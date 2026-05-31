Tầm nhìn có chiều sâu, thực tiễn và chiến lược của Việt Nam tại Đối thoại Shangri-la

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-la lần thứ 23 tại Singapore vừa qua thực sự rất có chiều sâu, thực tiễn, mang tính chiến lược và có tầm nhìn dài hạn cho khu vực.
Tầm nhìn có chiều sâu, thực tiễn và chiến lược của Việt Nam tại Đối thoại Shangri-la

Đây là ấn tượng của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Neak Chandarith - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quốc tế và Chính sách công (IISPP), Đại học Hoàng gia Phnom Penh (RUPP), một trong số hàng trăm đại biểu đến từ 44 quốc gia trên thế giới tham dự sự kiện.

Tầm nhìn có chiều sâu, thực tiễn và chiến lược của Việt Nam tại Đối thoại Shangri-la ảnh 1

Học giả Campuchia ấn tượng với bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23. Ảnh: TTXVN phát

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Neak Chandarith bày tỏ vinh dự được tham dự, trực tiếp nghe bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ông nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc đây là lần đầu tiên người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam được mời phát biểu dẫn đề tại phiên khai mạc Đối thoại Shangri-la, một diễn đàn an ninh hàng đầu ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới.

Nhà nghiên cứu người Campuchia nhận định điều khiến bài phát biểu được đánh giá cao chính là lập trường của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên danh nghĩa đại diện cho các nước nhỏ và các quốc gia tầm trung khác. Theo ông, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ hiểu rõ về các thách thức toàn cầu, mà còn đưa ra một tiếng nói cân bằng, bảo vệ chủ quyền và quyền bình đẳng của các nước nhỏ và vừa giữa một thế giới đầy bất ổn, loạn lạc.

Từ góc tiếp cận đó, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Neak Chandarith cho rằng bài phát biểu thể hiện những thông điệp có ý nghĩa quan trọng mang tính nền tảng đối với các nước nhỏ và vừa. Trong đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đưa ra nhận định chính xác rằng thế giới hiện đang đối mặt với ba cuộc khủng hoảng lớn diễn ra đồng thời và tác động lẫn nhau. Đó là khủng hoảng trật tự quốc tế, khủng hoảng mô hình phát triển và khủng hoảng niềm tin chiến lược.

Người đứng đầu Viện Nghiên cứu Quốc tế và Chính sách công thuộc RUPP dẫn phát biểu của nhà lãnh đạo Việt Nam, nhấn mạnh trong môi trường cạnh tranh gay gắt giữa các cường quốc hiện nay, việc luật pháp quốc tế bị suy giảm sức ràng buộc, với các nguyên tắc bị diễn giải theo hướng áp đặt chủ quan, được thực thi không nhất quán hoặc được tiến hành theo hướng ưu tiên sử dụng sức mạnh đang đe dọa nghiêm trọng an ninh chung của thế giới. Môi trường này gây áp lực và khiến các nước nhỏ như Campuchia và các quốc gia tầm trung khác dễ bị tổn thương trước các áp lực về kinh tế, công nghệ và an ninh. Trong bối cảnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh rằng các cường quốc cần tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Hiến chương Liên hợp quốc (LHQ) và Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982. Để hóa giải các thách thức, chúng ta phải điều hướng cạnh tranh mang tính tất yếu này trong khuôn khổ pháp lý và có thể dự báo được. Đây chính là công cụ bảo vệ hữu hiệu nhất đối với các nước nhỏ, nhằm đảm bảo rằng lợi ích và chủ quyền được bảo vệ bình đẳng.

Tầm nhìn có chiều sâu, thực tiễn và chiến lược của Việt Nam tại Đối thoại Shangri-la ảnh 2

Phó giáo sư, Tiến sĩ Neak Chandarith - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quốc tế và Hành chính công (IISPP), Đại học Hoàng gia Phnom Penh (RUPP) trả lời phỏng vấn TTXVN. Ảnh: TTXVN

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Neak Chandarith đánh giá cao và cho rằng lập trường của Việt Nam tại diễn đàn an ninh khu vực lần này thể hiện chiều sâu, mang tính chiến lược và thực tiễn cao. Chuyên gia người Campuchia nhận định, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không nhìn thế giới theo quan điểm vị kỷ mà hiểu rằng không thể loại bỏ hoàn toàn cạnh tranh, bởi vì cạnh tranh là một hiện thực tất yếu trong quan hệ quốc tế. Trong bối cảnh đó, lập trường của Việt Nam tập trung vào “quản lý cạnh tranh có trách nhiệm và phòng ngừa rủi ro từ sớm, từ xa”, đề xuất thiết lập các cơ chế hành động cụ thể như hệ thống cảnh báo sớm, đường dây nóng khẩn cấp và quy trình quản lý sự cố. Lập trường mang tính nguyên tắc này được thể hiện rõ ràng trong vấn đề liên quan Biển Đông.

Theo học giả Campuchia, liên quan vấn đề Biển Đông, Việt Nam kiên định giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS năm 1982, tôn trọng quyền hợp pháp của các quốc gia khác, trong mối quan hệ với việc bảo vệ quyền tự vệ chính đáng của mình. Liên hệ lập trường của Việt Nam với vấn đề khu vực, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Neak Chandarith cho rằng đối với các quốc gia nhỏ như Campuchia, cách tiếp cận mang tính thực tiễn của Việt Nam trong việc thúc đẩy lòng tin là chương trình nghị sự đúng đắn, giúp ngăn chặn nguy cơ những hiểu lầm nhỏ leo thang thành xung đột trên diện rộng.

Đối thoại Shangri-la lần thứ 23 diễn ra từ ngày 29 - 31/5 tại Singapore với sự tham gia của hơn 550 đại biểu đến từ các viện nghiên cứu, cơ quan an ninh và quốc phòng của 44 quốc gia. Diễn đàn này được tổ chức lần đầu vào năm 2002 tại Singapore theo sáng kiến của Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) và đã trở thành diễn đàn thường niên có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh khu vực và quốc tế.

PV
Đối thoại Shangri-la Việt Nam

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Tuồng, Chèo và Cải lương lần đầu tiên cùng xuất hiện trong một tác phẩm nghệ thuật sau sáp nhập (Ảnh: Khánh Ly)
“Hạ Hồi Show” đánh dấu lần đầu Tuồng, Chèo, Cải lương chung một sân khấu
(Ngày Nay) - Tối 30/5 tại Rạp Hồng Hà (Hà Nội), chương trình tạp kỹ “Hạ Hồi Show - Bí mật triều đại phép thuật” đã chính thức ra mắt khán giả. Sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo người yêu nghệ thuật khi đánh dấu lần đầu tiên ba loại hình sân khấu truyền thống gồm Tuồng, Chèo và Cải lương cùng hội tụ trong một tác phẩm biểu diễn thống nhất.
Nghệ nhân Lê Văn Tuy
Nghệ nhân Lê Văn Tuy: “Giữ nghề nón là giữ một phần hồn quê”
(Ngày Nay) - Trong những năm gần đây, nón lá Làng Chuông dần được “làm mới” thông qua các hoạt động du lịch trải nghiệm, workshop thủ công và quảng bá văn hóa tới du khách trong và ngoài nước. Giữa sự chuyển mình ấy, nghệ nhân Lê Văn Tuy vẫn dành hơn nửa thế kỷ lặng lẽ ngồi bên những vành tre, lớp lá. Với ông, giữ nghề hôm nay không chỉ là giữ một kế sinh nhai, mà còn là giữ lại nhịp ký ức và hồn cốt của làng nghề truyền thống giữa dòng chảy hiện đại.
Hoa hậu Vanessa Pulgarín, cùng Á hậu 1 Faith Maria Porter và Á hậu 2 Nguyễn Hương Giang. Ảnh: MGI/Facebook
Hương Giang xuất sắc đoạt ngôi Á hậu 2 Miss Grand All Stars 2026
(Ngày Nay) - Vượt qua nhiều ứng viên giàu kinh nghiệm đến từ khắp nơi trên thế giới, Hương Giang đoạt ngôi Á hậu 2 tại Miss Grand International All Stars 2026. Thành tích này giúp đại diện Việt Nam trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất tại mùa giải All Stars đầu tiên trong lịch sử Miss Grand.
Ông Nguyễn Việt Trung, Đảng ủy viên, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng phường Cầu Giấy trao thư cảm ơn cho các hộ gia đình đã đồng thuận, tự nguyện bàn giao mặt bằng
Khơi thông “điểm nghẽn” an cư: Dấu ấn đồng thuận tại dự án tái định cư N01 D17 Cầu Giấy
(Ngày Nay) - Ngày 30/5, phường Cầu Giấy đã tổ chức hội nghị đối thoại, hướng dẫn trực tiếp quy trình nhận bàn giao căn hộ tại dự án nhà tái định cư N01 (ô đất D17, Khu đô thị mới Cầu Giấy. Nhằm cụ thể hóa mục tiêu đưa người dân trong diện di dời sớm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới với điều kiện "bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ", bảo đảm quyền lợi chính đáng cho các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng trên địa bàn.
Khai mạc Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026
Khai mạc Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026
(Ngày Nay) - Tối 30/5, dòng người khắp các nẻo đường thành phố Đà Nẵng đã đổ về hai bên bờ sông Hàn để chứng kiến đêm khai mạc Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2026. Sông Hàn vốn hiền hòa, thơ mộng đã trở thành “dòng sông ánh sáng” rực rỡ trong đêm hội khởi động mùa du lịch hè của thành phố biển.