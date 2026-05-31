Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam trang trọng kính mừng Đại lễ Phật đản

(Ngày Nay) - Trong không khí thiêng liêng của mùa Phật đản, sáng 31/5, tại Chùa Quán Sứ, Hà Nội, Ban thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (HĐTS TWGHPGVN) đã tổ chức kính mừng Phật đản Phật lịch 2570, dương lịch 2026, lan tỏa tâm từ bi tới toàn thể phật tử, công chúng.

Tham dự lễ Phật đản có sự quang lâm chứng minh của Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Hoằng pháp TW, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP Hà Nội; Hòa Thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông TWGHPGVN cùng chư Tôn đức Ban Thường trực HĐTS GHPGVN.

Dự Đại lễ còn có Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Phi Long; Phó Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng, đại diện Thành phố Hà Nội, cùng đông đảo phật tử và nhân dân.

Tuyên đọc Thông điệp của Đức Pháp chủ GHPGVN, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng tại Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN, nhấn mạnh: "Năm 2026, đất nước ta bước vào một giai đoạn mới sau việc sắp xếp lại địa giới hành chính, kiện toàn nhân sự, sửa đổi và thông qua một số bộ luật với quyết tâm vươn mình phát triển. Nhìn lại lịch sử và lời dạy của Đức Phật qua kinh Chuyển luân Thánh vương sư tử hống (Cakkavatti Sīhanāda Sutta, kinh Trường bộ), chúng ta tin tưởng khi mọi quyết sách lấy dân làm gốc và vì lợi lạc cho nhân dân, thì sẽ có sự đồng điệu, đồng thuận, đoàn kết một lòng, nhất định thành tựu tốt đẹp".

Năm nay GHPGVN kỷ niệm 45 năm thành lập (7/11/1981 – 7/11/2026), tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2026-2031, hướng tới Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X lần đầu tiên tổ chức tại TP Hồ Chí Minh; Đức Pháp chủ GHPGVN, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng mong mỏi chư vị tôn túc, Tăng Ni, Phật tử thành viên của Giáo hội tiếp tục dấn thân phụng sự trong sự tỉnh thức và an lạc, góp phần trang nghiêm Giáo hội, phát huy truyền thống dân tộc tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam.

Trong dịp Đại lễ thiêng liêng này, Đức Pháp chủ GHPGVN, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng mong rằng mỗi người đệ tử Phật giáo nhiệt tâm hơn nữa trong việc vận dụng lời dạy của Đức Phật, cùng nhau thắp sáng lên ngọn đèn của lòng từ bi, để ánh sáng ấy lan tỏa, sưởi ấm mọi người, làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tuyên đọc diễn văn tại Đại lễ Phật đản, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Hoằng pháp TW, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP Hà Nội, nhấn mạnh, trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, gắn bó mật thiết với nhân dân trong tinh thần hộ quốc an dân.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, các cấp các ngành và địa phương luôn quan tâm đến công tác tín ngưỡng, tôn giáo, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức tôn giáo hoạt động ổn định, đúng pháp luật và phát huy những giá trị tốt đẹp trong đời sống xã hội.

Nhấn mạnh ý nghĩa thiêng liêng của Đại lễ Phật đản, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cho rằng, sự kiện kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh, mang thông điệp từ bi, trí tuệ, hòa bình và đoàn kết. Trên tinh thần đó, GHPGVN qua 45 năm hình thành và phát triển đã không ngừng phát huy truyền thống hộ quốc an dân, tích cực tham gia củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn truyền thông văn hoá đạo đức; đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa và những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.

Trong những năm qua, GHPGVN và phật tử trong và ngoài nước đã có nhiều đóng góp trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo và phát triển đất nước. Chư tôn đức giáo phẩm luôn hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử phát huy truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc; phát huy truyền thống yêu nước, sống “tốt đời, đẹp đạo”, đồng hành cùng chính quyền xây dựng đất nước văn minh, hiện đại, phát triển.

Những đóng góp thiết thực của GHPGVN trong công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, xây dựng đời sống văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc đã lan tỏa đức hạnh của đạo Phật tới toàn thể nhân dân.

Nhân dịp này, thay mặt TWGHPG Việt Nam, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm bày tỏ niềm hoan hỷ trước sự quan tâm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước đối với Giáo hội và đồng bào Phật tử cả nước nhân dịp Đại lễ Phật đản. Hòa thượng khẳng định, với phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”, GHPGVN luôn phát huy tinh thần nhập thế tích cực, lấy từ bi làm nền tảng, lấy trí tuệ làm sự nghiệp, chung tay cùng các cấp chính quyền chăm lo đời sống nhân dân, góp phần xây dựng xã hội an lành, nhân văn và phát triển bền vững.

Tại buổi lễ các đại biểu và đông đảo người dân và phật tử đã trang nghiêm làm lễ dâng hương, tắm phật.