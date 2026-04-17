Tăng tốc bàn giao mặt bằng dự án kết nối liên vùng quan trọng của Thủ đô

(Ngày Nay) - Hầu hết các hộ dân phường Vĩnh Tuy đồng thuận, bàn giao mặt bằng, nhận tiền đền bù. Chính quyền địa phương, các cơ quan, quan tâm, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người dân theo quy định.
Hiện nay, Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) đang đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án mở rộng đường Lĩnh Nam để bàn giao cho chủ đầu tư. Đây là dự án có vai trò kết nối liên vùng quan trọng của Thủ đô.

Dự kiến, trước ngày 30/4, Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tuy sẽ ban hành toàn bộ các quyết định thu hồi đất trên địa bàn phường thuộc dự án mở rộng đường Lĩnh Nam.

Nhiều năm qua, con đường Lĩnh Nam luôn chật hẹp, quá tải, đặc biệt vào giờ cao điểm. Tuyến đi qua khu dân cư đông đúc, xen kẽ chợ, trường học và cơ sở sản xuất nên thường xuyên ùn tắc, ngập úng khi mưa lớn, tiềm ẩn mất an toàn giao thông.

Để khắc phục tình trạng này, thành phố Hà Nội triển khai dự án mở rộng đường Lĩnh Nam dài khoảng 3,4km, nối từ nút giao Tam Trinh đến đê Nguyễn Khoái. Trong đó, đoạn từ ngã ba Vĩnh Hưng đến đê Nguyễn Khoái thuộc tuyến Vành đai 2,5, có vai trò kết nối liên vùng quan trọng.

Mục tiêu của dự án là hoàn thành giải phóng mặt bằng trong quý 2/2026. Các địa phương đang tập trung tháo gỡ vướng mắc, ưu tiên bố trí tái định cư, bảo đảm quyền lợi người dân để tạo mặt bằng sạch.

Dự án đường Lĩnh Nam có chiều dài đi qua phường Vĩnh Tuy là gần 750 m, cần thu hồi diện tích hơn 2.800 m2 đất của 4 cơ quan, tổ chức và 40 hộ gia đình, cá nhân. Đến nay, hầu hết các hộ dân đều đồng thuận, bàn giao mặt bằng và nhận tiền đền bù. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng cùng các cơ quan, đoàn thể chú trọng quan tâm, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người dân theo quy định của pháp luật.

Là hộ gia đình có địa chỉ cả ở 2 bên đường Lĩnh Nam bị thu hồi giải phóng mặt bằng trong dự án này, ông Trần Đức Thọ (ở tại số nhà 99 và số nhà 186 phố Lĩnh Nam, Hà Nội) cùng gia đình đã tự giác chấp hành phương án đền bù của Nhà nước và bàn giao mặt bằng sớm để phục vụ công tác thi công cho nhà thầu.

Ông Thọ tâm sự: Nhà ông bị cắt mất hơn 37 m2 tại số nhà 186 Lĩnh Nam và 11m2 của số nhà 99 Lĩnh Nam, tổng cộng là 50 m2-bằng một mảnh đất to của người khác. Tuy nhiên, ông cũng như nhiều gia đình khác trên tuyến đường đều tự giác thực hiện theo phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng với mong muốn góp phần đẩy nhanh tiến độ mở rộng con đường cho người dân đi lại thuận tiện.

“Chúng tôi nhận thấy đây là một dự án giao thông quan trọng mà chúng tôi và nhiều người dân xung quanh đã chờ đợi từ lâu, rất mong muốn con đường được triển khai và sớm hoàn thành cho chúng tôi đi lại đỡ vất vả, ách tắc. Chúng tôi nhận thức được rằng việc này vừa là vì lợi ích chung của xã hội, lại vừa có cả lợi ích riêng trong đó. Bà con ở trên đường phố này được sử dụng đường rộng, hè thoáng, phố đẹp, nhà ở vì thế cũng có giá trị kinh tế cao hơn,” ông Trần Đức Thọ chia sẻ.

Đại diện chính quyền phường sở tại, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tuy Lê Hoàng Đức cho biết: Đến nay, hầu hết các hộ dân trên địa bàn phường đều đã đồng thuận bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Duy nhất có một trường hợp gửi đơn kiến nghị, thắc mắc đã được chúng tôi xem xét cụ thể và giải thích đầy đủ cho người dân hiểu rõ hơn các quy định, chính sách của Nhà nước. Về cơ bản, trường hợp này cũng đã đồng thuận.

“Chúng tôi cũng chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy phép xây dựng cho người dân ngay khi người dân bàn giao, thực hiện phương án thu hồi giải phóng mặt bằng của Nhà nước,” ông Lê Hoàng Đức nhấn mạnh.

Theo quy hoạch, tuyến đường Lĩnh Nam sẽ được mở rộng mặt cắt ngang từ 22,5m đến 40m, quy mô 4-6 làn xe, đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật. Tổng diện tích thu hồi khoảng hơn 98.000 m², liên quan gần 800 hộ dân và 34 tổ chức tại 5 phường: Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Vĩnh Tuy, Hoàng Mai và Tương Mai.

