Tân binh V-League mua sát thủ châu Âu đá cặp với Công Phượng

(Ngày Nay) - CLB Trường Tươi Đồng Nai đang có những hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng, đặc biệt là gia tăng hàng công để chia lửa cùng Công Phượng.

CLB Trường Tươi Đồng Nai đang cho thấy sự chuẩn bị rất tích cực trước thềm mùa giải 2026/27 khi tiến gần tới việc chiêu mộ ba cầu thủ người Serbia. Đây được xem là bước đi quan trọng của đội bóng tân binh V.League trong quá trình nâng cấp lực lượng, đặc biệt sau khi đã công bố những bản hợp đồng nội đầu tiên ở kỳ chuyển nhượng hè.

Theo thông tin từ báo Meridian Sport của Serbia, đội bóng của Công Phượng đã đạt được những bước tiến đáng kể trong quá trình đàm phán với trung vệ Filip Jovic, tiền vệ Milos Vulić và tiền đạo Andrija Majdevac. Nếu hoàn tất thương vụ, đội bóng miền Đông Nam Bộ sẽ có thêm những phương án chất lượng ở cả ba tuyến, qua đó tăng chiều sâu đội hình cho mùa giải mới.

Trong số ba ngoại binh Serbia, Milos Vulić là cái tên đáng chú ý nhất. Tiền vệ sinh năm 1996 cao 1,83 m, từng có hai lần khoác áo đội tuyển Serbia. Anh cũng sở hữu kinh nghiệm thi đấu phong phú khi từng chơi cho nhiều CLB như Crvena Zvezda, Crotone, Perugia và Napredak. Sự xuất hiện của Vulić được kỳ vọng sẽ giúp tuyến giữa Trường Tươi Đồng Nai có thêm khả năng kiểm soát bóng, tổ chức lối chơi và tạo đột biến.

Ở hàng phòng ngự, Filip Jovic là sự bổ sung tiềm năng. Cầu thủ sinh năm 2000 cao 1,85 m, thi đấu ở vị trí trung vệ và từng được triệu tập vào đội U18 Serbia. Mùa trước, Jovic khoác áo Slaven Belupo tại Croatia. Với thể hình tốt và kinh nghiệm thi đấu tại châu Âu, anh có thể mang đến sự chắc chắn cho hệ thống phòng ngự của đội bóng tân binh.

Trên hàng công, Andrija Majdevac hứa hẹn sẽ là đối tác đáng chú ý của Nguyễn Công Phượng. Tiền đạo sinh năm 1997 cao 1,86 m, từng khoác áo U18 Serbia và hiện thuộc biên chế Napredak. Mùa giải vừa qua, Majdevac ghi 9 bàn sau 30 lần ra sân, cho thấy khả năng săn bàn ổn định. Nếu thương vụ hoàn tất, anh có thể trở thành mũi nhọn quan trọng trong kế hoạch tấn công của Trường Tươi Đồng Nai.

Trước đó, Trường Tươi Đồng Nai đã chính thức công bố bốn tân binh nội gồm thủ môn Phạm Văn Phong, trung vệ Bùi Tiến Dụng cùng hai hậu vệ Nguyễn Văn Đức và Phan Văn Hiếu. Việc liên tục bổ sung lực lượng cho thấy đội bóng đang có sự chủ động lớn trong khâu chuẩn bị. Với tham vọng tạo dấu ấn ở mùa giải 2026/27, Trường Tươi Đồng Nai nhiều khả năng sẽ tiếp tục hoạt động mạnh trên thị trường chuyển nhượng để hoàn thiện đội hình.