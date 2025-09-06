Vận hành thương mại đoàn tàu "Hà Nội 5 cửa ô"

(Ngày Nay) - Sáng 6/9, đoàn tàu "Hà Nội 5 cửa ô" bắt đầu vận hành thương mại, khởi hành từ ga Hà Nội, hành khách sẽ có cơ hội trải nghiệm không gian văn hóa trên tàu trong hành trình đến với ga Từ Sơn, thăm quan Đền Đô (Bắc Ninh) và trải nghiệm các hoạt động văn hóa địa phương.

Đoàn tàu "Hà Nội 5 cửa ô" (The Hanoi Train) lấy cảm hứng hình ảnh của kinh thành Thăng Long xưa, biểu diễn nhiều loại hình nghệ thuật đậm bản sắc văn hóa dân tộc trên hành trình chuyến tàu.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) sẽ tổ chức chạy mỗi ngày 2 đôi tàu du lịch "Hà Nội 5 cửa ô" BHL1/BHL2 và BHL3/BHL4 từ ga Hà Nội đến ga Từ Sơn và ngược lại, với 2 khung giờ khởi hành là 8 giờ và 13 giờ 30 phút. Hành trình sẽ đi qua các ga Hà Nội - Long Biên - Gia Lâm - Yên Viên - Từ Sơn.

Vé tàu sẽ được bán thông qua hotline 19002695 và thời gian tới sẽ được tích hợp bán trên hệ thống bán vé của Đường sắt Việt Nam. Các mức giá vé là 550.000 đồng với các hạng ghế ở tầng 1, 650.000 đồng với các hạng ghế ở tầng 2 và 750.000 đồng với các ghế ở toa Vip.

Đoàn tàu được thiết kế 2 tầng, mỗi toa tàu được bố trí để kể những câu chuyện mang những chủ đề riêng. Nét đổi mới này sẽ đem lại cho hành khách trên toa những cảm xúc mới lạ.

"Đoàn tàu du lịch 5 cửa ô", còn được gọi là "The Hanoi Train", mỗi toa tàu được đặt tên theo một trong 5 cửa ô nổi tiếng của Hà Nội: Ô Cầu Dền, Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Giấy, Ô Chợ Dừa và Ô Đống Mác, gợi nhắc về lịch sử nghìn năm văn hiến của mảnh đất kinh kỳ và là biểu tượng của di sản vùng đồng bằng sông Hồng.

Đoàn tàu được thiết kế 2 tầng, mỗi toa tàu được bố trí để kể những câu chuyện mang những chủ đề riêng. Nội thất các toa xe được bố trí sang trọng, mỗi toa mang một chủ đề riêng biệt lấy cảm hứng từ văn hóa Thủ đô, với sức chứa từ 40 - 60 chỗ ngồi. Các cửa kính trên toa xe được mở rộng tối đa, tạo không gian thoáng đãng để hành khách có thể thoải mái ngắm nhìn phong cảnh tuyệt đẹp dọc đường.

Trong suốt hành trình, du khách sẽ được đắm mình vào không gian văn hóa nghệ thuật truyền thống đặc sắc của Việt Nam. Các loại hình biểu diễn như dân ca quan họ, ca trù, hát chèo, hát xẩm sẽ mang đến những trải nghiệm phong phú trong chuyến đi. Mục tiêu cao hơn là đưa đường sắt trở lại gần gũi và sinh động hơn với đời sống đô thị, góp phần quảng bá du lịch và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.