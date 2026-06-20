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Sôi động Lễ hội mùa Hạ - Festival Huế 2026

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Trong khuôn khổ Lễ hội mùa Hạ - Festival Huế 2026, tối 19/6, tại khu vực Hồ Tịnh Tâm (phường Phú Xuân), Sở Du lịch thành phố Huế tổ chức khai mạc Ngày hội Sen Huế 2026 với chủ đề “Ngự Liên Thức Thủy”.
Chương trình nghệ thuật kết hợp ẩm thực “ Ngự liên thức thuỷ” tại ngày hội.
Chương trình nghệ thuật kết hợp ẩm thực “ Ngự liên thức thuỷ” tại ngày hội.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang cho biết, trong dòng chảy văn hóa Huế, hoa sen từ lâu đã trở thành biểu tượng của vẻ đẹp thanh khiết, cốt cách cao nhã và tâm hồn người Huế. Sen không chỉ hiện diện trong cảnh quan, kiến trúc, thi ca hay ẩm thực, mà còn thấm sâu vào đời sống tinh thần, thể hiện triết lý sống thanh tao, nhân văn, hài hòa với thiên nhiên của người dân nơi đây.

Từ những kết quả bước đầu và sự đón nhận tích cực của người dân, du khách, thành phố Huế định hướng Ngày hội Sen không chỉ dừng lại ở một hoạt động mang tính thời điểm, mà sẽ từng bước được nghiên cứu, tổ chức định kỳ, bài bản và chuyên nghiệp hơn, để trở thành sản phẩm văn hóa - du lịch thường xuyên, có thương hiệu riêng, gắn với không gian Hồ Tịnh Tâm và hệ sinh thái du lịch di sản của thành phố..

Diễn ra trong các ngày 19-21/6, sự kiện mang đến một không gian trải nghiệm văn hóa gắn với sen Huế. Đây cũng là dịp để giới thiệu các sản phẩm du lịch, ẩm thực và làng nghề truyền thống đặc trưng của Huế đến với người dân, du khách trong nước và quốc tế. Thông qua sự kết hợp giữa nghệ thuật đương đại và các yếu tố truyền thống, Ngày hội mang đến không gian văn hóa giàu cảm xúc, nơi thiên nhiên, di sản và đời sống cộng đồng hòa quyện trong một trải nghiệm độc đáo.

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp thanh khiết của hoa sen trong đời sống văn hóa và không gian cung đình Huế, chủ đề “Ngự Liên Thức Thủy” của Ngày hội gợi mở hành trình đánh thức vẻ đẹp của sen giữa mặt nước cổ kính Hồ Tịnh Tâm - thắng cảnh nổi tiếng gắn liền với hình ảnh sen ngự và những giá trị văn hóa đặc sắc của triều Nguyễn.Tại Ngày hội diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc như không gian thực cảnh về sen trên mặt hồ và khu vực Đảo Bồng Lai với các tiểu cảnh nghệ thuật, hệ thống ánh sáng, không gian sắp đặt và khu vực check-in mang đậm dấu ấn văn hóa Huế. Khu vực trưng bày, giới thiệu các sản phẩm, thực phẩm chế biến từ sen như bánh sen, trà sen, mứt sen…; các sản phẩm thủ công mỹ nghệ và quà lưu niệm về sen như tranh sen, nón lá sen, vòng hạt sen, áo dài thêu họa tiết hoa sen góp phần quảng bá giá trị văn hóa, kinh tế và du lịch của loài hoa biểu tượng xứ Huế.

Sôi động Lễ hội mùa Hạ - Festival Huế 2026 ảnh 1

Trải nghiệm cùng hoa sen Huế.

Bên cạnh đó, chuỗi workshop cộng đồng mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm thú vị như ướp trà sen truyền thống, làm hoa sen giấy, trải nghiệm làm tonner sen, đan vòng tay sen, vẽ nón lá sen cùng nhiều hoạt động tương tác văn hóa đặc sắc khác, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa bản địa và nghề thủ công truyền thống.Điểm nhấn nổi bật của Ngày hội Sen Huế 2026 là chương trình nghệ thuật kết hợp trải nghiệm ẩm thực “Thức Thủy Show” diễn ra vào các tối 19-21/6. Chương trình là sự kết hợp giữa nghệ thuật trình diễn, âm nhạc, ánh sáng và nghệ thuật ẩm thực từ sen nhằm mang đến hành trình trải nghiệm đa giác quan, đồng thời góp phần kể câu chuyện về chiều sâu văn hóa, phong vị ẩm thực và nét thanh lịch của con người xứ Huế.

Với chuỗi hoạt động phong phú, đặc sắc và đậm đà bản sắc văn hóa, Ngày hội Sen Huế 2026 được kỳ vọng trở thành một trong những sự kiện nổi bật của Festival Huế 2026, góp phần làm đa dạng sản phẩm du lịch và nâng cao trải nghiệm cho du khách trong mùa du lịch hè. Thông qua việc kết hợp giữa không gian văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực và trải nghiệm cộng đồng, sự kiện tiếp tục khẳng định vị thế của Huế là thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam, trung tâm văn hóa và du lịch đặc sắc của cả nước.

PV
Festival Huế Ngự Liên Thức Thủy

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