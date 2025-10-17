Sôi động ca khúc chủ đề “Quang” tại đêm Đại Nhạc hội “Spotlight 2025 - Adastra”

(Ngày Nay) - Tối 15/10, tại Hội trường lớn của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Ban Tổ chức (BTC) chương trình “Spotlight 2025 - Adastra” chính thức công bố bài hát chủ đề “Quang”. Ca khúc nhanh chóng thu hút sự chú ý của các khán giả có mặt trong đêm nhạc hội với giai điệu vừa ngọt ngào, vừa sôi động.

Trong khuôn khổ chương trình Đại Nhạc hội “Spotlight 2025 - Adastra”, tại chương III: “Aetheris”, bài hát chủ đề mang tên “Quang” chính thức được công bố. Bài hát là sự kết hợp của văn hóa dân gian 3 miền, có ca từ giản dị, gần gũi nhưng vẫn có sự trẻ trung, sôi động. “Quang” đã truyền tải được thông điệp: người Việt Nam luôn mang trong mình tinh thần bất khuất, vững vàng và sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để chạm tới vinh quang, bước vào kỷ nguyên vươn mình.

Ca khúc “Quang” được sáng tác bởi INTER RON, Myomouse và được thể hiện bởi bốn ca sĩ thuộc Đội Hát - Đội Văn Nghệ Xung Kích của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, bao gồm: Hồ Linh, Anh Quang, Thu Thảo và INTER RON. Mỗi giọng ca là một màu sắc, một cá tính khác nhau, nhưng cả bốn thành viên đều thổi được cảm xúc, tình yêu quê hương đất nước vào ca khúc “Quang”.

Bạn Hồ Linh cho biết: “Được thể hiện một ca khúc vừa kết hợp màu sắc dân gian lẫn hiện đại trong chương trình đại nhạc hội của Spotlight là một niềm tự hào của mình. Cuối cùng, sau những ngày tháng miệt mài sáng tác, luyện tập, sau rất nhiều lần phải chỉnh sửa, chúng mình đã có thể mang ‘đứa con tinh thần’ đầy tâm đắc lên sân khấu biểu diễn cho khán giả”.

Đặc biệt, đoạn điệp khúc với lời ca: “Đây cánh cò Việt Nam kiên cường bất khuất vốn dòng sơn trang…” đã khẳng định được tinh thần mạnh mẽ, vững vàng, không gục ngã trước mọi khó khăn, thử thách của người Việt Nam. Tinh thần, ý chí ấy đã được hun đúc qua nhiều thời đại, được các ca nhạc sĩ thổi hồn vào ca khúc một cách tự nhiên.

Sau khi lắng nghe và theo dõi tiết mục “Quang”, nhiều tân sinh viên trong Hội trường lớn cảm thấy vô cùng háo hức, tự hào. Bạn Hương Giang - sinh viên lớp Truyền thông chính sách K45 chia sẻ: “Mình ấn tượng cả giai điệu lẫn ca từ của ‘Quang’. Trong đó, mình vô cùng ấn tượng hình ảnh con cò, một hình ảnh không chỉ đại diện cho sự chăm chỉ, tần tảo, mà còn đại diện cho khát vọng vươn lên mạnh mẽ của người Việt”.

Bên cạnh ca khúc chủ đề, Đại Nhạc hội “Spotlight 2025 - Adastra” còn nhiều tiết mục sôi động, hấp dẫn khác như: Kịch Báo chí “Giai điệu biển xanh”, văn nghệ sinh viên “Sóng vỗ vỡ bờ”, “Chiếc khăn piêu & Gặp nhau giữa rừng mơ”... Ngoài ra, sự xuất hiện của các ca sĩ khách mời: Hoàng tử Drill Cao Minh Thiên Tùng, Xệ Xệ - Em bé chất, nam vương Hưng Nguyễn và Double2T càng khiến cho Hội trường lớn thêm sức “nóng”.

Ca khúc chủ đề “Quang” đã góp phần đem lại cho các tân sinh viên một đêm nhạc hội đáng nhớ. Chương trình “Spotlight” hứa hẹn sẽ tiếp tục mang đến những sản phẩm, những hoạt động đáng nhớ, bổ ích trong những mùa sự kiện tiếp theo.