Kết quả các môn học chung trình độ trung cấp, cao đẳng được xem xét công nhận tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp

(Ngày Nay) -  Kết quả các môn học chung trình độ trung cấp, cao đẳng được xem xét công nhận tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp
Dự thảo Thông tư được xây dựng nhằm bảo đảm sự thống nhất, liên thông trong hệ thống giáo dục quốc dân; nâng cao hiệu quả quản lí về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực giáo dục nghề nghiệp.

Theo dự thảo, các môn học chung áp dụng trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng gồm: Ngoại ngữ; Năng lực số; Giáo dục chính trị; Pháp luật; Giáo dục Quốc phòng và An ninh; Giáo dục thể chất.

Đối với môn Ngoại ngữ, dự thảo quy định ngoại ngữ được sử dụng trong đào tạo có thể là tiếng Anh hoặc các ngoại ngữ khác được sử dụng phổ biến như: Tiếng Trung, tiếng Nhật Bản, tiếng Hàn Quốc, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Lào và ngôn ngữ quốc gia của Campuchia. Thủ trưởng cơ sở giáo dục nghề nghiệp quyết định lựa chọn ngoại ngữ phù hợp với yêu cầu thực tiễn đào tạo; đồng thời ưu tiên lựa chọn tiếng Anh để thực hiện lộ trình đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Dự thảo cũng quy định cụ thể thời lượng đối với từng môn học chung theo từng trình độ đào tạo. Trong đó, môn Ngoại ngữ có thời lượng 90 giờ (tương đương 3 tín chỉ) đối với trình độ trung cấp và 120 giờ (tương đương 4 tín chỉ) đối với trình độ cao đẳng; môn Năng lực số có thời lượng 45 giờ (tương đương 2 tín chỉ) đối với trình độ trung cấp và 75 giờ (tương đương 3 tín chỉ) đối với trình độ cao đẳng. Môn Giáo dục chính trị có thời lượng 45 giờ (tương đương 3 tín chỉ) đối với trình độ trung cấp và 75 giờ (tương đương 5 tín chỉ) đối với trình độ cao đẳng. Môn Pháp luật có thời lượng 30 giờ (tương đương 2 tín chỉ) đối với trình độ trung cấp và 45 giờ (tương đương 3 tín chỉ) đối với trình độ cao đẳng. Môn Giáo dục thể chất được quy định thời lượng 30 giờ (tương đương 1 tín chỉ) đối với trình độ trung cấp và 60 giờ (tương đương 2 tín chỉ) đối với trình độ cao đẳng. Môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh có thời lượng 45 giờ (tương đương 2 tín chỉ) đối với trình độ trung cấp và 75 giờ (tương đương 3 tín chỉ) đối với trình độ cao đẳng.

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo là quy định kết quả học tập các môn học chung trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng được công nhận tại tất cả các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Kết quả học tập của môn học chung mà người học đã tích lũy được được công nhận để xem xét về giá trị chuyển đổi cho môn học tương ứng khi người học chuyển ngành, nghề đào tạo hoặc chuyển hình thức học tập.

Dự thảo Thông tư đồng thời quy định cụ thể trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong xây dựng, biên soạn, rà soát, cập nhật chương trình, giáo trình. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình các môn học chung; đồng thời tổ chức biên soạn, thẩm định, ban hành giáo trình các môn Giáo dục chính trị, Pháp luật, Giáo dục Quốc phòng và An ninh để thống nhất sử dụng trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

Đối với các môn Ngoại ngữ, Năng lực số và Giáo dục thể chất, thủ trưởng các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp tổ chức xây dựng hoặc lựa chọn để thẩm định, ban hành giáo trình theo chương trình các môn học chung do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Theo dự thảo, chương trình, giáo trình các môn học chung được rà soát, cập nhật định kì không quá 5 năm một lần nhằm bảo đảm phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ, thị trường lao động trong nước và quốc tế cũng như yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo.

(Ngày Nay) -Có mặt tại Đại hội, ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch Tập đoàn FLC gửi lời chào và chúc sức khoẻ tới Đại hội đồng cổ đông. Ông bày tỏ hy vọng các cổ đông sẽ tiếp tục đồng hành, tin tưởng và ủng hộ Tập đoàn trong giai đoạn tới, qua đó tạo nền tảng để FLC sớm phục hồi đà tăng trưởng và phát triển.
(Ngày Nay) - Hợp tác cùng Hot Panda Media, với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Úc tại Việt Nam, ALL EARS: FOCUS AUSTRALIA 2026 đã mở ra chương tiếp theo cho một trong những sáng kiến ngoại giao văn hóa được mong đợi nhất trong mối quan hệ Việt Nam - Úc. Tiếp nối thành công của mùa đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2024, chương trình năm nay đến với Hà Nội và Huế với quy mô mở rộng, bước ra khỏi định dạng Toạ đàm và Biểu diễn quen thuộc để vươn tới một sân khấu nghệ thuật lớn hơn.
(Ngày Nay) - Ngày 27/5, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cảnh báo nắng nóng cực đoan đang bao trùm quốc gia đông dân nhất thế giới. Lời cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh lực lượng quân đội Ấn Độ phải căng mình ứng phó các vụ cháy rừng, còn chính quyền địa phương ghi nhận nhiều trường hợp tử vong do sốc nhiệt.
(Ngày Nay) -  Ngày 27/5, tại Hà Nội, Báo Đại đoàn kết tổ chức Lễ công bố thông tin Hội thảo quốc tế “APEC 2027 - Nâng tầm phát triển văn hóa - du lịch Phú Quốc”, sự kiện được kỳ vọng trở thành diễn đàn quy mô lớn nhằm đóng góp các giải pháp và sáng kiến phát triển bền vững cho Phú Quốc trong bối cảnh Việt Nam chuẩn bị đăng cai Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.
(Ngày Nay) - Nhân dịp Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Philippines từ ngày 31/5 đến ngày 1/6/2026, Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel R. Fernandez III đã có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa của chuyến thăm cũng như triển vọng hợp tác sâu rộng giữa hai quốc gia trong thời gian tới.
(Ngày Nay) - Ngày 27/5, tại tỉnh Quảng Ninh, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”. Sự kiện do Bộ Y tế phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức.
(Ngày Nay) - Khi dịch Ebola bùng phát trở lại tại Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo và bắt đầu lan sang Uganda, giới khoa học quốc tế đang bước vào một cuộc chạy đua khẩn cấp nhằm phát triển vaccine phòng chủng virus Bundibugyo - một biến thể hiếm nhưng đặc biệt nguy hiểm của virus Ebola. Tuy nhiên, khác với những đợt dịch trước, lần này thế giới gần như bước vào cuộc chiến mà không có sẵn “lá chắn” phòng ngừa hiệu quả.