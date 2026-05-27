(Ngày Nay) - Kết quả các môn học chung trình độ trung cấp, cao đẳng được xem xét công nhận tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Dự thảo Thông tư được xây dựng nhằm bảo đảm sự thống nhất, liên thông trong hệ thống giáo dục quốc dân; nâng cao hiệu quả quản lí về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực giáo dục nghề nghiệp.

Theo dự thảo, các môn học chung áp dụng trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng gồm: Ngoại ngữ; Năng lực số; Giáo dục chính trị; Pháp luật; Giáo dục Quốc phòng và An ninh; Giáo dục thể chất.

Đối với môn Ngoại ngữ, dự thảo quy định ngoại ngữ được sử dụng trong đào tạo có thể là tiếng Anh hoặc các ngoại ngữ khác được sử dụng phổ biến như: Tiếng Trung, tiếng Nhật Bản, tiếng Hàn Quốc, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Lào và ngôn ngữ quốc gia của Campuchia. Thủ trưởng cơ sở giáo dục nghề nghiệp quyết định lựa chọn ngoại ngữ phù hợp với yêu cầu thực tiễn đào tạo; đồng thời ưu tiên lựa chọn tiếng Anh để thực hiện lộ trình đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Dự thảo cũng quy định cụ thể thời lượng đối với từng môn học chung theo từng trình độ đào tạo. Trong đó, môn Ngoại ngữ có thời lượng 90 giờ (tương đương 3 tín chỉ) đối với trình độ trung cấp và 120 giờ (tương đương 4 tín chỉ) đối với trình độ cao đẳng; môn Năng lực số có thời lượng 45 giờ (tương đương 2 tín chỉ) đối với trình độ trung cấp và 75 giờ (tương đương 3 tín chỉ) đối với trình độ cao đẳng. Môn Giáo dục chính trị có thời lượng 45 giờ (tương đương 3 tín chỉ) đối với trình độ trung cấp và 75 giờ (tương đương 5 tín chỉ) đối với trình độ cao đẳng. Môn Pháp luật có thời lượng 30 giờ (tương đương 2 tín chỉ) đối với trình độ trung cấp và 45 giờ (tương đương 3 tín chỉ) đối với trình độ cao đẳng. Môn Giáo dục thể chất được quy định thời lượng 30 giờ (tương đương 1 tín chỉ) đối với trình độ trung cấp và 60 giờ (tương đương 2 tín chỉ) đối với trình độ cao đẳng. Môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh có thời lượng 45 giờ (tương đương 2 tín chỉ) đối với trình độ trung cấp và 75 giờ (tương đương 3 tín chỉ) đối với trình độ cao đẳng.

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo là quy định kết quả học tập các môn học chung trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng được công nhận tại tất cả các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Kết quả học tập của môn học chung mà người học đã tích lũy được được công nhận để xem xét về giá trị chuyển đổi cho môn học tương ứng khi người học chuyển ngành, nghề đào tạo hoặc chuyển hình thức học tập.

Dự thảo Thông tư đồng thời quy định cụ thể trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong xây dựng, biên soạn, rà soát, cập nhật chương trình, giáo trình. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình các môn học chung; đồng thời tổ chức biên soạn, thẩm định, ban hành giáo trình các môn Giáo dục chính trị, Pháp luật, Giáo dục Quốc phòng và An ninh để thống nhất sử dụng trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

Đối với các môn Ngoại ngữ, Năng lực số và Giáo dục thể chất, thủ trưởng các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp tổ chức xây dựng hoặc lựa chọn để thẩm định, ban hành giáo trình theo chương trình các môn học chung do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Theo dự thảo, chương trình, giáo trình các môn học chung được rà soát, cập nhật định kì không quá 5 năm một lần nhằm bảo đảm phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ, thị trường lao động trong nước và quốc tế cũng như yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo.