Tăng cường tin cậy chính trị và đoàn kết nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia

(Ngày Nay) - Từ ngày 19-21/11, đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Phó Trưởng ban Triệu Tài Vinh dẫn đầu, đã có chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Campuchia, nhằm thắt chặt quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, góp phần tăng cường tin cậy chính trị và đoàn kết nhân dân hai nước.

Trong cuộc gặp và làm việc ngày 20/11 tại trụ sở chính của Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) giữa đoàn công tác với đại diện Ban Tuyên huấn Trung ương, do Phó Trưởng ban Pov Sotheara dẫn đầu, hai bên đã trao đổi kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, giáo dục và phổ biến thông tin giữa hai bên.

Bà Pov Sotheara bày tỏ vui mừng được thảo luận cùng ông Triệu Tài Vinh và đoàn công tác, nhằm nâng cao nhận thức về công tác tư tưởng trong giai đoạn hiện nay, đồng thời củng cố mối quan hệ giữa cơ quan làm công tác tuyên huấn, tuyên giáo của hai Đảng, góp phần gìn giữ mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác chặt chẽ giữa Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước.

Nhân dịp này, bà Pov Sotheara chân thành cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã gửi thư chúc mừng với tình cảm hữu nghị sâu sắc tới Ban Chấp hành Trung ương CPP nhân dịp kỷ niệm 74 năm thành lập (28/6/1951-28/6/2025); đồng thời gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Đảng, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Về phần mình, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh chúc mừng CPP nhận được sự ủng hộ của nhân dân, giúp CPP đạt được nhiều thành quả trong việc phụng sự nhân dân và đất nước; đồng thời đánh giá cao thành công của Campuchia trong công tác phòng chống đại dịch COVID-19 và sớm phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, cũng như việc nâng tối thiểu cho công nhân và người lao động, nâng lương cho đội ngũ công chức, viên chức.

Ông Triệu Tài Vinh đánh giá cao hoạt động hợp tác giữa hai cơ quan làm công tác tuyên giáo - tuyên huấn, trong việc giáo dục, phổ biến thông tin đúng sự thật, làm rõ thông tin sai lệch, có dụng ý xấu của các phần tử cực đoan chống phá quan hệ Việt Nam-Campuchia, nhằm tăng cường và mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước.

Tại cuộc gặp, hai bên cũng trao đổi sâu về công tác tuyên huấn - tuyên giáo trong giai đoạn mới, đặc biệt là kinh nghiệm của Ban Tuyên huấn Trung ương CPP trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ quan chức, đảng viên và nhân dân trong điều kiện hội nhập; đấu tranh chống thông tin sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết hai nước, hai dân tộc; tăng cường định hướng dư luận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân vào đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Cùng ngày, đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương có cuộc gặp làm việc với đại diện Ban Dân vận Trung ương CPP, do ông Ith Samheng, Ủy viên Trung ương, Phó trưởng ban, dẫn đầu.

Trong không khí thân tình, hữu nghị và đoàn kết của cuộc gặp, hai bên tập trung trao đổi, thảo luận về quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Trong đó, nhấn mạnh việc tăng cường quan hệ giữa hai cơ quan làm công tác dân vận là hết sức cần thiết, đặc biệt là việc thúc đẩy các cơ chế hợp tác cụ thể, thiết thực giữa lãnh đạo cấp cao và thế hệ lãnh đạo kế tục.

Hai bên cũng trao đổi sâu về công tác dân vận, đoàn kết dân tộc và tôn giáo, tập trung vào công tác tuyên truyền về chính sách dân tộc, tôn giáo của mỗi nước, nhấn mạnh nguyên tắc tôn trọng, bình đẳng, đoàn kết, giúp nhau cùng phát triển; chia sẻ thông tin về mô hình dân vận khéo, công tác vận động chức sắc tôn giáo và người có uy tín, xây dựng điểm sáng về đoàn kết tôn giáo, đoàn kết dân tộc ở khu vực biên giới hai nước.

Trước đó, ngày 19/11, tại Cung 7/1, trụ sở trung ương CPP ở thủ đô Phnom Penh, bà Samdech Men Sam An, Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Dân vận Trung ương CPP đã tiếp thân mật ông Triệu Tài Vinh và đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Dân vận Trung ương CPP Samdech Men Sam An nhiệt liệt chào mừng ông Triệu Tài Vinh và đoàn sang thăm, làm việc tại Vương quốc Campuchia; bày tỏ tin tưởng đoàn sẽ có các cuộc gặp, làm việc hiệu quả với Ban Tuyên huấn và Ban Dân vận Trung ương CPP. Qua đó, cùng thảo luận chia sẻ những kinh nghiệm thiết thực, chú trọng tuyên truyền để thế hệ trẻ hiểu về lịch sử quan hệ gắn bó giữa hai đất nước, cũng như tăng cường hoạt động giao lưu nhân dân, nhất là ở các địa phương tiếp giáp biên giới hai nước.

Nhân dịp này, bà Men Sam An đánh giá cao và chúc mừng những thành tựu phát triển của đất nước Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Tô Lâm đứng đầu, hướng tới mục tiêu đưa đất nước trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và thu nhập cao vào năm 2045, đúng vào dịp kỷ niệm 100 năm Quốc khánh Việt Nam.

Về phần mình, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh bày tỏ vui mừng thăm và làm việc tại Vương quốc Campuchia tươi đẹp - đất nước láng giềng gần gũi, gắn bó với Việt Nam bằng mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện.

Ông Triệu Tài Vinh đánh giá cao những thành tựu to lớn của CPP trong lãnh đạo phát triển đất nước, giữ vững ổn định chính trị, nâng cao đời sống nhân dân. Trong đó, Samdech Men Sam An là một trong những lãnh đạo tiêu biểu có đóng góp quan trọng vào công tác dân vận, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và thắt chặt quan hệ hữu nghị Campuchia - Việt Nam.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh cho biết chuyến thăm Campuchia lần này nhằm trao đổi kinh nghiệm về công tác tuyên giáo, dân vận, dân tộc và tôn giáo; tăng cường phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo và dân tộc trong xây dựng đất nước; mong muốn hai bên cùng đẩy mạnh hợp tác, giao lưu nhân dân và phối hợp phát triển vùng biên giới, góp phần củng cố tình đoàn kết giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Campuchia từ ngày 19-21/11, đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã đến dâng hoa tại Đài Hữu nghị Campuchia-Việt Nam ở thủ đô Phnom Penh, làm việc với lãnh đạo Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia (KVA), thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và tỉnh Siem Reap.