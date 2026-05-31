Truyền thông quốc tế nhấn mạnh thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về vai trò của châu Á-Thái Bình Dương

(Ngày Nay) - Truyền thông quốc tế tiếp tục dành sự quan tâm tới bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 ở Singapore, trong đó đặc biệt nhấn mạnh thông điệp cho rằng châu Á - Thái Bình Dương không chỉ là nơi hội tụ các thách thức toàn cầu mà còn phải trở thành nơi khởi nguồn các giải pháp cho hòa bình, ổn định và phát triển.

Theo tờ The Straits Times của Singapore ngày 30/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định những bất ổn hiện nay phản ánh ba cuộc khủng hoảng nền tảng đang diễn ra đồng thời và tác động lẫn nhau. Đó là: Khủng hoảng trật tự quốc tế, khủng hoảng mô hình phát triển và khủng hoảng lòng tin chiến lược. Ba cuộc khủng hoảng này đang hội tụ rõ nét tại châu Á-Thái Bình Dương, trong bối cảnh khu vực này hưởng lợi sâu từ toàn cầu hoá, nhưng đang chịu sức ép trực tiếp từ phân mảnh chuỗi cung ứng, biến đổi khí hậu, chuyển đổi công nghệ và cạnh tranh địa kinh tế mới. The Straits Times dẫn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng: “Chính vì là nơi hội tụ thách thức, châu Á-Thái Bình Dương cũng phải là nơi khởi phát lời giải”.

Tờ báo cũng lưu ý việc người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam đã dành một phần đáng kể bài phát biểu dẫn đề của mình để thảo luận về khủng hoảng trật tự quốc tế, trong đó nhấn mạnh luật pháp quốc tế và sự tự kiềm chế cần được củng cố. Theo đánh giá của The Straits Times, những thông điệp này phản ánh cách tiếp cận của Việt Nam đối với các thách thức an ninh và phát triển đang nổi lên trong khu vực.

Cùng chung cách nhìn nhận về những thách thức mà khu vực và thế giới đang đối mặt, hãng thông tấn nhà nước Anadolu (AA) của Thổ Nhĩ Kỳ đăng bài viết cho rằng thông điệp xuyên suốt trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là lời kêu gọi tăng cường đối thoại, hợp tác và tự kiềm chế nhằm ứng phó với những bất ổn ngày càng gia tăng trong trật tự quốc tế.

Hãng tin này dẫn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh các quốc gia cần thúc đẩy tinh thần “cùng tồn tại có trách nhiệm”, tăng cường “đối thoại”, “minh bạch” và những cơ chế hợp tác thực chất hơn thay vì chia rẽ và thiếu lòng tin.

Hãng Anadolu cũng đặc biệt chú ý tới định hướng của Việt Nam mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ rằng: "Đối thoại phải giúp nhận diện sớm rủi ro, chia sẻ thông tin, duy trì kênh liên lạc khi căng thẳng và ngăn khác biệt trượt thành khủng hoảng", để cùng nhau kiến tạo một châu Á-Thái Bình Dương hoà bình, ổn định, phát triển, tự cường và có năng lực giảm thiểu rủi ro từ sớm, từ xa.

Bài viết của hãng Anadolu cũng chú ý đến nhận định cho rằng những căng thẳng gần đây tại các tuyến hàng hải chiến lược ở Trung Đông cho thấy xung đột tại một điểm nóng có thể nhanh chóng tác động đến thương mại, năng lượng, logistics và đời sống kinh tế- xã hội của nhiều khu vực khác nhau trên phạm vi toàn cầu.

Tờ New York Times (NYT) của Mỹ cũng dành sự quan tâm tới bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La, trong đó nhấn mạnh mối liên hệ giữa hòa bình, ổn định và phát triển bền vững. TheoNew York Times, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng bất ổn hôm nay không chỉ đến từ xung đột quân sự mà còn từ những đứt gãy trong đời sống phát triển. Vì vậy, củng cố quốc phòng là nhu cầu chính đáng, nhưng an ninh bền vững không thể chỉ dựa vào sức mạnh quân sự, càng không thể được xây bằng chạy đua vũ trang. Điều các quốc gia cần là một nền tảng phát triển có khả năng chống chịu cao trước các cú sốc. Tờ báo dẫn lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ: “Một khi hợp tác mang lại sự bảo đảm an toàn, sinh kế và nâng cao đời sống của người dân, lòng tin chiến lược sẽ được củng cố và bồi đắp”.

Dẫn đánh giá của một số chuyên gia quốc tế, New York Times cho rằng việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại diễn đàn an ninh hàng đầu khu vực phản ánh mong muốn của Việt Nam trong việc tham gia chủ động hơn vào các nỗ lực thúc đẩy đối thoại, hợp tác và xử lý những thách thức chung của khu vực cũng như thế giới.