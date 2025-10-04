Tăng cường hợp tác nghị viện và quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Hy Lạp

(Ngày Nay) - Nhận lời mời của Phó Chủ tịch thứ Nhất Quốc hội Hy Lạp Ioannis Plakiotakis, từ ngày 30/9 đến ngày 3/10, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã có chuyến thăm chính thức Hy Lạp.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã hội đàm với Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hy Lạp Ioannis Plakiotakis; hội kiến Phó Tổng thống Hy Lạp Konstantinos Chatzidakis; gặp và làm việc với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Hy Lạp Dimitrios Koutsoumpas; gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp và đại diện cộng đồng người Việt tại Hy Lạp.

Ngày 30/9, tại Trụ sở Quốc hội Hy Lạp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã hội đàm với Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hy Lạp Ioannis Plakiotakis.

Tại buổi hội đàm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu và thân tình của Quốc hội Hy Lạp dành cho đoàn Việt Nam; nhấn mạnh chuyến thăm cũng là dịp để Việt Nam bày tỏ trân trọng và ghi nhớ về sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Hy Lạp dành cho Việt Nam trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập, tự do trước đây, trong đó không thể không kể đến những người anh hùng như ông Kostas Sarantidis - Nguyễn Văn Lập; cảm ơn Hy Lạp đã viện trợ 250.000 liều vaccine giúp Việt Nam phòng chống đại dịch COVID-19.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải khẳng định Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Hy Lạp; nhấn mạnh quyết tâm mạnh mẽ của Nhà nước và Quốc hội Việt Nam mong muốn làm sâu sắc hơn nữa hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước nói riêng và quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Hy Lạp nói chung.

Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hy Lạp chúc mừng Việt Nam vừa tổ chức thành công Lễ kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 80; đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải là trao đổi đoàn cấp lãnh đạo Quốc hội đầu tiên giữa hai nước trong hơn 10 năm qua, diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1975 - 2025); bày tỏ ấn tượng trước những bước phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội của Việt Nam trong những năm qua; nhấn mạnh Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu của Hy Lạp tại khu vực Đông Nam Á và khẳng định mong muốn thúc đẩy toàn diện hợp tác hai nước trên cả kênh nghị viện và chính quyền.

Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hy Lạp cho rằng quan hệ song phương còn nhiều dư địa để phát triển nhất là sau khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) được ký kết và hai nước chia sẻ điểm tương đồng về thượng tôn luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS 1982); mong muốn các doanh nghiệp Hy Lạp có cơ hội tiếp cận thị trường Việt Nam về nông nghiệp, vận tải biển và công nghiệp năng lượng.

Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hy Lạp hoan nghênh Quốc hội Việt Nam đã thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Hy Lạp và tin tưởng đây sẽ là cầu nối góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước, hai Quốc hội trong thời gian tới; cảm ơn lời mời của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và khẳng định mong muốn sớm thăm Việt Nam trong thời gian tới.

Ngày 1/10, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã hội kiến Phó Tổng thống Hy Lạp Kostantinos Chatzidakis.

Tại cuộc gặp, Phó Tổng thống Hy Lạp đã nhiệt liệt chào đón Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Hy Lạp; đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Phó Chủ tịch Quốc hội; khẳng định Nhà nước Hy Lạp luôn ủng hộ và coi trọng thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực; bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ góp phần đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước trên cả bình diện song phương và đa phương, trên cơ sở tiềm năng, dư địa và các thế mạnh của hai bên.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải bày tỏ vui mừng chứng kiến quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Hy Lạp không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, đồng thời cảm ơn chính quyền Hy Lạp đã hỗ trợ Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp tổ chức nhiều sự kiện quảng bá văn hoá, kết nối người dân hai nước; đề nghị Hy Lạp có tiếng nói thúc đẩy Nghị viện 8 nước Liên minh châu Âu (EU) còn lại sớm hoàn tất việc phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam (EVIPA) nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Hy Lạp đang và sẽ đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn và tiếp xúc ở các cấp, đặc biệt là cấp cao; hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương và quốc tế, đặc biệt là tại Liên hợp quốc, khuôn khổ hợp tác ASEAN - EU...; tăng cường hợp tác hai nước trong các lĩnh vực văn hoá, kết nối địa phương, du lịch, bảo tồn di sản, thúc đẩy tổ chức các hoạt động giao lưu nghệ thuật tại mỗi nước; phối hợp tổ chức các hoạt động ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội mời Lãnh đạo cấp cao của Hy Lạp tham dự Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội từ ngày 25 - 26/10 tới. Phó Tổng thống Hy Lạp bày tỏ tin tưởng Lễ mở ký sẽ thành công tốt đẹp và khẳng định tầm quan trọng của sự kiện này để đóng góp vào những nỗ lực chung giải quyết các vấn đề về tội phạm mạng.

