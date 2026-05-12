Tạo chuyển biến thực chất, mạnh mẽ hơn trong hệ thống Mặt trận

(Ngày Nay) - Trong không khí hân hoan hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI (nhiệm kỳ 2026 – 2031), cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tỉnh Gia Lai đang đặt trọn niềm tin vào một kỳ đại hội thành công, tạo nên những chuyển biến mang tính bước ngoặt.

Không chỉ là một sự kiện chính trị đơn thuần, người dân kỳ vọng Đại hội sẽ đề ra những giải pháp đột phá để MTTQ Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong việc chăm lo đời sống nhân dân, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới.

Chia sẻ về tầm vóc của sự kiện, ông Siu Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai nhận định, với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI là dấu mốc lịch sử, mở đầu cho nhiệm kỳ vận hành bộ máy với tầm vóc và chặng đường phát triển mới khi các tổ chức chính trị-xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nhằm phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đang tập trung triển khai nhiều nhóm giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ mới. Các chương trình hướng tới mục tiêu đổi mới toàn diện, lấy người dân làm trung tâm và chuyển đổi số làm khâu đột phá. Theo đó, MTTQ các cấp chú trọng đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận xã hội; đẩy mạnh truyền thông số; nâng cao hiệu quả vận động đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo và kiều bào; đồng thời kịp thời nắm bắt tình hình dư luận xã hội.

Cùng với đó, MTTQ tỉnh tập trung nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội và thực hiện dân chủ ở cơ sở; tăng cường giám sát những vấn đề người dân quan tâm; tham gia nâng cao chất lượng xây dựng chính sách; củng cố, phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Địa phương cũng chú trọng tổ chức hiệu quả các hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị của cử tri và các vấn đề phát sinh từ cơ sở nhằm củng cố niềm tin, tăng cường sự đồng thuận trong nhân dân...

"Chúng tôi kỳ vọng Đại hội lần này sẽ tạo ra những chuyển biến thực chất, mạnh mẽ hơn trong tổ chức và hoạt động của hệ thống Mặt trận. Đặc biệt là việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; hoàn thiện, vận hành tổ chức bộ máy chuyên trách tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ", Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai cho biết thêm.

Theo dõi các hoạt động của Đại hội thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, nhiều người dân tại Gia Lai bày tỏ tâm tư, kỳ vọng và mong muốn Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp, tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Đánh giá về sự kiện chính trị quan trọng này, ông Nguyễn Hữu Khen, đảng viên phường Quy Nhơn Đông bày tỏ tin tưởng, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI sẽ thành công tốt đẹp, mong muốn Đại hội đề ra những giải pháp cụ thể trong tập hợp, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

"Tôi kỳ vọng Đại hội sẽ tìm ra lời giải cho bài toán nâng cao hiệu quả giám sát, tránh tình trạng "hình thức" tại một số địa phương. Vấn đề là các ý kiến, kiến nghị của nhân dân phải được tiếp thu và xử lý dứt điểm thay vì chỉ dừng lại ở mức ghi nhận. Hệ thống Mặt trận cần chủ động tham gia từ sớm, từ xa vào quá trình xây dựng pháp luật để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân ngay từ khâu hoạch định chính sách”, ông Khen bày tỏ.

Cùng chung kỳ vọng, anh Nguyễn Đình Sử, trú tại phường Quy Nhơn Nam mong muốn MTTQ Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; tăng cường giám sát, phản biện xã hội đối với chính sách dân tộc, nhất là các lĩnh vực giảm nghèo, y tế, giáo dục, môi trường...

Việc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI đưa nội dung “Tham gia phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng xã hội số; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” vào chương trình hành động nhiệm kỳ mới cho thấy một tầm nhìn chiến lược. Tuy nhiên, điều quan trọng không nằm ở việc đưa vào văn kiện, mà ở cách triển khai trong thực tế. Một cán bộ Mặt trận thời đại mới không chỉ cần "gần dân, hiểu dân" mà còn phải biết sử dụng công nghệ để "nghe dân" và bảo vệ nhân dân trước những thông tin độc hại, anh Sử góp ý.

Những kỳ vọng trên đã khẳng định niềm tin trọn vẹn của nhân dân vào một nhiệm kỳ Đại hội đổi mới và thực chất; đồng thời tin tưởng rằng sau Đại hội, hệ thống Mặt trận sẽ chuyển mình mạnh mẽ, thực sự trở thành "ngôi nhà chung" vững chắc, phát huy sức mạnh đại đoàn kết để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.