Tác phẩm kinh điển được UNESCO đặt hàng ra mắt bản dịch Việt

Nguyệt Linh In bài viết
(Ngày Nay) - Tác phẩm kinh điển “Chủng tộc và lịch sử” của Claude Lévi Strauss, một trong những nhà nhân chủng học có ảnh hưởng sâu rộng nhất thế kỷ XX, vừa được giới thiệu tới bạn đọc Việt Nam qua bản chuyển ngữ của Nguyễn Kiến Giang.
Tác phẩm kinh điển được UNESCO đặt hàng ra mắt bản dịch Việt

Ra đời năm 1952 theo đặt hàng của UNESCO, văn bản ngắn này được coi như một tuyên ngôn trí tuệ về bình đẳng văn hóa và chống lại những định kiến kéo dài suốt nhiều thế kỷ trong nhận thức của phương Tây về thế giới ngoài Âu châu.

Trong thời điểm UNESCO nỗ lực kiến tạo một nền tảng tư tưởng chung nhằm ngăn ngừa các hình thức phân biệt chủng tộc sau Thế chiến II, Lévi Strauss đặt ra một loạt câu hỏi gai góc về bản chất của văn minh và học thuyết tiến bộ. Ông cho rằng nhiều cách nhìn mang dáng dấp “tiến hóa giả” đã khiến phương Tây mặc định mình ở vị trí ưu trội, còn các nền văn hóa khác bị xem như những nấc thang thấp hơn trong quá trình hướng tới một đích đến được gán sẵn.

Cách tư duy tuyến tính ấy, theo ông, vừa sai lầm vừa nguy hiểm, bởi lịch sử nhân loại không đi theo đường thẳng mà vận hành như một mạng lưới phức hợp, trong đó các nền văn hóa đan cài, tích lũy, đôi khi đứng yên, đôi khi bứt phá, nhưng luôn duy trì giá trị riêng.

Tác phẩm kinh điển được UNESCO đặt hàng ra mắt bản dịch Việt ảnh 1

Bìa sách Chủng tộc và lịch sử của Claude Lévi Strauss đã được chuyển ngữ tại Việt Nam. Ảnh: Omega+

Bằng giọng văn chính xác và lắng đọng nhân văn, Lévi Strauss khẳng định sự phong phú của kinh nghiệm con người không xuất phát từ đặc điểm sinh học hay sự khác biệt chủng tộc mà từ hoàn cảnh lịch sử, địa lý và xã hội. Ông viết rằng những đóng góp của các nền văn minh không hề gắn với màu da hay đặc tính sinh lý, mà được hình thành trong môi trường sống, hành trình lịch sử và các tương tác văn hóa. Quan điểm này, dù được trình bày cách đây hơn bảy thập kỷ, vẫn giữ nguyên sức gợi mở trong bối cảnh toàn cầu hóa hôm nay.

Ấn bản tiếng Việt do Omega Plus phát hành nằm trong Tủ sách Nhân học, giữ nguyên cấu trúc mười chương của nguyên tác, từ những vấn đề khởi đầu như tính đa dạng văn hóa và sự vận hành của thuyết tộc người là trung tâm, đến các luận điểm phức tạp hơn như ý nghĩa hai mặt của tiến bộ hay sự cộng tác giữa các nền văn hóa. Một phụ lục về sự nghiệp khoa học của Lévi Strauss giúp độc giả hình dung đầy đủ hơn về bối cảnh tư tưởng của tác giả, người được xem là một trong những trụ cột của nhân học cấu trúc.

Bên cạnh “Chủng tộc và lịch sử”, Lévi Strauss còn để lại nhiều công trình có tính nền tảng như “Các cấu trúc sơ đẳng của quan hệ thân tộc”, “Nhiệt đới buồn”, “Nhân học cấu trúc” hay bộ “Huyền thoại học”. Những tác phẩm này đã định hình lại phương pháp tiếp cận của nhân học hiện đại, mở ra một lối suy nghĩ sắc bén về mối tương tác giữa văn hóa, biểu tượng và ý nghĩa.

Việc bản tuyên ngôn khoa học do UNESCO chủ trương được chuyển ngữ tại Việt Nam không chỉ góp thêm một tư liệu quan trọng cho bạn đọc yêu thích nhân học mà còn gợi nhắc rằng đối thoại giữa các nền văn hóa luôn là điều kiện thiết yếu để con người nhận ra nhau trong sự bình đẳng trí tuệ. Ở điểm ấy, cuốn sách của Lévi Strauss vẫn giữ nguyên sức thuyết phục của một văn bản khai sáng.

Nguyệt Linh
UNESCO Chủng tộc và lịch sử Claude Lévi Strauss Omega+ Sách mới

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Từ 1.200 tác phẩm đến 12 giải thưởng: Dấu ấn một mùa báo chí vì cộng đồng
Từ 1.200 tác phẩm đến 12 giải thưởng: Dấu ấn một mùa báo chí vì cộng đồng
(Ngày Nay) - Tối 10/12, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) diễn ra Lễ tổng kết và trao Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS. Chương trình do Báo Sức khỏe và Đời sống và Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) đồng tổ chức, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam.
Siêu kết cấu đặc biệt nhất thế giới được Đại gia "Đường bia" "trình làng" tại 321 Vĩnh Hưng (Hà Nội).
Đại gia "Đường bia" đề xuất thí điểm mô hình "Đường cao tốc và đường sắt đô thị" tích hợp đa tầng tại metro Hòa Lạc - Văn Cao
(Ngày Nay) -Chiều ngày 11/12/2025, Công ty Thương binh nặng Hòa Bình, doanh nghiệp gắn với tên tuổi doanh nhân "Đường bia" tổ chức công bố kết quả thử tải mô hình "Đường cao tốc và đường sắt đô thị" tích hợp đa tầng tại 321 Vĩnh Hưng (Hà Nội).
Ttiêm vaccine cho trẻ em tại ấp Mười Mẫu, xã Hưng Phước (Đồng Nai)
Thực hiện Nghị quyết 72-NQ/TW: Niềm vui ở vùng biên viễn
(Ngày Nay) - Niềm tin của nhân dân đã và đang là động lực để địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 72, thắp lên hy vọng về một cộng đồng khỏe mạnh và phát triển bền vững nơi vùng biên giới Đồng Nai.
Hà Nội đề xuất chọn phương án làm đại lộ cảnh quan sông Hồng
Hà Nội đề xuất chọn phương án làm đại lộ cảnh quan sông Hồng
(Ngày Nay) - Phương án tuyến đường bám theo đê hiện hữu được Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội đánh giá đáp ứng tốt hơn các yêu cầu kỹ thuật nhờ hạn chế tác động bãi sông, phù hợp quy hoạch giao thông và giảm giải phóng mặt bằng. Đây là nội dung trong báo cáo Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội gửi UBND TP sau khi rà soát các quy hoạch và tổng hợp ý kiến các đơn vị liên quan.