Nhất trí với các đề xuất của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Phó Tổng thống Hy Lạp khẳng định vai trò quan trọng của Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á; ủng hộ vai trò cầu nối của mỗi nước và thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với EU và các nước thành viên EU, cũng như giữa Hy Lạp với ASEAN và các nước thành viên ASEAN; nhấn mạnh việc triển khai Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và thông qua Hiệp định EVIPA mang lại lợi ích cho cả hai nước, do đó Hy Lạp là một trong những nước đầu tiên thông qua Hiệp định EVIPA và luôn ủng hộ, mong muốn Hiệp định EVIPA sớm được thực thi; khẳng định Hy Lạp luôn theo dõi sát và hoan nghênh các cam kết của Việt Nam trong việc thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU); nhấn mạnh hai nước vẫn còn nhiều dư địa hợp tác, đặc biệt trên các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển năng lượng sạch, vận tải biển...; cho biết Hy Lạp khuyến khích xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao của Hy Lạp sang Việt Nam như mật ong, thịt, quả kiwi...

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải gửi lời mời Phó Tổng thống Kostantinos Chatzidakis thăm chính thức Việt Nam và Phó Tổng thống Hy Lạp vui vẻ nhận lời mời.

Ngày 2/10, tại Trụ sở Đảng Cộng sản Hy Lạp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã có cuộc gặp và làm việc với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Hy Lạp Dimitrios Koutsoumpas.

Tại cuộc gặp, Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và ghi nhớ sự ủng hộ quý báu của nhân dân và Đảng Cộng sản Hy Lạp đã dành cho Việt Nam; bày tỏ tin tưởng với truyền thống hơn 100 năm đấu tranh kiên cường, bất khuất, Đảng Cộng sản Hy Lạp sẽ tiếp tục nâng cao vị thế, vai trò trên chính trường Hy Lạp; nhấn mạnh hy vọng Đại hội lần thứ 22 của Đảng Cộng sản Hy Lạp sẽ thành công tốt đẹp, đề ra được đường lối hoạt động của Đảng vì lợi ích của người lao động Hy Lạp nói riêng và nhân dân Hy Lạp nói chung.

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Hy Lạp bày tỏ chia sẻ với những thiệt hại về người và tài sản của nhân dân Việt Nam do cơn bão Bualoi (Việt Nam gọi là cơn bão số 11) gây ra; khẳng định Đảng Cộng sản Hy Lạp luôn đoàn kết, sát cánh với nhân dân Việt Nam; đánh giá cao quan hệ anh em, đoàn kết, hữu nghị giữa Đảng Cộng sản Hy Lạp và Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như giữa nhân dân hai nước thời gian qua luôn được vun đắp, giữ gìn, thông qua việc hai đảng duy trì gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi thư, điện nhân các sự kiện quan trọng của nhau; ghi nhận các đề xuất của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và khẳng định sẽ đóng góp sức lực của mình, đặc biệt là việc thúc đẩy trao đổi đoàn, các cuộc gặp gỡ, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế đa phương chính đảng; cảm ơn lời mời của Phó Chủ tịch Quốc hội và bày tỏ mong muốn sớm thăm lại Việt Nam.

Ngày 3/10, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã đến thăm trụ sở, làm việc với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp và gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam ở sở tại.

Ghi nhận tinh thần đoàn kết, gắn bó và những đóng góp thiết thực của cộng đồng người Việt tại Hy Lạp trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về quê hương, đất nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh người Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Kostas Sarantidis - Nguyễn Văn Lập là tấm gương tiêu biểu của tình đoàn kết gắn kết hai dân tộc Việt Nam và Hy Lạp. Con gái của anh hùng Nguyễn Văn Lập, bà Nguyễn Thị Tuyết cũng tham dự cuộc gặp và phát biểu chia sẻ suy nghĩ, tình cảm gắn bó với quê hương Việt Nam.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội đã có các buổi làm việc với Chủ tịch Toà Thẩm kế Hy Lạp Sotiria Ntouni, Lãnh sự danh dự Việt Nam tại thành phố Piraeus Gavriil Petridis; gặp Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hy Lạp - Việt Nam do Phó Chủ tịch Quốc hội Hy Lạp Georgios Georgantas, thành viên Nhóm và Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hy Lạp - Việt Nam Theodoros Karaoglou chủ trì; thăm Toà nhà Quốc hội Hy Lạp và nghe giới thiệu về lịch sử phát triển, phương thức vận hành của Quốc hội Hy Lạp; thăm một số di sản văn hoá thế giới được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận và nghe giới thiệu về lịch sử hình thành và trao đổi cách thức bảo tồn các di sản văn hoá.