Tái định nghĩa “tuổi nghỉ hưu”: Thế hệ Baby Boomers Việt Nam đang theo đuổi những chuyến phiêu lưu “không tuổi”

(Ngày Nay) - Cuộc sống nghỉ hưu từng được xem là khoảng thời gian để sống chậm lại và nghỉ ngơi, nhưng giờ đây, thế hệ Baby Boomers (thế hệ sinh ra từ 1946 đến 1964) đang định nghĩa lại khái niệm này bằng khao khát được sống hết mình với những trải nghiệm trọn vẹn.

Theo nghiên cứu của Booking.com, có đến 50% khách du lịch Việt Nam thuộc thế hệ này bày tỏ sự quan tâm đến các hoạt động thể chất như cưỡi ngựa, và 37% sẵn sàng chi tiền cho một chuyến đi để đời vào năm 2025 thay vì để lại tài sản thừa kế cho thế hệ sau. Những con số này cho thấy mong muốn được tận hưởng cuộc sống trọn từng phút giây của thế hệ Baby Boomer. Không còn hài lòng với những kỳ nghỉ dưỡng yên bình, thế hệ này đang tìm kiếm những hành trình đánh thức nguồn năng lượng tươi trẻ bên trong mình và thúc đẩy họ vượt ra khỏi những vòng lặp dễ đoán. Hòa cùng tinh thần “phiêu lưu không tuổi” này, Booking.com đã tổng hợp những trải nghiệm phiêu lưu táo bạo và đầy trải nghiệm khắp Việt Nam dành cho những du khách thích khám phá và không ngần ngại thử thách chính mình.

Trượt cát phiêu lưu tại Quảng Bình

Ai nói rằng chỉ có trẻ nhỏ mới được vui chơi? Tại đồi cát Quang Phú, nơi những triền cát trắng mịn màng hòa cùng thảm thực vật xanh mướt, bộ môn trượt ván trên cát trở thành trải nghiệm vừa thư giãn, vừa kích thích. Với 31% du khách Việt Nam thuộc thế hệ Baby Boomer tham gia khảo sát đang tìm kiếm những trải nghiệm "nên thử một lần trong đời” như trượt cát bằng ván, độ dốc thoai thoải của đồi cát tại đây tạo điều kiện lý tưởng để du khách ở độ tuổi ”xế chiều” tự tin và thoải mái trải nghiệm.

Quang Phú cũng là một trong những đồi cát đẹp nhất ở miền Trung tại Việt Nam, nổi tiếng với vẻ đẹp như tranh vẽ khi cả đồi cát ngả sang sắc vàng đỏ dưới ánh hoàng hôn sau những cơn mưa hè.

Lướt trên những thửa ruộng xanh mướt tại Yên Bái

Với những du khách khao khát chinh phục độ cao, trải nghiệm dù lượn tại Yên Bái mang đến sự kết hợp hiếm có giữa cảm giác mạo hiểm và yên bình. Dưới tán dù sặc sỡ, du khách có thể lướt nhẹ trên những thửa ruộng bậc thang trải dài, dòng sông uốn lượn và đỉnh núi chìm trong sương mờ. Cảm giác vừa hồi hộp nhưng cũng vừa thỏa mãn sẽ đưa du khách khám phá một vẻ đẹp khác biệt của miền Bắc Việt Nam so với tuyến đường du lịch đã quá quen thuộc. Du khách có thể bắt đầu trải nghiệm này tại Mebayluon Paragliding Clubhouse (CLB Dù lượn Mebayluon) ở Pu Chu Chay – một homestay đầy quyến rũ và có thể đặt trên Booking.com. Không chỉ mang đến trải nghiệm ngắm cảnh “có một không hai”, bộ môn này còn là lời mời gọi thế hệ Baby Boomer “dang rộng đôi cánh” để khám phá và chứng minh rằng “rừng càng già càng cay”. Sau khi kết thúc hành trình bay đầy cảm xúc, du khách có thể thư giãn bên hồ bơi, tản bộ trong khu vườn xanh mát hoặc ngắm nhìn toàn cảnh từ ban công riêng trong khu homestay này.

Bay lượn tự do cùng biển trời Nha Trang

Với 24% du khách Baby Boomer Việt Nam tham gia khảo sát mong muốn thử sức với bộ môn nhảy dù, Nha Trang chính là điểm đến lý tưởng để tận hưởng cảm giác tự do tại một trong những cung đường biển đẹp nhất đất nước. Trải nghiệm này đưa du khách bay lướt trên mặt nước xanh ngọc và những ngọn đồi rợp bóng cây trước khi đáp xuống bãi cát trắng của thành phố biển sôi động. Những cú nhảy đôi được hướng dẫn và đồng hành bởi huấn luyện viên chuyên nghiệp sẽ đảm bảo sự an toàn và trải nghiệm khó quên cho cả những người lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác mạnh với bộ môn dù bay này. Ngoài ra, tại Nha Trang còn có vô vàn trải nghiệm khám phá khác, từ các chuyến tham quan đảo bằng du thuyền cho đến những bữa tiệc hải sản tươi ngon dọc bờ biển.

Tất nhiên với những ai khao khát trải nghiệm cảm giác “đỉnh của chóp”, bầu trời luôn chờ đợi bạn khám phá.

