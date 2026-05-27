NASA công bố kế hoạch xây căn cứ trên Mặt Trăng

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Ngày 27/5, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã công bố sáng kiến Căn cứ Mặt Trăng, vạch ra kế hoạch thiết lập sự hiện diện lâu dài của con người gần cực Nam Mặt Trăng. Đây là một phần trong chương trình thám hiểm quy mô lớn Artemis.
NASA công bố kế hoạch xây căn cứ trên Mặt Trăng

Tại cuộc họp báo tại trụ sở chính của NASA ở Washington, D.C., các quan chức NASA trình bày rõ chiến lược và lộ trình nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng hỗ trợ hoạt động thám hiểm lâu dài của con người, nghiên cứu khoa học và các hoạt động thương mại trên Mặt Trăng. Cụ thể, Căn cứ Mặt Trăng sẽ được xây dựng theo 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên kéo dài đến năm 2029, tập trung vào thám hiểm bằng robot và thử nghiệm công nghệ trong môi trường Mặt Trăng. Giai đoạn thứ hai từ năm 2029 - 2032, triển khai các hệ thống ban đầu phục vụ nơi cư trú, cũng như cơ sở hạ tầng điện và thông tin liên lạc. Giai đoạn thứ ba, bắt đầu sau năm 2032, nhằm thiết lập sự hiện diện lâu dài của con người trên Mặt Trăng và thúc đẩy các công nghệ tiên tiến để sử dụng tài nguyên của Mặt Trăng.

NASA giải thích lý do chọn cực Nam Mặt Trăng làm nơi đặt căn cứ là do khu vực này có thời gian chiếu sáng của Mặt Trời kéo dài, thuận lợi cho hoạt động sản xuất điện Mặt Trời và cung cấp điều kiện nhiệt ổn định hơn cho các hoạt động trên bề mặt. Khu vực này còn có ý nghĩa to lớn về mặt khoa học, do nằm gần một số địa hình cổ xưa nhất của Mặt Trăng, một phần của hố va chạm lớn nhất được biết đến trong hệ Mặt Trời. Theo NASA, các mẫu vật từ khu vực này có thể cung cấp những hiểu biết mới về lịch sử sơ khai của Mặt Trăng và hệ Trái Đất-Mặt Trăng, cũng như quá trình hình thành của hệ Mặt Trời. Cơ quan này nhấn mạnh Căn cứ Mặt Trăng sẽ đóng vai trò là trung tâm nghiên cứu khoa học, thử nghiệm công nghệ và thám hiểm vũ trụ, thúc đẩy các công nghệ tiên tiến cho các sứ mệnh không gian sâu trong tương lai và nền kinh tế Mặt Trăng đang nổi.

PV
NASA mặt trăng căn cứ

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Tập đoàn FLC công bố nhiều kế hoạch đáng chú ý tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2026
Tập đoàn FLC công bố nhiều kế hoạch đáng chú ý tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2026
(Ngày Nay) -Có mặt tại Đại hội, ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch Tập đoàn FLC gửi lời chào và chúc sức khoẻ tới Đại hội đồng cổ đông. Ông bày tỏ hy vọng các cổ đông sẽ tiếp tục đồng hành, tin tưởng và ủng hộ Tập đoàn trong giai đoạn tới, qua đó tạo nền tảng để FLC sớm phục hồi đà tăng trưởng và phát triển.
Mỹ Anh và Matthew Ifield: Hai gương mặt trẻ kể tiếp câu chuyện Việt - Úc bằng âm nhạc
Mỹ Anh và Matthew Ifield: Hai gương mặt trẻ kể tiếp câu chuyện Việt - Úc bằng âm nhạc
(Ngày Nay) - Hợp tác cùng Hot Panda Media, với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Úc tại Việt Nam, ALL EARS: FOCUS AUSTRALIA 2026 đã mở ra chương tiếp theo cho một trong những sáng kiến ngoại giao văn hóa được mong đợi nhất trong mối quan hệ Việt Nam - Úc. Tiếp nối thành công của mùa đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2024, chương trình năm nay đến với Hà Nội và Huế với quy mô mở rộng, bước ra khỏi định dạng Toạ đàm và Biểu diễn quen thuộc để vươn tới một sân khấu nghệ thuật lớn hơn.
Nền nhiệt tại Ấn Độ gần chạm ngưỡng 50 độ C
Nền nhiệt tại Ấn Độ gần chạm ngưỡng 50 độ C
(Ngày Nay) - Ngày 27/5, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cảnh báo nắng nóng cực đoan đang bao trùm quốc gia đông dân nhất thế giới. Lời cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh lực lượng quân đội Ấn Độ phải căng mình ứng phó các vụ cháy rừng, còn chính quyền địa phương ghi nhận nhiều trường hợp tử vong do sốc nhiệt.
Lễ công bố thông tin Hội thảo quốc tế “APEC 2027 - Nâng tầm phát triển văn hóa - du lịch Phú Quốc” diễn ra sáng 27/5 tại Hà Nội
Công bố Hội thảo quốc tế “APEC 2027 - Nâng tầm phát triển văn hóa - du lịch Phú Quốc”
(Ngày Nay) -  Ngày 27/5, tại Hà Nội, Báo Đại đoàn kết tổ chức Lễ công bố thông tin Hội thảo quốc tế “APEC 2027 - Nâng tầm phát triển văn hóa - du lịch Phú Quốc”, sự kiện được kỳ vọng trở thành diễn đàn quy mô lớn nhằm đóng góp các giải pháp và sáng kiến phát triển bền vững cho Phú Quốc trong bối cảnh Việt Nam chuẩn bị đăng cai Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.
Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel R. Fernandez III.
Cột mốc lịch sử mở ra tầm nhìn mới cho quan hệ Việt Nam - Philippines
(Ngày Nay) - Nhân dịp Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Philippines từ ngày 31/5 đến ngày 1/6/2026, Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel R. Fernandez III đã có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa của chuyến thăm cũng như triển vọng hợp tác sâu rộng giữa hai quốc gia trong thời gian tới.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026​
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026​
(Ngày Nay) - Ngày 27/5, tại tỉnh Quảng Ninh, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”. Sự kiện do Bộ Y tế phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức.
Cuộc chạy đua đầy khó khăn để phát triển vaccine Ebola
Cuộc chạy đua đầy khó khăn để phát triển vaccine Ebola
(Ngày Nay) - Khi dịch Ebola bùng phát trở lại tại Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo và bắt đầu lan sang Uganda, giới khoa học quốc tế đang bước vào một cuộc chạy đua khẩn cấp nhằm phát triển vaccine phòng chủng virus Bundibugyo - một biến thể hiếm nhưng đặc biệt nguy hiểm của virus Ebola. Tuy nhiên, khác với những đợt dịch trước, lần này thế giới gần như bước vào cuộc chiến mà không có sẵn “lá chắn” phòng ngừa hiệu quả.