Thủ tục hành chính di sản văn hóa thay đổi thế nào từ đầu năm 2026?

(Ngày Nay) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi và bãi bỏ trong lĩnh vực di sản văn hóa, có hiệu lực từ 15/1/2026.
Du khách tìm hiểu và tham quan bộ sưu tập vũ khí thời Lê được công nhận là bảo vật quốc gia.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới, được thay thế, sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực di sản văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của đơn vị này.

Theo đó, các thủ tục hành chính bị bãi bỏ gồm: Thủ tục cấp giấy phép thăm dò, khai quật khảo cổ; Thủ tục đưa bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng cấp tỉnh, bảo tàng ngoài công lập và tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu bảo vật quốc gia ra nước ngoài theo chương trình hợp tác quốc tế để giới thiệu, quảng bá lịch sử, văn hóa, đất nước và con người Việt Nam; Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích…

Thủ tục hành chính mới ban hành gồm: Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia có nguồn gốc Việt Nam ở nước ngoài về nước; Xác nhận di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia nhập khẩu không vì mục đích lợi nhuận; Thủ tục cấp giấy phép làm bản sao bảo vật quốc gia; Thủ tục cấp Giấy chứng nhận chuyên gia giám định di vật, cổ vật; Thủ tục cấp giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật; Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư kinh doanh di vật, cổ vật…

Thủ tục hành chính được thay thế là: Thủ tục cấp giấy phép mang di vật, cổ vật không thuộc sở hữu nhà nước, sở hữu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ra nước ngoài; Thủ tục cấp giấy phép khai quật khẩn cấp; thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích…

Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ là Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/1/2026./.

Các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thay thế các thủ tục hành chính tương ứng đã công bố tại các Quyết định số 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 28/12/2022, Quyết định số 3638/QĐ-BVHTTDL ngày 27/11/2023, Quyết định số 945/QĐ-BVHTTDL ngày 09/4/2025, Quyết định số 3955/QĐ-BVHTTDL ngày 09/12/2024./.

Bộ hiện vật tượng rồng thời Thiệu Trị được đặt trước sân nhà hát Duyệt Thị Đường, Đại Nội Huế. (Ảnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