Khám phá Bến Tre bằng buồm và xe máy

Không nhất thiết phải là những hoạt động cảm giác mạnh, hành trình phiêu lưu còn có thể bắt đầu từ chuyến đi men theo những lối mòn quanh co hay “lạc trôi” trên những dòng sông yên bình của đồng bằng sông Cửu Long. Trải nghiệm khám phá Bến Tre nửa ngày bằng xe máy và thuyền buồm - có thể đặt trên Booking.com - sẽ mang đến cho các du khách thuộc thế hệ Baby Boomer một cảm giác phiêu lưu hoàn toàn khác: chậm rãi, nhiều cảm xúc và đầy ắp niềm vui bất ngờ. Du khách có thể lướt qua những ngôi làng rợp bóng dừa bằng chiếc xe máy, thi thoảng ngẫu hứng dừng lại xem người dân dệt chiếu hoặc thử các loại trái cây ở một khu chợ địa phương. Hành trình tiếp theo trên chiếc ghe hoặc thuyền gỗ nhỏ còn thư thái hơn nữa, khi đưa du khách đi dọc một nhánh sông Mê Kông, nơi những khoảnh khắc đời thường, tiếng trẻ em nô đùa, cảnh nông dân thu hoạch, lướt qua như một tấm bưu thiếp sống động.

Chuyến đi khám phá miền Tây này vừa mang đến trải nghiệm giàu bản sắc văn hóa, vừa vẽ lên một Việt Nam chân thật, hoàn hảo cho những ai tìm kiếm sự phiêu lưu, phấn khích từ những điều bình dị thay vì cảm giác mạnh.

Chèo thuyền giữa thiên đường Phú Quốc

Một số hành trình tuyệt vời nhất xảy ra ngay trên mặt biển. Ở Bãi Sao thanh bình, hoạt động chèo thuyền kayak sẽ đưa du khách hòa mình vào âm hưởng của thiên nhiên. Với làn nước xanh ngọc trong vắt, bãi cát trắng mịn và đường chân trời được điểm xuyết bởi những rặng dừa đung đưa, mỗi nhịp chèo đều mang lại cảm giác đầy thư thái. Khí hậu ôn hoà và những con sóng êm dịu của hòn đảo này cực kỳ lý tưởng cho những ai yêu thích phiêu lưu nhẹ nhàng, cụ thể du khách có thể thử đi bộ dưới đáy biển ngắm "vườn" san hô, lặn biển khám phá đại dương đầy màu sắc hay lênh đênh trên những chiếc thuyền thúng. Đây vừa là một cuộc phiêu lưu, vừa là một trải nghiệm “thân - tâm - trí” tròn đầy, hoàn hảo cho những ai muốn đắm mình trọn vẹn vào đất trời, nơi mỗi hơi thở chậm lại và những điều kỳ diệu của đại dương dần hé lộ trong sự yên lặng.

Cắm trại dưới bầu trời sao ở hồ Trị An (Đồng Nai)

Đến hồ Trị An (Đồng Nai), mô hình cắm trại (glamping) sẽ mang đến cho thế hệ Baby Boomer trải nghiệm phiêu lưu nhẹ nhàng hơn, với cảm giác hòa mình vào thiên nhiên mà vẫn thoải mái, tiện nghi. Tại đây, những chiếc lều bên hồ, màn sương sớm và làn gió nhẹ thoảng qua mặt nước như đưa du khách đến gần hơn với thiên nhiên, tạo nên sự cân bằng hoàn hảo giữa tiện nghi và trải nghiệm khám phá. Du khách có thể tận hưởng hành trình một cách nhẹ nhàng với những hoạt động như bắn cung, ném phi tiêu hoặc câu cá bên hồ. Khi màn đêm buông xuống, điều kỳ diệu mới thực sự bắt đầu. Với 74% du khách Việt Nam tham gia khảo sát mong muốn tìm đến bầu trời đêm để ngắm sao, góc yên tĩnh tại Hồ Trị An mang du khách xa rời khỏi ánh đèn phố thị, đến gần gũi hơn với vũ trụ bao la và kỳ diệu. Nằm trên chiếc võng, ngắm những chòm sao lấp lánh trên trời, sự kết nối với thiên nhiên bỗng trở nên sâu sắc, tĩnh tại và riêng tư hơn bao giờ hết.

Nghiên cứu Dự đoán Xu hướng Du lịch 2025 do Booking.com ủy quyền thực hiện, khảo sát trên nhóm người trưởng thành có kế hoạch đi du lịch vì mục đích công việc hoặc giải trí trong vòng 12–24 tháng tới. Tổng cộng có 27.713 người tham gia khảo sát tại 33 quốc gia và vùng lãnh thổ (bao gồm: 1.016 người từ Argentina, 1.002 từ Úc, 502 từ Áo, 1.003 từ Bỉ, 1.002 từ Brazil, 1.006 từ Canada, 1.007 từ Trung Quốc, 1.005 từ Colombia, 501 từ Croatia, 501 từ Đan Mạch, 1.011 từ Pháp, 1.009 từ Đức, 1.004 từ Hồng Kông, 1.002 từ Ấn Độ, 506 từ Ireland, 501 từ Israel, 1.014 từ Ý, 1.008 từ Nhật Bản, 1.013 từ Mexico, 1.011 từ Hà Lan, 1.003 từ New Zealand, 504 từ Bồ Đào Nha, 508 từ Singapore, 1.004 từ Hàn Quốc, 1.008 từ Tây Ban Nha, 509 từ Thụy Điển, 500 từ Thụy Sĩ, 507 từ Đài Loan, 1.009 từ Thái Lan, 503 từ UAE, 1.012 từ Vương quốc Anh, 1.006 từ Mỹ và 1.016 từ Việt Nam). Người tham gia đã hoàn thành khảo sát trực tuyến vào tháng 7–8 năm 2024.