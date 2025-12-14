Bùi Trường Linh nhận giải “Anh Trai Tương Lai” từ đại diện Bộ VH-TT&DL tại đêm Chung kết Anh Trai Say Hi 2025

(Ngày Nay) - Tối 13/12, đêm Chung kết Công bố & Trao giải Anh Trai “Say Hi” 2025 tại Hồ Chí Minh chính thức khép lại hành trình hơn ba tháng phát sóng với Giải thưởng đặc biệt Anh Trai Tương Lai được Ban Tổ Chức trao cho Anh Trai buitruonglinh (Bùi Trường Linh). Giải thưởng do ông Nguyễn Hữu Đạt – Trưởng Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại TP.HCM trực tiếp trao, trị giá 100 triệu đồng tiền mặt kèm cúp danh hiệu.

Trong đêm Chung kết Công bố và Trao giải Anh Trai “Say Hi” 2025, Ban Tổ Chức đã công bố hệ thống giải thưởng chính thức, gồm 4 giải cao nhất của chương trình và 6 giải thưởng đặc biệt do Ban Tổ Chức lựa chọn.

Theo Ban Tổ Chức, Anh Trai Tương Lai là giải thưởng đặc biệt, lần đầu xuất hiện trong Vũ trụ Say Hi do Ban tổ chức lựa chọn, nhằm vinh danh gương mặt mới sở hữu những phẩm chất đại diện cho thế hệ nghệ sĩ tương lai: tư duy tiên phong và tinh thần cống hiến hết mình vì âm nhạc Việt Nam. Anh Trai Tương Lai là thế hệ nghệ sĩ trẻ giàu năng lượng sáng tạo, có hình ảnh tích cực, hứa hẹn góp phần để “Việt Nam hơn từng ngày”. Giải thưởng được trao bởi ông Nguyễn Hữu Đạt - Trưởng Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại TP.HCM; trị giá 100 triệu đồng tiền mặt đến từ Ban Tổ chức cùng cúp danh hiệu, như một sự ghi nhận cho tiềm năng, nỗ lực và dấu ấn nổi bật mà anh đã thể hiện trên hành trình “Say Hi”.

Việc buitruonglinh được xướng tên ở hạng mục này được xem là sự ghi nhận rõ nét cho hành trình nỗ lực, bền bỉ và dấu ấn cá nhân mà anh thể hiện xuyên suốt Anh Trai “Say Hi” 2025.

Trong số 4 giải thưởng cao nhất, Anh Trai Tương Lai là giải đặc biệt do Ban Tổ Chức trao tặng, nhằm vinh danh gương mặt mới sở hữu những phẩm chất đại diện cho thế hệ nghệ sĩ tương lai: tư duy tiên phong và tinh thần cống hiến hết mình vì âm nhạc Việt Nam. Ba giải còn lại - Quán quân, Á quân và Nhóm nhạc Toàn năng - Anh Trai “Best 5” được bình chọn bởi khán giả, đại diện cho lựa chọn của công chúng đối với những cá nhân và nhóm để lại dấu ấn mạnh mẽ nhất trong suốt hành trình Anh Trai “Say Hi” 2025.

Không chỉ dừng lại ở giải thưởng do Ban Tổ Chức lựa chọn, buitruonglinh còn ghi dấu ấn mạnh mẽ ở các hạng mục do khán giả bình chọn. Cụ thể, anh giành Giải Á quân Anh Trai “Say Hi” 2025 với 5.512.268 lượt bình chọn, cho thấy sự ủng hộ lớn từ cộng đồng người hâm mộ. Trên sân khấu, nam nghệ sĩ xúc động chia sẻ về hành trình phải học cách thích nghi, đối diện với chính mình và dám nói ra khát khao cá nhân để chạm tới ánh đèn sân khấu. buitruonglinh đã góp mặt trong đội hình Nhóm Nhạc Toàn Năng – Anh Trai “Best 5” do khán giả bình chọn, cùng với Anh Trai Negav, Anh Trai B Ray, Anh Trai Sơn.K và Vũ Cát Tường. Giải thưởng trị giá 100 triệu đồng tiền mặt.

