, liên tục tạo ra đột biến, giúp Algeria gia tăng sức ép trong hiệp hai trước khi lội ngược dòng thành công, thắng 2-1.

Đây là kỳ World Cup đáng nhớ đối với cầu thủ 20 tuổi của Câu lạc bộ Bayer Leverkusen (Đức). Truyền thông châu Âu những ngày qua đã dành nhiều lời khen cho tài năng trẻ này, thậm chí một số nhà bình luận còn nhắc đến biệt danh "Mazadona" mà người hâm mộ dành cho anh. Maza sinh ra tại Đức, có cha là người Algeria và mẹ là người Việt Nam. Trước đây, anh từng khoác áo các đội trẻ của Đức, nhưng sau đó quyết định lựa chọn đội tuyển quốc gia Algeria.

Cầu thủ này hiện được định giá lên tới 45 triệu euro (khoảng 1.350 tỷ VND). Với chiều cao 1,8 m, anh có thể chơi ở vị trí tiền vệ tấn công, hộ công hoặc tiền đạo lùi.

Sau chiến thắng trước Jordan, Maza cùng các đồng đội sẽ hướng tới trận quyết định với đội tuyển Áo vào ngày 27/6 tới. Nếu giành kết quả thuận lợi, Algeria hoàn toàn có cơ hội giành vé vào vòng knock-out World Cup 2026.