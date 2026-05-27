Vụ trộm chấn động tại bảo tàng Louvre được dựng thành phim

(Ngày Nay) - Vụ trộm táo tợn xảy ra tại bảo tàng Louvre Museum hồi năm ngoái, khi các đối tượng lấy đi số trang sức trị giá khoảng 100 triệu USD, sắp được chuyển thể thành phim điện ảnh và loạt phim tài liệu.
Theo Nhà xuất bản Flammarion, đạo diễn người Pháp Romain Gavras sẽ lấy cảm hứng từ cuốn sách điều tra Main basse sur le Louvre (tạm dịch: “Cú ra tay tại Louvre”) để thực hiện dự án điện ảnh này.

Bản quyền chuyển thể cuốn sách về vụ trộm xảy ra ngày 19/10/2025 đã được bán cho công ty sản xuất Iconoclast, trong khi bản quyền loạt phim tài liệu thuộc về một nhà sản xuất của Anh.

Cuốn sách do 3 nhà báo của các tờ Le Parisien, Le Monde và tạp chí Paris Match chấp bút, dự kiến phát hành ngày 27/5 tới.

Theo tạp chí điện ảnh Le Film Francais, dự án phim hiện đang trong giai đoạn phát triển, song tên phim và dàn diễn viên vẫn chưa được công bố.

Vụ trộm tại bảo tàng Louvre từng gây chấn động dư luận quốc tế và kéo theo cuộc khủng hoảng an ninh tại bảo tàng nổi tiếng này, dẫn tới việc thay thế giám đốc khi đó là bà Laurence des Cars.

Sau 7 tháng điều tra, dù các nghi phạm chính đã bị bắt giữ, nhưng lượng trang sức bị đánh cắp vẫn chưa được tìm thấy. Các tác giả cuốn sách nhận định sự biến mất của khối tài sản này đã trở thành “một bí ẩn phức tạp”, khiến giới điều tra lúng túng. Vụ việc cho thấy nạn trộm cắp tác phẩm nghệ thuật đang trở thành “một ngành kinh doanh” đối với giới tội phạm, khi thị trường chợ đen ngày càng mở rộng.