Chia sẻ trên sân khấu, Á Quân buitruonglinh đã gửi lời cảm ơn đến DatVietVAC Group Holdings và người hâm mộ đã giúp anh chạm tay đến giải thưởng này: “Thật sự như mọi người đã biết, mình là một trong những Anh Trai khóc nhiều nhất chương trình năm nay. Trong cuộc thi có rất nhiều những điều xảy đến, thật sự mình phải làm quen và thích nghi với chuyện đó. Từ vòng 1 mình nhận được câu hỏi là khi bạn muốn giúp đỡ một Anh Trai, thì bạn sẽ giúp đỡ Anh Trai nào? Mình đã ghi tên chính mình vào trong tờ giấy đó. Và có lẽ hành động đó của mình đã có hiệu quả, đứng trước sân khấu và nói ra khát khao của mình cho mọi người đều biết.

Mình xin gửi lời cảm ơn đến với DatVietVAC Group Holdings, chương trình Anh Trai "Say Hi" 2025, cảm ơn gia đình, cảm ơn tất cả những người yêu thương và ủng hộ buitruonglinh. Quan trọng nhất là dành cho các bạn Archer - ngày hôm nay các bạn đã giúp ánh đèn sân khấu chiếu thẳng vào buitruonglinh”.

Ở hệ thống giải thưởng do Ban Tổ Chức lựa chọn, dấu ấn của buitruonglinh còn được ghi nhận thông qua Giải The Best Group Performance – Màn Trình Diễn Nhóm Sáng Tạo Nhất dành cho tiết mục HERMOSA của team Anh Trai Sơn.K, với sự tham gia của buitruonglinh cùng CONGB, TEZ và Mason Nguyễn. Giải thưởng tôn vinh tinh thần hợp tác, ý tưởng dàn dựng mới mẻ và khả năng trình diễn đồng đội.

Bên cạnh các giải thưởng của riêng buitruonglinh, đêm Chung kết cũng công bố đầy đủ hệ thống giải thưởng của Anh Trai “Say Hi” 2025. Anh Trai Negav chính thức trở thành Quán quân với 6.096.369 lượt bình chọn từ khán giả. Các giải thưởng đặc biệt khác lần lượt được trao cho: Vũ Cát Tường (The Best Leader – Đội Trưởng Được Yêu Thích Nhất), Karik (The Best Showcase – Màn Trình Diễn Cá Nhân Bùng Nổ Nhất), HUSTLANG Robber (The Best Transformer – Thay Đổi Ấn Tượng Nhất), CONGB (The Best Performer – Trình Diễn Ấn Tượng Nhất). Hạng mục The Best Hit được trao cho ca khúc Sớm Muộn Thì của Team Robber, Mason Nguyễn, Jaysonlei, KHOIVU, Nhâm Phương Nam và Lamoon nhờ sức lan tỏa vượt trội trên các nền tảng số.

Khép lại mùa giải, Anh Trai “Say Hi” 2025 ghi nhận hơn 23 tỷ lượt nghe và xem trên toàn cầu, dẫn đầu thảo luận mạng xã hội suốt ba tháng liên tiếp và tạo nên hàng loạt kỷ lục về trending âm nhạc trong nước lẫn quốc tế. Trong bức tranh thành công chung ấy, giải Anh Trai Tương Lai dành cho buitruonglinh được xem như một điểm nhấn mang tính biểu tượng – không chỉ ghi nhận thành tích hiện tại, mà còn mở ra kỳ vọng về một chặng đường dài phía trước của thế hệ nghệ sĩ trẻ đang định hình diện mạo mới cho âm nhạc Việt Nam.

Đêm Chung kết trở nên đặc biệt hơn khi lần đầu tiên, toàn bộ 30 Anh Trai “Say Hi” 2025 cùng đứng chung sân khấu và trình diễn ca khúc mới Forever Say Hi. Đây là tiết mục mang nhiều ý nghĩa: một lời tri ân gửi đến khán giả, một cái ôm cuối trước khi hành trình khép lại, và cũng là lời chào cho chặng đường mới của mỗi người. Khoảnh khắc cả 30 Anh Trai hòa giọng đã tạo nên một hình ảnh đẹp, như kết tinh trọn vẹn của tình anh em và những tháng ngày đồng hành.