Tăng sức cạnh tranh của du lịch, hướng đến đón 25 triệu lượt khách quốc tế

Để đảm bảo thực hiện thành công mục tiêu này, các chuyên gia, doanh nghiệp du lịch – lữ hành cho rằng, cần những giải pháp hành động cụ thể về thị trường, sản phẩm, xúc tiến quảng bá và liên kết lữ hành với thị trường, nhà cung cấp để tăng sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam.

Giải pháp về chính sách

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong đánh giá, chỉ tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế là con số đầy thách thức đối với du lịch Việt Nam. Trước thời cơ và vận hội mới trong những tháng cuối năm đòi hỏi sự quyết tâm, nỗ lực bứt phá của toàn ngành, các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp tham gia hoạt động du lịch. Đặc biệt, ngành du lịch phải dựa trên yêu cầu tăng trưởng du lịch cả về số lượng và chất lượng mới có thể đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững.

Thống kê cho thấy, từ năm 2019 đến nay, khách quốc tế đến Việt Nam trong 6 tháng cuối năm thường cao hơn so với 6 tháng đầu năm, do đó những tháng cuối năm 2025 là thời điểm quan trọng để tăng cường giải pháp về cơ chế chính sách, xúc tiến quảng bá, sản phẩm du lịch Việt. Trong đó, có thể kể đến những giải pháp kết nối hàng không - tàu biển, ứng dụng công nghệ trong doanh nghiệp lữ hành, thúc đẩy bán sản phẩm trên nền tảng số, khuyến mãi đa dạng combo liên kết…

Hiện nay, có nhiều chính sách mang tính đột phá và đang tác động toàn diện đến hoạt động du lịch, trở thành động lực chính cho sự phát triển và chuyển mình của ngành cho thấy Việt Nam rất coi trọng việc mở cửa hội nhập quốc tế, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người nước ngoài đến Việt Nam. Cụ thể, Việt Nam đặc biệt tạo điều kiện thuận lợi về mặt thị thực, xuất nhập cảnh đối với người nước ngoài với mục đích làm việc, đầu tư, thăm dò thị trường và du lịch…

Thứ trưởng Hồ An Phong nhấn mạnh, những cơ chế chính sách này là bước tiến mạnh mẽ hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến thuận tiện, thân thiện và dễ tiếp cận hơn cho du khách toàn cầu. Việc này cũng thể hiện sự quan tâm, quyết liệt của Chính phủ với vai trò kiến tạo, là cơ sở để huy động sự vào cuộc các bộ ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức liên quan trong nỗ lực thúc đẩy thu hút khách du lịch quốc tế. Tuy nhiên, những cơ chế chính sách này cũng đặt nhiều thách thức đối với ngành du lịch như yêu cầu về tái cấu trúc lại sản phẩm du lịch sau khi sáp nhập; hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh, làm mới bộ bản đồ du lịch; đổi mới công tác xúc tiến du lịch… cũng như sự cạnh tranh khốc liệt đến từ chính sách rất cởi mở và năng động của các nước trong khu vực.

Để hoàn thành mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế, ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chỉ ra rằng, cần phát huy sức mạnh tổng hợp của tất cả các bên liên quan, nhất là vai trò chủ động, sáng tạo, đi đầu của doanh nghiệp du lịch - lữ hành. Bởi doanh nghiệp du lịch - lữ hành giữ vai trò nồng cốt trong việc đưa ra chiến lược phân khúc, phân nhóm coi trọng chất lượng tăng trưởng; phát huy điều kiện thuận lợi của thế chế, chính sách để hành động thúc đẩy tăng trưởng khách.

“Đặc biệt, ngành du lịch Việt Nam định hướng đến chất lượng tăng trưởng được thể hiện chủ yếu ở hai chỉ tiêu là tăng số ngày lưu trú và tăng chi tiêu tối đa của khách. Ngoài ra, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách và mang lại lợi ích lâu dài cho cộng đồng và môi trường thì sản phẩm du lịch của doanh nghiệp du lịch – lữ hành phải tập trung vào tính đặc thù, đa dạng, bản sắc, sáng tạo và thông minh”, ông Hà Văn Siêu cho biết thêm.

Định vị thị trường trọng điểm

Thành phố Hồ Chí Minh là một điểm đến du lịch hàng đầu của Việt Nam, thu hút đa dạng khách quốc tế bởi sự hiện đại, năng động và ẩm thực hấp dẫn. Các doanh nghiệp ở Thành phố đã và đang có những đóng góp thiết thực để tháo gỡ những điểm nghẽn, thu hút khách quốc tế từ nhiều thị trường để cùng du lịch cả nước đạt mục tiêu đề ra trong năm 2025.

Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vietravel cho hay, thị trường Ấn Độ - Trung Đông là những thị trường mới nổi nhưng lại có mức chi tiêu cao và tăng trưởng khách mạnh mẽ. Điểm thuận lợi của hai thị trường này là còn khá nhiều dư địa nên cần được định vị là thị trường trọng điểm để đầu tư phát triển và khai thái khách quốc tế. Cùng với đó, cần giải quyết một số điểm nghẽn giữa Việt Nam và thị trường Ấn Độ - Trung Đông, gồm: sự cạnh tranh gây gắt với du lịch Thái Lan và Singapore; khó khăn kết nối hàng không giữa Việt Nam và thị trường Ấn Độ - Trung Đông; visa chưa “cởi mở” hoặc miễn cho khách Ấn Độ đến Việt Nam…

Thời gian qua, những dòng sản phẩm du lịch phục vụ thị trường Ấn Độ - Trung Đông chưa đáp ứng được yếu tố văn hóa, nhất là tính chất tôn giáo (Hala). Thị trường Ấn Độ - Trung Đông với hầu hết khách đều có nhu cầu mua sắm hàng hiệu, tiêu dùng chất lượng cao, nên cần sản phẩm, dịch vụ du lịch đêm. Ngoài ra, chương trình xúc tiến quảng bá du lịch cần có sự chung tay của nhà nước và tư nhân, với những chương trình hiệu quả, nhất là cơ quan quản lý Việt Nam ở nước ngoài.

Trong khi đó, khu vực Đông Bắc Á và Đông Nam Á với những nguồn khách hàng đầu như Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), hay các nước ASEAN chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu khách quốc tế của du lịch Việt Nam hiện nay. Vì vậy, khu vực này cũng là trọng tâm để ngành du lịch Việt Nam tăng tốc khai thác trong thời gian tới, nhất là hướng đến dấu mốc 25 triệu lượt khách quốc tế. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp du lịch – lữ hành cho ra rằng, đối với thị trường Đông Bắc Á thì hiện thủ tục nhập cảnh tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trung bình từ 1 đến 1 giờ 30 là rất chậm. Do đó, ngành du lịch phải sớm có cơ chế chính sách thúc đẩy phân luồng lại thủ tục xuất nhập cảnh, ưu tiên làn khách du lịch MICE, khách du lịch đoàn… để Việt Nam có thể cạnh tranh các thị trường khác trong khu vực.

Cũng liên quan đến thủ tục nhập cảnh, bà Hoàng Thị Liên, Tổng giám đốc Công ty F5 Travel đễ xuất, nên có giải pháp đơn giản hơn nữa thủ tục nhập cảnh cho du khách, nhất là khách Đài Loan (Trung Quốc). Còn thu hút khách Trung Quốc thì cần tận dụng những cửa khẩu đường bộ, phát triển du lịch bằng giấy thông hành hoặc du lịch bằng xe tự lái (caravan), bên cạnh du lịch tàu biển, chuyến bay charter…

Mới đây, nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda (Agoda) công bố danh sách các điểm đến vùng núi và thị trấn nhỏ hàng đầu châu Á, Sapa của Việt Nam vươn lên vị trí thứ 6 toàn châu lục, khẳng định sức hút ngày càng lan tỏa trên bản đồ du lịch của quốc tế. Dữ liệu từ Agoda cũng tiết lộ lượng tìm kiếm Sapa tăng 21%, minh chứng cho sức hấp dẫn đang ngày càng lan tỏa của điểm đến này. Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Quốc gia Agoda tại Việt Nam chia sẻ, Sapa góp mặt trong bảng xếp hạng châu Á phản ánh cảnh quan đặc sắc và di sản đa dạng của Việt Nam đang ngày càng chinh phục du khách. Từ những thửa ruộng bậc thang bạt ngàn, cung đường trekking giữa núi rừng đến nét văn hóa truyền thống đặc sắc đáp ứng nhu cầu du khách đang tìm kiếm những trải nghiệm giàu bản sắc và khác biệt.

Một số chuyên gia nhận định, các địa phương và doanh nghiệp du lịch – lữ hành phải là những người mở cánh cửa cơ hội bằng những hành động thiết thực và kịp thời để biến những chính sách trên giấy thành những kết quả kinh tế - xã hội, đưa du lịch Việt Nam bứt phá trong năm 2025. Đặc biệt, doanh nghiệp cần chủ động tìm hiểu, nắm bắt lợi thế của từng chính sách và điều chỉnh mô hình kinh doanh cho phù hợp.

Điển hình, về chính sách đầu tư hạ tầng thì doanh nghiệp du lịch - lữ hành có thể điều chỉnh lộ trình tour, mở tuyến mới dựa trên lộ trình hoàn thành của các dự án hạ tầng giao thông và nút giao thông quốc tế (sân bay Long Thành, cao tốc Bắc – Nam, các cảng hàng không quốc tế mới). Hay doanh nghiệp du lịch – lữ hành chú trọng đầu tư vào phương tiện vận chuyển phù hợp (xe limousine, tàu cao tốc) để khai thác các tuyến này.

Còn với chính sách chuyển đổi số, doanh nghiệp du lịch – lữ hành linh hoạt tiếp cận và ứng dụng chính sách chuyển đổi số quốc gia để đầu tư vào hạ tầng số, phát triển sản phẩm mới, ứng dụng công nghệ thực tế tăng cường (AR). Trên cơ sở ứng dụng công nghệ, doanh nghiệp du lịch – lữu hành tạo ra trải nghiệm chân thực, quảng bá điểm đến, thiết kế hành trình trải nghiệm và cung cấp dịch vụ cá nhân hóa cho du khách.