Số trẻ mắc bệnh tay chân miệng tăng gấp 3,5 lần so với cùng kỳ năm trước

(Ngày Nay) - Từ đầu năm đến giữa tháng 4/2026, Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Huế ghi nhận 263 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, vượt tổng số ca của cả năm 2025 (243 ca) và cao gấp 3,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, số ca bệnh có xu hướng gia tăng nhanh trong thời gian gần đây, xuất hiện nhiều trường hợp diễn biến nặng, nguy kịch.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần tăng cường biện pháp phòng bệnh cho trẻ, đặc biệt là giữ gìn vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, vệ sinh đồ chơi và môi trường sinh hoạt, hạn chế cho trẻ tiếp xúc với các trường hợp nghi mắc bệnh, nhất là tại các cơ sở giữ trẻ.

Đối với những trẻ chưa mắc bệnh, phụ huynh nên chủ động đưa đi tiêm vaccine phòng tay chân miệng đã được Bộ Y tế cấp phép. Với các trường hợp mắc bệnh nhẹ, gia đình cần theo dõi sát các dấu hiệu để đưa trẻ đến cơ sở y tế kịp thời. Các chuyên gia y tế cũng lưu ý, trong điều kiện thời tiết nắng nóng, cần đảm bảo cho trẻ ăn chín, uống sôi, bổ sung đủ nước và dinh dưỡng để nâng cao sức đề kháng, góp phần phòng tránh các bệnh truyền nhiễm thường gặp trong mùa.

Riêng trong 11 ngày đầu tháng 4/2026, Trung tâm đã tiếp nhận thêm 30 ca bệnh mới. Trong vòng hai tuần trở lại đây, lượng bệnh nhi đến khám và nhập viện tăng đột biến, không chỉ từ địa bàn Huế mà còn từ các địa phương lân cận.

Thạc sĩ, bác sĩ Trần Thị Hạnh Chân, phụ trách Khoa Nhi Tiêu hóa - Tiết niệu - Bệnh nhiệt đới (Trung tâm Nhi khoa) cho biết, những năm trước, bệnh tay chân miệng thường xuất hiện rải rác trong năm. Nhưng năm nay số ca tăng rõ rệt, nhất là trong thời gian gần đây, đáng lo ngại là trong số các ca mắc, ghi nhận nhiều trường hợp có biến chứng thần kinh. Từ đầu năm 2026 đến nay đã có 2 ca tay chân miệng độ 4 phải theo dõi tại Khoa Hồi sức tích cực Nhi - Sơ sinh, cùng một số ca độ 3 rải rác.

Một nguyên nhân khiến số ca nặng gia tăng là do sự lưu hành của chủng virus Enterovirus 71 - tác nhân thường liên quan đến các biến chứng nặng như viêm não, viêm màng não. Những trẻ có bệnh nền hoặc sức đề kháng kém có nguy cơ cao bị nhiễm bệnh và diễn biến nặng hơn. Tình trạng gia tăng bệnh tay chân miệng cũng có phần do trẻ em thường có xu hướng sinh hoạt tập trung tại các nhà trẻ, trường học, tạo điều kiện thuận lợi cho virus lây truyền nhanh chóng qua tiếp xúc gần.

Chị Lê Thị Ái Diễm, trú phường Thuận An, có con gái 15 tháng tuổi mắc tay chân miệng cho biết, trước khi nhập viện, bé có biểu hiện sốt, nổi ban đỏ kèm bọng nước, chảy nước dãi nhiều và mệt mỏi. Gia đình đưa cháu đi khám trong ngày và được nhập viện điều trị. Hiện bé đã đỡ hơn, ăn uống được nhưng vẫn còn sốt nên đang được bác sĩ theo dõi thêm. Bé mới đi nhà trẻ khoảng 1 - 2 tháng, các thành viên khác trong gia đình chưa ghi nhận dấu hiệu mắc bệnh.

Ngoài tay chân miệng, Trung tâm Nhi khoa cũng ghi nhận sự gia tăng các bệnh lý tiêu hóa ở trẻ trong mùa nắng nóng với triệu chứng phổ biến như nôn mửa, tiêu chảy. Nguyên nhân chủ yếu là do thực phẩm dễ ôi thiu vì thời tiết, điều kiện ăn uống và vệ sinh chưa đảm bảo.