Tạo nền tảng pháp lý, định hướng AI phát triển có trách nhiệm

ị Tuyết Nga, quy định này chưa đủ rõ về vị trí pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của cơ quan này; đồng thời cũng không giao Chính phủ quy định chi tiết những nội dung này.

Do đó, đại biểu đề nghị làm rõ sự cần thiết thành lập cơ quan này trong dự thảo Luật; làm rõ mô hình tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, cơ chế hoạt động và đặc biệt là vị trí pháp lý của Ủy ban Quốc gia về Trí tuệ nhân tạo; đánh giá sự phù hợp của quy định này với các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, làm căn cứ, cơ sở để Quốc hội xem xét, quyết định.

Đánh giá cao quy định về phát triển nguồn nhân lực tại Điều 24 dự thảo Luật, đại biểu chỉ rõ, quy định này đã thể hiện sự quan tâm toàn diện và chiến lược của Nhà nước đối với việc phát triển nguồn nhân lực AI, bao gồm các cấp độ từ phổ thông đến đại học/nghiên cứu và vai trò của các bên liên quan (Nhà nước, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp). Đại biểu đề nghị bổ sung quy định về thu hút chuyên gia AI trong và ngoài nước tham gia giảng dạy và nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục đại học cũng như chính sách luân chuyển/cộng tác viên giữa doanh nghiệp và nhà trường.

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga cho rằng, dự thảo Luật có 36 Điều, tuy nhiên chưa có Điều nào quy định về các hành vi bị nghiêm cấm. Trong khi đó, quy định hành vi cấm trong Luật AI là "lá chắn pháp lý" để ngăn AI trở thành công cụ gây hại, bảo vệ quyền con người, thúc đẩy cạnh tranh công bằng và đồng bộ quốc tế - thay vì kìm hãm, sẽ định hướng AI phát triển có trách nhiệm. Đại biểu đề nghị nghiên cứu bổ sung một điều quy định về các hành vi bị nghiêm cấm trong dự thảo Luật.

Quan tâm đến việc trẻ em tiếp cận với AI như thế nào, đại biểu Lò Thị Luyến (Điện Biên) cho biết, một số nước trên thế giới đã thông qua quy định trẻ em 13 tuổi mới được tiếp cận với AI; một số nước xung quanh Việt Nam chưa cấm việc này, nhưng đây là việc rất đáng lo ngại.

"Với thế hệ trẻ hiện nay ở một số nước chưa quy định về độ tuổi tiếp cận với AI thì báo chí đưa tin trẻ em nghe theo AI, làm bạn với AI, thậm chí là chỉ yêu AI và kết hôn với AI. Nếu bây giờ không giới hạn độ tuổi tiếp cận AI khi mà những đứa trẻ chưa có nhận thức đầy đủ, như tờ giấy trắng là rất nguy hiểm trong tương lai. Vấn đề này sẽ tính toán như thế nào?", đại biểu băn khoăn và đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ nội dung này.