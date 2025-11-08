Tăng trưởng tìm kiếm chuyến bay gần 200%, Phú Quốc lọt top điểm đến xu hướng nhất thế giới năm 2026

(Ngày Nay) - Skyscanner công bố báo cáo "Những điểm đến xu hướng của năm 2026", trong đó Phú Quốc đứng thứ hai trong bảng xếp hạng, với tốc độ tăng trưởng tìm kiếm ngoạn mục.

Mỗi năm, Skyscanner – nền tảng đặt vé máy bay lớn nhất thế giới với hơn 100 triệu lượt truy cập mỗi tháng – sẽ đưa ra phân tích dựa trên hàng triệu lượt tìm kiếm chuyến bay, khách sạn và thuê xe của người dùng ở hơn 30 ngôn ngữ, qua đó nhận diện những xu hướng du lịch nổi bật nhất thế giới. Các báo cáo thường niên của Skyscanner, đặc biệt là chuyên mục “Trending Destinations” (tạm dịch: Những điểm đến xu hướng) được xem như “phong vũ biểu” phản ánh sức hút và mức độ quan tâm của du khách toàn cầu đối với từng điểm đến.

Theo danh sách năm nay, Phú Quốc, đại diện duy nhất của Việt Nam, được vinh danh ở vị trí thứ 2 với mức tăng tìm kiếm bay lên tới 184% so với năm ngoái.

Con số này phản ánh rõ về nhận diện thương hiệu quốc tế của Phú Quốc đang tăng mạnh, sau hàng loạt sản phẩm mới và chính sách kích cầu hấp dẫn. Trong đó đặc biệt là chính sách thị thực ưu việt khi Phú Quốc là điểm đến duy nhất tại Việt Nam miễn visa 30 ngày cho du khách toàn cầu. Đảo Ngọc hiện có khoảng 30 chuyến bay quốc tế mỗi ngày, với ngày càng nhiều đường bay thẳng từ đa dạng các quốc gia. Lượng khách quốc tế đến Phú Quốc vượt mốc 1,2 triệu lượt chỉ sau 9 tháng năm 2025, đánh dấu kỷ lục mới của ngành du lịch đảo Ngọc. Cả năm 2024, Phú Quốc chỉ đón khoảng 980.000 lượt khách quốc tế.

Lý giải sức hút của Phú Quốc, Skyscanner mô tả đây là hòn đảo lý tưởng cho “chuyến nghỉ dưỡng thanh bình”, nơi sở hữu cảnh sắc thiên nhiên trù phú và ẩm thực độc đáo. Đặc biệt, Skyscanner nhấn mạnh những bãi biển tại Phú Quốc đẹp “đáng kinh ngạc”, với Bãi Kem và Bãi Sao được biết đến là một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh.

Chỉ cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp là chưa đủ, Phú Quốc còn có rất nhiều trải nghiệm vui chơi - giải trí giúp hòn đảo có sức hút đặc biệt với du khách trong và ngoài nước. Đó là lý do Priceline - nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu của Mỹ mới xếp Phú Quốc là cái tên tiêu biểu cho xu hướng du lịch mới của năm 2026 - “Những điểm đến biển gây bất ngờ”.

Priceline phân tích, du khách ngày nay không còn tìm kiếm những kỳ nghỉ đơn thuần chỉ có cát và nước, mà muốn được sống trong không khí sôi động, hòa mình vào văn hóa địa phương và tận hưởng những trải nghiệm bất ngờ, mới lạ.

Theo đó, Phú Quốc được mệnh danh là hòn đảo của những bất ngờ khi du khách đến đây không bao giờ thiếu trải nghiệm, đặc biệt tại khu vực Nam đảo. Đó là cáp treo 3 dây dài nhất thế giới tới Hòn Thơm, show diễn đạt kỷ lục Guinness thế giới Kiss of the Sea, xem hoàng hôn từ Cầu Hôn - cây cầu được CNN ca ngợi, hay ngắm pháo hoa hàng đêm tại Thị trấn Hoàng Hôn. Từ 1/11 năm nay, Nam đảo Phú Quốc tiếp tục gia tăng trải nghiệm khi cho ra mắt khu phố ẩm thực, phong cách Sunset Bazaar tại Thị trấn Hoàng Hôn, quy tụ các thương hiệu ẩm thực lớn của thế giới như tiệm bánh Eric Kayser đầu tiên tại Việt Nam; show diễn Bản giao hưởng đại dương mùa 2 với sự nâng cấp toàn diện về ánh sáng, laser, pháo hoa và trình diễn nghệ thuật thể thao mạo hiểm từ những nhà vô địch jetski và flyboards của thế giới…

Việc được các nền tảng du lịch uy tín của thế giới vinh danh không chỉ là minh chứng cho sức hút bền vững, mà còn khẳng định danh tiếng và vị thế ngày càng thăng hạng của đảo Ngọc. Mới đây, hòn đảo cũng vừa “thu hoạch” được một loạt giải thưởng danh giá như đảo đẹp nhất Châu Á, lọt top 3 thế giới của Condé Nast Traveler, hay top 4 điểm đến hấp dẫn nhất hành tinh của Expedia…

Đảo Ngọc đang dần vượt qua những cái tên quen thuộc khác như Phuket, Bali để thành biểu tượng mới của du lịch Đông Nam Á – nơi mọi khoảnh khắc đều mở ra một hành trình trải nghiệm nhiệt đới độc nhất vô nhị, đúng với tinh thần mà Priceline gọi là “không chỉ có cát và sóng, mà còn mang đến cho du khách những trải nghiệm bất ngờ và đầy hứng khởi”.